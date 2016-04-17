《路透早报》--4月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国70个大中城市住宅销售价格月度报告

--澳洲3月新车销售(0130)

--韩国2月L货供额(0300)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)4月房屋市场指数

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在明尼苏达商会发表讲话(1630)

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演说(2300)

重要企业财报：

--百事可乐、摩根士丹利、IBM

[重大数据或新闻]

沙特与伊朗意见不和断送冻产协议，油价大跌

--石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国未能达成冻产协议，尽管各国呼吁沙特挽救该协议并帮助提振原油价格。这一结果将重燃石油产业的担忧，害怕主要产油国再度掀起市场份额战，尤其是沙特威胁称如果不能达成冻产协议，将大幅提高产量。OPEC的实际领导者--沙特向与会者表示，希望所有OPEC成员国都参加冻产协议，包括缺席此次谈判的伊朗。而伊朗一直拒绝冻产，希望在制裁结束后夺回市场份额。该消息推动原油期货周一在亚洲盘初大幅下挫6.7%。

索尼影像感测器工厂因熊本强震续关闭，多家车厂亦停工检查

--日本九州周四和周六两度遭遇强烈地震袭击。电子大厂索尼(Sony)表示，在评估熊本大地震的损失之际，该公司一座生产智能手机影像感测器(图像传感器)的工厂将继续停工。苹果是索尼该产品的重要客户之一。索尼称，同样位于九州的长崎影像感测器工厂也部分停工，目前还不知何时可恢复全面运作。

周六的地震也波及主要汽车制造商。他们原本就暂时关闭了生产线，检查周四那场地震是否造成损失。

熊本二次地震后损毁严重，至少32人证实遇难。

IMF成员国呼吁推进有利于成长的支出政策，并研究新贷款工具

--国际货币基金组织(IMF)指导委员会呼吁成员国加大力度推进“有利于经济增长的”支出政策，并表示IMF应研究新的贷款工具，以帮助应对全球成长放缓的问题。IMF总裁拉加德表示，2月以来市场趋于平静，使得本次IMF和世界银行春季大会面临的压力有所减轻，但前景仍然令人忧虑，需求疲弱、英国可能退出欧盟以及石油和大宗商品价格偏低，都带来下行风险。

G20会议担忧全球经济增长“温和”以及大宗商品经济体疲弱

--20国集团(G20)成员国的财金领袖称，近期金融市场复苏使他们感到鼓舞，但同时亦警告全球经济增长“依然温和且不均衡”，以大宗商品为经济基础的经济体表现疲软，仍带来威胁。G20国家财长和央行总裁在华盛顿会议后发表公报重申，将避免货币竞争性贬值，但对于避免经济增长陷入停滞并未提出新的倡议。公报还指出，地缘政治冲突、恐怖主义、难民流动以及英国可能脱离欧盟的冲击也使全球经济环境复杂化。

今年开局良好，将加大供给侧改革并继续金融改革--周小川

--中国央行行长周小川表示，今年以来中国经济开局良好，3月份经济指标与1-2月相比有明显回升。中国将灵活适度实施稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，大力推动供给侧结构性改革，金融改革也将不断推进。他表示，近期外汇市场企稳，人民币对一篮子货币汇率保持了基本稳定。中方有信心识别并及时化解可能的风险，保持中国经济金融稳定。

金砖银行计划发行五年期人民币债券--国际文传电讯社

--国际文传电讯社引述俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)报导称，金砖国家成立的新开发银行(NDB,简称金砖银行)的董事会已经批准发行五年期人民币债券。“该银行将在中国市场筹集资金，一旦国际评级机构给出评级，该行还将进入国际市场，”国际文传电讯社引述西卢安诺夫称。[nL3S17I2RH]

另外俄罗斯副财长莫伊谢耶夫(Alexei Moiseev)在接受路透专访时称，中国和俄罗斯有望在年底前敲定一项协定，就俄罗斯发行人民币计价债券所需的对手方、共同存管、结算中心及财务报告准则达成一致。

--花旗集团季度获利重挫27%，为贷款损失拨备大笔费用

美国以资产计第四大银行花旗集团周五公布季度获利重挫27%，因拨备大笔费用弥补能源贷款的亏损，且收缩部分业务导致成本增加。花旗表示，截止3月31日当季净利从上年同期的48亿美元或每股盈余1.51美元，重挫至35亿美元或每股盈余1.10美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估为每股获利1.03美元。目前就美国主要银行已公布的第一季财报来看，花旗获利降幅为最大。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下滑，因油价大跌拖累能源股，且苹果走低打压市场，但主要股指在过去九周内第七周收高。道琼工业指数收低28.97点，或0.16%，至17,897.46点；标准普尔500指数收低2.05点，或0.1%，至2,080.73点；Nasdaq指数下跌7.67点，或0.16%，至4,938.22点。

* 欧洲股市下滑，法国汽车部件生产商Faurecia引领汽车股走软。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，但本周仍大涨3.5%，为2月中来最佳周度表现。英股富时100指数收低0.34%，至6,343.75点，法股CAC指数下滑0.36%，收报4,495.17点，德国DAX指数跌0.42%，至10,051.57点。

汇市:

--美元普跌，因油价在周末产油国多哈会议前下滑，且美国消费者信心数据疲弱，限制了风险胃纳，激发投资者买入日圆等避险货币。在尾盘交易中，美元指数下滑0.2%，报94.683，但本周上涨0.5%。美元兑日圆下跌0.6%，报108.72日圆，为自4月7日以来最大单日跌幅，美元兑日圆今年至今下跌近10%，可能录得2010年以来最差年度表现。欧元上涨0.2%，报1.1284美元，在连续三日下跌后上涨。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前公布的消费者信心和工业生产数据令人失望，加上原油、股市和美元下跌，刺激公债买需。指标10年期公债价格上涨9/32，收益率报1.748%，较周四尾盘下跌超过3个基点。10年期公债收益率触及1.740%日内低位。

--希腊公债收益率波动率为年内最高之一，因担心对该国的救助将会被推迟，以及IMF在新救助协议中的参与度，主导了今日市场交投。欧洲央行周五称，批准希腊的银行出售所持欧洲金融稳定机构(EFSF)发行的债券，消息带动两年期希腊公债收益率脱离早盘触及的六周高位12.57%。不过，短期希腊公债收益率本周周线仍上升约1个百分点，且高于希腊长债收益率，反映市场担心希腊即将面临违约。

油市:

--油价下挫，交投迟滞，因交易商和分析师预计周末的主要石油出口国会议对快速消除全球供应过剩帮助不大，尽管可能会为市场提供支撑。布兰特原油期货收跌0.74美元，结算价报每桶43.10美元，美国原油收跌1.14美元，结算价报每桶40.36美元。两份合约今日稍早都一度下挫超过3.5%，但本周油价连升第二周。

金属市场:

--金价在连续三日下跌后周五上涨，因美元和主要股市走弱，但金价势将录得三周来首个周线下跌。1850GMT，现货金上涨0.4%，报每盎司1,231.96美元，本周可能下跌0.6%。美国6月期金收涨0.7%，报每盎司1,234.60美元。

现货银上涨0.4%，报每盎司16.21美元，盘中触及16.37美元的2015年6月以来最高。现货铂金下跌0.5%，报每盎司983美元。钯金上涨0.6%，报565.25美元。

--期铜下跌，此前强劲的中国经济数据增加了对中国政府刺激措施可能不可持续的担忧，市场还关注即将召开的关键的产油国会议。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘下跌0.5%，报每吨4,807.50美元。本周期铜价格上涨3.4%，为3月4日该周以来最大单周涨幅。

(完)