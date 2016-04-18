《路透早报》--4月19日

资料图片：位于华盛顿的美联储总部。美联储副主席兼纽约联储总裁杜德利称，美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。 REUTERS/Kevin Lamarque

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--欧元区2月经常帐(0800)

--德国4月ZEW经济景气判断指数(0900)

--美国3月建筑许可与房屋开工年率(1230)

--韩国3月生产者物价指数(2100)

--日本4月路透短观制造业景气判断指数(2330)

--日本3月贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行总裁史蒂文斯在2016瑞士信贷全球宏观会议上讲话(1330)

--英国财政大臣奥斯本在英国下议院财政委员会讨论在欧盟的成员国地位问题。

--英国央行总裁卡尼赴上议院经济事务委员会作证(1435)。

--澳洲央行发布4月货币政策会议记录(0130)

--西班牙央行总裁林德发表讲话(1140)

--韩国央行货币政策会议，将宣布利率决定(0100)

重要企业财报：

--强生、高盛、英特尔、雅虎

以下为4月18日下午5:00至4月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--纽约联储总裁杜德利称美国经济状况良好，但联储仍谨慎看待升息

美国联邦储备委员会(FED/美联储)副主席兼纽约联储总裁杜德利称，美国经济状况“基本有利”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。他重申了一贯的观点，即“政策调整可能是渐进和谨慎的，因我们仍面临很大的不确定性，且金融危机对成长造成的阻碍尚未完全消退。”他重申，有信心超低通胀将在未来几年回升至2%的目标，且“经济状况已最终为美国货币政策正常化提供了依据。”

此外美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，预计升息次数将超过“悲观”投资者的预期。他说，市场有关每年升息25个基点的预期是不合理的。罗森格伦还表示，美国经济基本面强健，淡化第一季GDP的疲弱表现，指出有“更乐观的”数据。

--如果原油保持廉价，家庭支出有望增加--旧金山联储报告

旧金山联储公布的研究报告称，自2014年以来的油价大幅下跌仅温和提振了美国经济，但若家庭开始认为油价将保持在廉价水平，那么情况可能会发生变化。报告结论表明，油价保持在低位的时间越长，对经济复苏越有利。对于正在寻觅经济足够强劲支持继续加息的证据的美联储而言，这一结论至关重要。

--要注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革--习近平

中国国家主席习近平在召开中央全面深化改革领导小组第二十三次会议上强调，改革既要增添发展新动力，也要维护社会公平正义。新华社新闻稿称，习近平指出，注重从体制机制创新上推进供给侧结构性改革，着力解决制约经济社会发展的体制机制问题。

--印度对华钢铁产品发起贸易救济调查，中国表示高度关注

中国商务部周一表示，中国政府注意到印度近期对中国钢铁产品发起贸易救济调查，中方对此表示高度关注，希望印度商工部严格依照世贸组织规则开展调查。商务部网站新闻稿援引贸易救济调查局负责人的讲话并称，钢铁产能过剩是全球性问题，各国应当共同应对。2016年4月中旬以来，印度商工部先后对原产于中国的热轧板卷、不锈钢板等钢铁产品发起反倾销、反补贴调查。

--摩根士丹利季度获利下滑逾一半，交易和投行业务年初遭遇打击

摩根士丹利季度获利下降逾一半，因今年初的市场动荡令其固定收益交易和投行业务遭遇打击。但获利仍超越市场预期，这要得益于摩根士丹利削减雇员薪酬。摩根士丹利第一季可归属普通股股东的获利骤降54.4%，至10.6亿美元，或每股盈余0.55美元；上年同期分别为23.1亿美元和1.18美元。扣除会计调整的每股盈余0.55美元。汤森路透I/B/E/S分析师平均预估，该行每股获利为0.46美元。净营收减少21.3%至77.9亿美元，分析师平均预期为78.7亿美元。该公司股价周一收盘小跌0.12%报25.73美元。

--IBM季度营收好于预期，因向云服务等业务转型开始现成效

全球最大科技服务公司IBM季度营收好于分析师预期，因公司转向诸如云服务等高增长领域开始取得成果。IBM公布会计年度截至3月31日的第一季营收下降4.6%，至186.8亿美元，但好于分析师平均预期的182.9亿美元。扣除特殊项目，IBM第一季每股收益2.35美元，好于分析师预期的2.09美元。IBM维持其2016会计年度经调整后每股收益至少13.50美元的财测不变。但IBM公布业绩后，盘后股价上涨2%后由升转跌，下挫2.3%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一上涨，道指攀升至九个月高位，受助于孩之宝(Hasbro)和迪士尼股价上涨，投资者为本周一系列企业季报出炉作准备。

道琼工业指数收高106.70点，或0.6%，至18,004.16点；标准普尔500指数收涨13.61点，或0.65%，至2,094.34点；Nasdaq指数收升21.80点，或0.44%，至4,960.02点。

--欧洲股市开低走高，汽车股和休旅股领涨，能源股也脱离了多哈产油国会议未能达成冻产协议后录得的低点。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数盘中触及周三以来最低水准，之后由跌转升，收高0.4%，报1,355.26点

英股富时100指数收高0.15%，至6,353.52点，法股CAC指数上涨0.26%，收报4,506.84点，德国DAX指数升0.68%，至10,120.31点。

汇市:

--美元兑多数货币走软，此前产油国未能达成冻产协议产生的冲击消退，提振风险意愿，且交易商再度关注美联储的鸽派立场因素。

澳元兑美元触及近10个月高位0.7759美元，之前跌至近一周低点0.7594美元。欧元兑美元纽约尾盘升0.27%，报1.1312美元，日高报1.1332美元。美元指数跌0.22%，报94.486，美元兑瑞郎跌0.27%，报0.9643瑞郎。

债市:

--美国公债收益率上涨，因油价缩减稍早跌幅，且投资人聚集下周美联储货币政策会议。指标10年期公债跌6/32，收益率报1.77%，上周五尾盘报1.75%。

--油价下跌拖累德国公债收益率下滑的影响昙花一现，因德债大跌即将届满一年之际，投资者不愿意压低德债收益率。10年期德债收益率在开盘后不久跌至0.119%日内低位，但很快反弹，终场收报0.16%，尽管在主要产油国多哈会议后油价下跌。

油市:

--油价下滑，此前主要产油国的冻产计划胎死腹中，但科威特石油工人罢工的消息扶助油市收盘脱离日内低位。

布兰特原油期货下跌0.19美元，或0.44%，收报每桶42.91美元，稍早下挫3美元。美国原油期货下跌0.58美元，或1.4%，收报每桶39.78美元，盘中下滑至37.61美元低位。

金属市场:

--金价持稳，因美元兑一篮子主要货币下跌，全球股市小涨，且油价缩小了稍早因产油国未能就冻产计划达成协议带来的跌幅。

现货金下跌0.02%，报每盎司1,233.35美元。美国6月期金收涨0.03%，报每盎司1,235美元。现货银下跌0.1%，报每盎司16.21美元，现货铂金下跌1.1%，报971.20美元，现货钯金下跌0.1%，报565美元。

--期铜逆转稍早跌势上扬，基金因美元走软买入基本金属，帮助扳回了油价和全球股市重挫导致的跌幅。

LME指标期铜收涨0.4%，报每吨4,827美元，稍早触及日低4,758美元。三个月期铝上扬0.9%，收报每吨1,570美元。三个月期锌收报每吨1,894美元。(完)