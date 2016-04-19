《路透早报》--4月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月路透短观制造业景气判断指数(19日2330)

--日本3月贸易收支(19日2350)

--德国3月生产者物价指数(PPI)(0600)

--英国3月请领失业金人数(0830)

--瑞士4月ZEW投资者信心指数(0900)

--加拿大2月趸售(批发)贸易(1230)

--美国3月成屋销售年率(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行召开货币政策会议(至4月21日)

--挪威央行总裁奥尔森发表讲话(0530)

--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话

--加拿大央行总裁波洛兹和副总裁威尔金斯在参议院常务委员会就银行、贸易和商业问题作证(2015)

--印尼央行理事会会议(至4月21日)

重要企业财报：

--可口可乐、易安信电脑系统(EMC)、U.S. Bancorp、美国运通、高通(Qualcomm)、百胜集团(Yum! Brands)

以下为4月19日下午5:00至4月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国3月楼市数据令人失望，是首季成长疲弱的最新力证

美国3月房屋开工降幅大于预期，建筑许可触及一年低位，表明房屋市场有所降温，与其它迹象共同表明第一季经济增长大幅放缓。该报告延续了近期数据疲弱的颓势，给经济前景蒙上了阴影。经济学家称，经济脆弱，加上通胀温和，证明美国联邦储备委员会(FED/美联储)对升息采取谨慎态度是正确的。商务部称，房屋开工骤降8.8%，经季节调整后年率为109万户，为去年10月以来最低水平。3月建筑许可减少7.7%，至109万户，为去年3月以来最低。

--科威特油气工人结束罢工，美国原油期货下滑

当地报纸Al Jarida一篇推文引述工会称，数以千计的科威特油气工人已经结束连续三天的罢工。此次针对薪资改革的罢工导致科威特石油产量锐减。美国原油期货价格应声下跌。

--加拿大央行总裁波洛兹称，通胀目标仍是“尚在争论中的问题”

加拿大央行总裁波洛兹表示，央行正在密切观察通胀目标应设在何种水平，但调整通胀目标的门槛仍很高。该央行正在为与政府就更新央行职责的讨论做准备。波洛兹在国会作证时重申，因为通胀目标框架看起来运作良好，调整通胀目标的门槛很高，不过通胀目标仍是“尚在争论中的问题”。他还表示，加拿大央行还在考察衡量通胀的正确指标是什么，以及如何整合金融稳定等问题。

--英特尔全球裁员1.2万，调降今年营收预估

全球最大的芯片(晶片)生产商--英特尔(Intel)宣布全球裁员1.2万，或约员工总数的11%，该公司重新侧重生产支持数据中心和网络连接设备的微芯片业务，从下降的个人电脑业务中转型。英特尔还调降今年营收预估，目前预计营收增长5%左右，低于此前预估的5-9%。该公司股价在盘后交易中跌2.6%至30.78美元。英特尔第一季每股盈余(EPS)为0.42美元，高于上年同期的0.41美元。净营收由127.8亿美元增至137亿美元；未按照公认会计原则(GAAP)计算的第一季净营收为138亿美元，汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估为138.3亿美元。

--高盛首季业绩为四年来最差，营收锐减40%

高盛公布逾四年来最糟的季度财报，因市场动荡抑制了客户的交易、投资以及发行新证券活动。高盛第一季营收锐减40%，受累于大宗商品价格下滑、中国经济疑虑，以及美国利率的不确定性。获利降幅更大，突显出高盛对资本市场业务的倚赖，尤其是对可能比较波动的债券交易的依赖。高盛公布，3月31日止当季，可适用于普通股股东的净利锐减56.3%至12亿美元，合每股盈余2.68美元；上年同期分别为27.5亿美元和5.94美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估每股获利为2.45美元。该行股价周二终场收高2.3%，至162.65美元。

--雅虎营收同比下降逾11%，但降幅略少于预期

雅虎首季营收略胜于分析师预期，但同比下降11.3%，显示该公司在提振核心互联网搜索和显示广告业务方面举步维艰。该公司目前正在招标出售其核心业务。雅虎股价在盘后交易中上扬近1%，至36.66美元，但成交清淡。截止3月31日的首季，雅虎营收较上年同期下滑11.3%，至10.9亿美元。为连续四个季度增长后首次下滑。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预期为10.8亿美元。经调整后，雅虎首季每股获利0.08美元，分析师预期为每股获利0.07美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周二收升，标普500指数逼近纪录高位，受助于能源股上涨和强生季报强劲。

道琼工业指数收高49.44点，或0.27%，至18,053.60点；标准普尔500指数收涨6.46点，或0.31%，至2,100.80点；Nasdaq指数收跌19.69点，或0.4%，至4,940.33点。

--欧洲股市升至三个月高位，受助于商品相关个股大涨以及法国化妆品公司欧莱雅和广告商阳狮集团业绩和财测消息令人鼓舞带动。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.5%，报1,375.17点，为1月6日来最高收位。

英股富时100指数收高0.82%，至6,405.35点，法股CAC指数上涨1.32%，收报4,566.48点，德国DAX指数大涨2.27%，至10,349.59点。

汇市:

--美元兑部分商品货币触及10个月低位，因对风险资产的购买意愿增强；美元兑欧元进一步下跌，此前美国发布疲弱的数据强化了美联储货币政策立场仍将保持温和的观点。

澳元兑美元触及去年6月以来最高的0.7827美元，新西兰元触及0.7055美元，也是去年6月以来最高，受油价上涨所助。加元兑美元触及去年7月以来最高水平。美元兑日圆上涨0.28%，报109.11日圆。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)上涨，但留守在本月狭窄的交投区间内，因股市上涨且投资者静待下周召开的美联储政策会议。指标10年期公债价格下跌4/32，收益率从周一尾盘的1.77%上升至1.78%。

--低评级的欧元区公债收益率上涨，因意大利进行一次无预警发债，投资者在其投资组合中为此腾出空间。此外，西班牙重新选举的可能性增加，令欧洲面临的政治风险加剧。

意大利和西班牙10年期公债收益率均上升约5个基点，分别报1.40%和1.54%，德国10年期公债利差上升1.7个基点，至0.18%。

油市:

--油价跳升逾3%，此前石油输出国组织(OPEC)成员国科威特石油工人罢工令该国产量减少近半，盖过了周日产油国未达成冻产协议引发的利空人气。

布兰特原油期货收高1.12美元，收报每桶44.03美元，美国原油期货升1.30美元，收报每桶41.08美元。

金属市场:

--金价大涨达2%，银价触及10个月高位，铂金攀升至六个月最高，因美国公布的数据不及预期，拖累美元下滑。

现货金盘中升至一周高位1,256.80美元，1850GMT时大涨1.8%，报每盎司1,252.77美元。现货铂金劲升4.1%，至10月23日来最高的1,015.70美元。现货银一度攀升5.2%至每盎司17.07美元，为去年6月来最高，之后回稳至16.92美元，升4.3%。现货钯金升2.5%，报579美元。

--期铜上升至三周高位，扭转稍早跌势，因疲弱的美国经济数据拉低美元，而且市场对中国需求增强的乐观情绪得到巩固。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨2.3%，报每吨4,936美元。LME期铝上扬1.1%，至1,587美元，为3月8日来最高。

(完)