《路透早报》--4月21日

4月20日，美国纽约，交易员在纽交所内工作。美国股市周三收盘上涨，距离纪录收盘高位仅差不到2%，因油价反弹增添了一系列企业季报激发的乐观情绪。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国一季度外汇收支数据(0200)

--中国海关3月进出口主要商品统计信息(0630)

--瑞士3月贸易收支(0600)

--法国4月企业景气指数(0645)

--英国3月公共部门净借款(PSNB)和收支短差(PSNCR)(0830)

--英国3月零售销售(0830)

--欧元区4月消费者信心指数初值(1400)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国3月全国活动指数(1230)

--美国4月费城联邦储备银行制造业指数(1230)

--美国2月房屋价格(1300)

--美国3月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国务院新闻办举行新闻发布会，国家外汇管理局新闻发言人王春英介绍2016年一季度外汇收支数据有关情况，并答记者问题(0200)

--瑞典央行宣布利率决定，并将公布货币政策报告(0730)

--印尼央行公布政策决定

--欧洲央行举行管委会会议，之后宣布利率决定并召开记者会(1145)

--欧洲央行和捷克央行联合会议，主题是“生产率和外部再平衡”(至4月22日)

重要企业财报：

--纽约梅隆银行、通用汽车、微软、星巴克、Visa、Alphabet

以下为4月20日下午5:00至4月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国成屋销售骤升且供应改善，未受首季经济止步不前影响

美国3月成屋销售反弹幅度超过预期，表明尽管有迹象显示首季经济成长可能停滞不前，但楼市复苏未受影响。全美不动产协会(NAR)称，上月成屋销售增长5.1%，年率为533万户。路透调查的经济学家预计成屋销售增长3.5%，年率为530万户。美国金融市场基本未受此报告影响。

--中国鼓励对外贸企业贷款并提高机电出口退税率，积极支持进口

为促进外贸进出口回稳向好，中国国务院出台系列政策，包括鼓励金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款扩大出口信保保单融资，增加短期出口信保规模，提高部分机电产品出口退税率。国务院常务会议还决定，实行积极的进口政策，重点支持先进设备和技术进口。完善加工贸易政策，取消加工贸易业务审批，健全事中事后监管机制。

--路透调查：日本企业预计本财年获利持稳或微升，看好企业和消费者支出

路透调查显示，多数日本企业都预计本会计年度营业利润持稳或小幅增加，未受日圆大幅升值影响，因消费者支出和企业投资料升温。但路透企业调查还发现，企业反对日本央行扩大负利率政策，说明企业对首相安倍晋三刺激经济努力不再抱太大希望。39%的日本企业预期始于4月1日的本会计年度获利持稳，30%预计略有上升，2%预期大幅上升。其余的预期获利下降。

--德国经济：第一季取得强劲成长，但前景喜忧参半--财政部月报

德国财政部表示，第一季德国经济料在民间消费和公共支出的带动下强劲成长，但今年余下时间的前景不够清晰。财政部月报称，今年头三个月的成长受到民间消费和公共支出的推动，3月总体税收较上年同期增长7.1%。但今年剩下时间里的前景则喜忧参半，主要因为全球经济成长和安全形势存在不确定性，同时移民大量涌入也带来影响。报告还指出油价和汇率波动是经济面临的潜在风险。

此前德国经济部长加布利尔说，欧洲央行的印钞政策和通过降息提振欧元区成长的方法已到达极限，各国政府必须以投资取代撙节来帮助欧洲央行。

--独家：大众汽车将在美国回购近50万辆排放作弊柴油车--消息

两位得到通报的消息人士透露，德国大众汽车已经与美国官员达成框架协议，将回购约50万辆安装了作弊软件以逃避美国排放规则的柴油车。消息人士表示，预计大众汽车将于周四告诉旧金山的一名联邦法官，其已同意回购最多50万辆在美国售出的2.0升柴油车。该消息出炉后，大众汽车在美国上市的股票价格上涨近6%至30.95美元。

--专访：强势美元修正之际，亚币表现稳定--亚洲开发银行总裁

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，对今年年初以来美元强势的“修正”，不太可能会造成市场动荡，人民币及其他亚洲货币正在企稳。中尾武彦也对中国持乐观看法，他表示，在中国经济从投资型转为消费型成长模式之际，将会避免出现硬着陆。

企业财报：

--百胜第一季中国业务营收增长速度超过华尔街预期，得益于中国新年期间炸鸡桶促销活动，这对该公司拆分中国业务的计划是个好迹象。百胜第一季获利也超过分析师预估，该公司还将今年核心业务营业利润增幅预估从10%上调至12%。其股价在盘后交易中涨3.8%至85.67美元。

--可口可乐季度获利减少4%，美元强势损及海外市场营收。该公司截止4月1日第一季净利降至14.8亿美元，合每股盈余0.34美元，上年同期分别为15.6亿美元和0.35美元。净营收从107.1亿美元降至102.8亿。该公司股价收挫4.8%至44.37美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘上涨，距离纪录收盘高位仅差不到2%，因油价反弹增添了一系列企业季报激发的乐观情绪。

道琼工业指数收高42.67点，或0.24%，至18,096.27点。标准普尔500指数收涨1.60点，或0.08%，至2,102.40点。Nasdaq指数收涨7.80点，或0.16%，至4,948.13点。

--欧洲股市收盘上涨，受助于油价尾盘反弹和银行股上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，但未能创下今年新收盘高位。

英股富时100指数收高0.08%，至6,410.26点，法股CAC指数上涨0.56%，收报4,591.92点，德国DAX指数涨0.69%，至10,421.29点。

汇市:

--美元兑欧元上涨，因投资人担心欧洲央行周四发表的言论可能损及欧元，但一些风险较高的商品货币兑美元仍保持在数月高位附近，因油价反弹和对全球经济的担忧减轻。

欧元兑美元在纽约尾盘跌0.55%，报1.1293美元。澳元兑美元从盘中稍早所创的10个月高位0.7830美元小跌，但尾盘徘徊在0.7800美元水准附近。加元兑美元升至九个半月高位1.2590加元。美元兑避险日圆升至两周高位109.88日圆，兑瑞郎也升逾1%。

债市:

--美国公债收益率攀升至三周高位，因油价和股市上扬，削弱了对美国公债的避险需求，另外新一波公司债发售也重压公债市场。指标10年期公债价格下跌20/32，收益率报1.85%，周二报1.78%。

--德债收益率下滑，受长期通胀预期指标下降以及德国顺利发售10年期公债拖累。

德国10年期公债收益率跌3个基点，报0.15%，离本月稍早触及的一年低点0.075%不远。除葡萄牙公债外，其他欧元区公债收益率跌1-2个基点。

油市:

--油价急升4%，此前美国原油库存增幅小于预期抵消了科威特罢工结束激发的库存过剩忧虑，看多人士押注主要产油国将再次召开限产会议。但俄罗斯否认了有关该国计划召集会议的相关媒体报导。

布兰特近月合约收涨1.77美元，或4%，报每桶45.80美元，盘中低见42.81美元。周三收盘到期的美国原油近月5月合约收涨1.55美元，或3.8%，报每桶42.63美元。

金属市场:

--黄金持稳，不过美元走坚抑制金价涨势，尽管在技术动能和对白银价格相对黄金被低估的认知提振下，白银延续升势并触及11个月峰值。

1832GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,252.96美元。美国6月期金报每盎司1,254.4美元。现货银上升1.2%，报每盎司17.14美元。现货铂金上涨1.3%，报1,024.50美元。现货钯金劲升2.9%，报597.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及六个月高位，因投资人对中国经济的看法更为乐观，且认为商品价格相对较低，带动了风险意愿。油价反弹也提振金属市场，扶助期锌升至去年7月来最高，铜价创四周高位。

三个月期铝攀升2.2%，收报1,622.50美元，为去年10月来最高。三个月期铜收涨0.9%，报每吨4,981美元，盘中触及3月23日来最高得到4,985美元。期锌收涨0.2%，报每吨1,940美元，为去年7月31日来最高。

(完)