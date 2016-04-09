《路透早报》--4月9日

[重大数据或新闻]

--油价周五收高逾6%和全球股市上涨提振市场风险胃纳，且日本警告可能干预汇市，拖累日圆普跌，美元指数下滑，美国公债价格走低。美股投资者关注下周美国企业季报期开锣。

--纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，尽管美国国内通胀方面展露出一些有力而乐见的迹象，但因美国经济面临的外部风险犹存，美国联邦储备委员会(美联储/FED)必须要采取谨慎以及循序渐进的加息方式。杜德利又表示，他对中国经济转型持谨慎乐观的态度。

--拉美产油国代表会晤讨论冻产及其他提振油价措施，墨西哥强调仅作为“观察员”参与。

* 伊朗外长称美国获得了该国遭受制裁期间的欧洲油市份额，明示伊朗志在夺回市场份额。

周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国2月趸售库存较前月减少0.5%，预估为下跌0.1%。

* 加拿大统计局公布，加拿大3月就业人口增加4.06万人，失业率降至7.1%。

--接近希腊谈判的欧盟官员称，国际货币基金组织(IMF)及欧盟希望周日前与希腊达成协议。

--惠誉确认瑞士AAA评级，展望为稳定。惠誉预计瑞士经济将在2015年遭受瑞郎兑欧元升值冲击后反弹。

* 穆迪确认瑞典Aaa/P-1评级，展望为稳定。

* 标普确认沙特“A-/A-2”评级，展望为稳定。

* DBRS将西班牙评等趋势下调至稳定，确认A(低)评等。

--中国国务院总理李克强周五表示，目前来看，中国一季度经济指标出现较多向好变化，总体形势好于预期，但受世界经济低迷和市场波动影响，向好趋势基础并不牢固。

--中国央行研究局周五发布报告称，要根据国际收支情况和宏观调控需要逐步调整存款准备金率，进一步探索建立利率走廊，巩固近期降低短期利率波幅的成果。央行网站刊登的报告称，未来改善市场利率通过银行的传导机制，应在多方面继续推进改革。

[市场摘要]:

股市:

--油价急升和能源股走坚周五提振美国股市上涨，但三大股指本周下跌，投资者在企业季报期开锣前保持谨慎态度。道琼工业指数微幅收升35点，或0.2%，至17,576.96点；标准普尔500指数上涨5.69点，或0.28%，至2,047.60点；Nasdaq指数小升2.32点，或0.05%，至4,850.69点。本周，道指和标普500指数各下跌1.2%，NASDAQ指数下滑1.3%。

* 欧洲股市反弹，因意大利银行股大涨和能源股走强，但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数势将连跌第四周。意大利银行股劲升，因投资人希望政府很快会提出组建基金，购买受困银行坏账和填补资金缺口的计划。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.2%，今年迄今该指数仍下挫近10%，势将创四周连跌。

英股富时100指数收高1.1%，至6,204.41点，法股CAC指数收涨1.35%，报4,303.12点，德国DAX指数上扬0.96%，收报9,622.26点。

汇市:

--日圆在本周稍早走强后周五普跌，受累于日本财务大臣在隔夜时段警告称，政府可能干预汇市压低日圆。全球股市和油价上涨也提振市场风险胃纳，削弱对日圆的避险需求。日圆兑美元周四急升多达2%，在周五纽约尾盘小升0.1%，报108.26美元。

美元指数下跌0.3%，报94.231。美元兑瑞郎跌至0.9538瑞郎，兑加元回落至1.2988加元，兑欧元跌0.2%，报1.1398美元。

债市:

--美国公债收益率周五从六周低位上涨，受助于油价急升和美联储主席叶伦关于升息的讲话，但公债收益率连续第二周下跌，30年期公债收益率连续第四周下跌。指标10年期公债价格下跌8/32，收益率上涨近3个基点， 至1.716%，周四曾跌至2月24日以来最低。30年期公债价格下跌23/32，收益率上涨3个基点，报2.549%。

* 欧元区负债最多国家的公债企稳，本周走势震荡，这反映出投资者对德国10年期公债收益率(殖利率)再度接近零感到不安。10年期德债收益率周五上升1个基点，至0.10%，之前德国公布的数据好于预期。不过目前距离去年创下的纪录低位0.05%仍然近在咫尺。西班牙10年期公债收益率周五下跌9个基点，至1.53%，但本周仍录得约9个基点的升幅。意大利10年期公债收益率周五跌8个基点，至1.32%，但本周上涨10个基点。葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，但自上周以来上升了44个基点。

油市:

--油价跳升逾6%，且本周升幅为一个月最大，因美国原油库存意外减少，助燃了对持续近两年的全球供应过剩情况可能正接近转折点的希望。美国原油期货上扬2.46美元，或6.6%，收报每桶39.72美元，盘中逼近40美元。布兰特原油期货大涨2.51美元，或6.4%，收报每桶41.94美元，盘中曾升至42美元之上。本周，布兰特原油期货和美国原油期货升幅都约8%，为截至3月4日该周以来最大。美国汽油期货和柴油期货周五均大涨逾5%。取暖油期货本周反弹，因预报至4月底的天气仍寒冷。

金属市场:

--金价下跌，因股市上涨促使投资者锁定前一交易日金价上扬带来的一些获利，但本周金价仍可能录得五周来最大周度涨幅，因联储仍对升息保持谨慎。1827 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,239.70美元。美国6月期金收涨0.5%，报每盎司1,243.80美元。本周现货金上涨1.4%。

现货银上升0.8%，报每盎司15.34美元，现货铂金上涨 1.3%，报964.60美元，现货钯金上涨0.4%，报535.20美元。

--铜价周五收盘持平，美元走低提供支撑，但本周仍创1月来最大周线跌幅，因投资者担心需求何时恢复增长和中国供应充足。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘持平在每吨4,650美元，仍接近上日触及的六周低位。LME期铜本周下挫3.6%，创下1月8日当周以来最大周度跌幅，且全数回吐今年录得的升幅。(完)