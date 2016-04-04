《路透早报》--4月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲3月MI通胀指标(0100)

--澳洲2月建筑许可(0130)

--澳洲3月ANZ报纸、网路招聘广告(0130)

--澳洲2月零售销售(0130)

--英国3月Markit/CPIS建筑业PMI(0830)

--欧元区4月Sentix投资者信心指数(0830)

--欧元区2月生产者物价指数(PPI)(0900)

--美国3月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1345)

--美国3月就业趋势指数(1400)

--美国2月工厂订单(1400)

--韩国3月外汇储备 (2100)

--新西兰第一季NZIER企业信心指数(2200)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加讨论结束“太大而不能倒”问题(2300)

--波士顿联储总裁罗森格伦在该联储2016年网络安全会议上讲话(1415)

--加拿大央行发布企业展望调查，以及金融机构贷款情况调查(1430)

--欧洲央行执委普雷特将在罗马路易斯大学一场经济会议上发表讲话(0820)

以下为4月1日下午5:00至4月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国就业市场再传捷报，但不足以改变美联储缓慢加息的节奏

美国3月就业岗位稳步增长，再次凸显经济颇具韧性，但美国人大举涌入就业市场，可能抑制初露端倪的薪资上涨势头，并使美联储在加息问题上保持谨慎。3月非农就业岗位增加21.5万个，失业率从八年低位的4.9%升至5.0%。平均时薪在2月下滑后上月增加了7美分。路透调查的经济学家预计，3月非农就业岗位增加20.5万个，失业率持平于4.9%。

数据发布后，美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币上涨，美股上涨。

美国其他数据：

* 2月工业生产确定为较前月下降0.5%，产能利用率下修至75.4%

* ISM-3月制造业PMI升至51.8，高于分析师预估

* 3月Markit制造业PMI终值为51.5，高于2月终值

* 密西根大学3月美国消费者信心指数终值为91.0，高于预估

* 2月建筑支出下降0.5%，预估为上升0.1%

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特不希望等太久才升息

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特表示，由于经济表现活络，美联储今年仍应该逐步升息；尽管她在上月的决议中支持维持政策不变，但她解释称她不希望等太久才升息。她称，虽然美联储政策时程“尚未落后”，但12月升息0.25个百分点后的跟进行动有等待过久的风险。

--沙特不会冻结产能，除非伊朗等主要产油国也加入--彭博

沙特阿拉伯副王储Mohammed bin Salman在接受彭博采访时称，只有当伊朗和其它主要产油国都加入行动，沙特阿拉伯才会冻产。伊朗已经表示，不会参与石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC产油国将在4月17日多哈会谈上讨论的冻产计划。

科威特代理石油部长萨拉周日对记者称，科威特希望OPEC及其他产油国合作，这将有助于稳定市场。

--日本首相顾问将提议下调个人所得税以刺激消费

日本首相安倍晋三经济顾问小组中几位重要成员将提议下调个人所得税，以刺激低迷的民间消费；由于日本经济濒临衰退边缘，安倍在优先考虑增长政策。这几名成员提出该建议，从而在周一启动针对年度政策纲领的辩论。政策纲领将在年中之前起草。路透周五看到了这份建议。

--鸿海与夏普就35亿美元收购案签约，郭台铭看好IGZO技术

台湾鸿海集团与日本夏普周六就协商多时的并购案签约，多位高阶主管力图化解有关夏普是否能扭转命运的疑虑。郭台铭提到夏普独家拥有氧化铟镓锌(IGZO)显示器量产技术是一大亮点，该技术比有机发光二极体(OLED)技术更为优异。IGZO技术已经运用在苹果的iPad等产品。郭台铭称他将努力保留夏普所有的岗位，但他指出鸿海每年会裁掉3-5%绩效欠佳的员工。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市录得第七周连涨，周五公布的美国就业数据和制造业数据暗示企业盈利将改善，但没有令投资人更加担心美国可能升息。道琼工业指数收高107.66点，或0.61%，报17,792.75点；标准普尔500指数收升13.04点，或0.63%，报2,072.78点；Nasdaq指数上升44.70点，或0.92%，报4,914.54点。本周，道指上升1.6%，标普500指数攀升1.8%，NASDAQ指数劲涨3%。

--欧洲股市在第二季首个交易日挫至一个月低点，油价下挫打压能源股，且Osram大跌，因苹果将该公司从主要供应商名单中剔除。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.5%，稍早触及一个月最低水准。首季该指数大跌7.7%。英股富时100指数收低0.47%，至6,146.05点；法股CAC指数收跌1.43%，报4,322.24点；德国DAX指数收低1.71%，至9,794.64点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币几无变动，持于逾五个月低位附近的水准，因交易商越来越没有信心，强于预期的美国经济数据是否能改变美联储的鸽派政策路径。美元指数尾盘基本持平在94.615，离周四触及的五个半月低点94.319不远。美元兑日圆下跌，触及一周半低位111.61日圆。在美国就业和制造业数据公布后，欧元跌至1.1335美元，稍早曾触及五个半月高位1.1437美元。但在纽约汇市尾盘，欧元反弹，上涨0.14%， 报1.1394美元。

债市:

--美国短期公债收益率从一个月低点反弹，交投震荡，因强于预期的3月就业和制造业数据巩固了美联储今年稍晚将升息的观点。对利率前景最为敏感的两年期公债收益率尾盘升4个基点，报0.772%，周四触及一个月低点0.725%。指标10年期公债尾盘价格变动不大，收益率报1.786%，稍早触及一个月低点1.762%，日高为1.814%。

--德国指标10年期公债收益率跌至年内低位附近，受股市疲弱、油价下挫打压，且欧洲央行扩大后的购债计划开始实施。德国10年期公债收益率跌2个基点，报0.14%，接近今年低点0.102%，且距离去年触及的纪录低位0.05%也不是很远。

油市:

--油价急挫4%，此前有报导称，沙特王子称如果伊朗和其它主要产油国不加入，该国不会冻产。数据显示，全球原油库存过剩状况可能将加剧。布兰特原油期货结算价跌4.1%，报每桶38.67美元，本周下跌3%。美国原油期货收跌1.55美元，或4%，报每桶36.79美元，本周下跌7%。

金属市场:

--金价下挫逾1%，此前美国公布的3月就业数据优于预期，缓和了对美国经济的部分忧虑，并引发投资人揣摩今年美联储可能升息的时机。1849 GMT，现货金下挫1%，报每盎司1,220.07美元，稍早触及低点1,208.45。美国6月期金收低12.1美元，报每盎司1,223.50美元。

--期铝触及近三周最高水准，此前数据显示中国制造业活动在九个月来首次扩张，但其他基本金属价格下滑，因美国就业数据提振美国进一步加息的前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收涨1.1%，报每吨1,536美元，盘中高见1,547美元，为3月14日来最高。LME期铜收盘时没有成交，买价最后跌0.3%，报每吨4,834美元，此前下滑至3月3日来最低4,807美元。(完)