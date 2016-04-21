《路透早报》--4月22日

图为纽交所内一角，摄于4月20日。美国股市周四收低，为四个交易日内首见。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国3月外汇市场交易概况数据

--日本4月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0200)

--法国(0700)、德国(0730)、欧元区(0800)4月Markit采购经理人指数(PMI)初值

--意大利2月工业订单/工业销售(0800)

--意大利2月经季节调整零售销售(0900)

--加拿大3月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI(1230)

--加拿大2月零售销售(1230)

--美国4月Markit制造业PMI初值(1345)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧元集团会议

--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)就瑞典经济和当前的利率决定发表讲话(1145)

--中国国务院副总理张高丽出席在纽约联合国总部举行的《巴黎协定》高级别签署仪式，并将代表中国签署《巴黎协定》

重要企业财报：

--霍尼韦尔、麦当劳、通用电气、卡特彼勒

以下为4月21日下午5:00至4月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧央行总裁德拉吉承诺“只要有需要”就将保持宽松政策

欧洲央行总裁德拉吉没有理会德国对其超宽松货币政策的批评，并誓言“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具。他称欧洲央行的政策正在产生效果，这帮助推升了欧元。德拉吉还对央行的独立性进行了坚定的辩护，称其不应受政治干预。他还进一步号召欧元区政府通过财政政策和更大胆的改革来帮助提振欧元区经济。为停止对其看好所谓的“直升机撒钱”前景的臆测，德拉吉称，央行没有讨论这一选项。“直升机撒钱”是一种通过直接向民众发钱以提振经济的办法。

--美国上周初请失业金人数降至42年半低位，就业市场强势依旧

美国上周初请失业金人数意外下降，触及1973年来最低水准，暗示第一季美国经济增长大幅放缓只是暂时现象。尽管周四公布的另一份报告显示，大西洋中部地区制造业活动温和下降，但制造商对未来六个月企业前景仍颇有信心。这份报告加上就业市场荣景，预示着美国第二季经济成长加速。美元兑一篮子主要货币小幅上升，美国公债价格下跌，美股几无变动。

--大众汽车与美国就排放作弊丑闻达成和解，股价大涨

德国大众汽车宣布与美国达成全面协议，将回购或者修复大约50万辆排放作弊柴油车，并设立环境与消费者赔偿基金。消息人士与分析师表示，大众汽车可能为这场和解付出至少100亿美元代价。即使和解，也不大可能终结这场始于去年9月的柴油排放争论。尽管可能代价高昂，但和解消息激励大众汽车股价周四收高逾5%。

--中国银监会公布首批投贷联动试点，银行可设子公司投资科创企业

中国银监会、科技部、央行发文称，为支持银行业金融机构加大创新力度，将在部分银行和部分国家自主创新示范区开展投贷联动第一批试点，其中包括10家银行业金融机构和五个国家自主创新示范区。银监会网站刊登的指导意见并显示，允许试点银行设立投资功能子公司进行股权投资；试点机构子公司应当以自有资金向科技创新创业进行股权投资。

企业财报：

--美国通用汽车第一季业绩远超投资者预期，得益于北美大型卡车需求强劲，且欧洲市场业绩改善。公司高管周四确认全年乐观财测。通用汽车第一季净利增长逾一倍，至20亿美元。业绩公布后，公司股价大涨，收盘上升1.5%至32.66美元。

--谷歌母公司Alphabet第一季获利和营收均不及分析师预期，拖累股价周四在盘后交易中重挫6%。该公司公布，第一季合并营收增至202.6亿美元，上年同期为172.6亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计其第一季营收为203.7亿美元。盘后该股跌至732.94美元，收盘报780美元。

--微软经调整后季度获利不及分析师预期，因个人电脑销售持续下滑殃及对该公司视窗操作系统的需求。公布业绩后，微软股价在盘后下挫4%。在截至3月31日的会计年度第三季中，微软净利降至37.6亿美元或每股盈利0.47美元，上年同期分别为49.9亿美元或0.61美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，为四个交易日内首见，此前多家公司的季报良莠不齐，且威瑞森通讯警告称工人罢工可能影响该公司盈利。

道琼工业指数收跌113.75点，或0.63%，至17,982.52点；标准普尔500指数收低10.92点，或0.52%，至2,091.48点；Nasdaq指数收跌2.244点，或0.05%，至4,945.89点。

--欧洲股市小跌，此前欧洲央行维持利率不变，而瑞典电信设备生产商爱立信和法国烈酒和葡萄酒集团保乐力加集团(Pernod)在公布令人失望的业绩后股价下挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘下滑0.34%。

英股富时100指数收低0.45%，至6,381.44点，法股CAC指数跌0.2%，收报4,582.83点，德国DAX指数涨0.14%，收报10,435.73点。

汇市:

--欧元兑美元转跌，交易员预计，若有需要，欧洲央行最终将采取进一步的刺激措施；风险意愿减弱推动日圆反弹。

欧元兑美元尾盘下跌0.04%，报1.1290美元。美元兑日圆下跌0.35%，报109.44日圆。美元指数尾盘上涨0.11%，报94.592。美元兑瑞郎涨0.23%，报0.9740瑞郎。

债市:

--美国公债收益率升至逾三周高位，因油价徘徊在近期高位附近，拉低对美国公债的避险需求，且高评级的欧债收益率攀升。指标10年期美国公债价格下滑5/32，收益率报1.87%，高于周三的1.85%和周二的1.78%。

--德债收益率(殖利率)升穿0.2%，因油价飙升至五个月高点，欧洲央行总裁德拉吉在例行新闻发布会上为最近推出的宽松措施辩护，但只字未提是否会采取新举措。

欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率徘徊在1.40%附近，远低于目标，反映出市场对欧洲央行政策有效性缺乏信心。德债收益率上涨7个基点，报0.216%。大部分欧元区其它国家公债收益率上涨，与德债走势一致。

油市:

--油价下挫3%，结束了两日连涨走势，此前俄罗斯、沙特、伊朗和利比亚的产油商暗示提高产量，且美国库存增加。获利回吐和美元在本周稍早下跌后走稳，重压原油期货。

布兰特原油收跌1.27美元，或2.8%，报每桶44.53美元。美国原油下跌1美元，报每桶43.18美元。

金属市场:

--白银从11个月峰值大幅回落，黄金也脱离欧洲央行总裁德拉吉的讲话推高欧元后触及的五周高位，因美元反弹促使交易商锁定稍早获利。

1811GMT，现货白银上涨0.6%，报每盎司17.03美元。现货金升0.4%，报每盎司1,248.50美元。美国4月期金收低0.3%，至1,249美元；6月期金亦收低0.3%报1,250.3美元。

--期铜升至四周高位，受助于中国需求增长前景改善，此前主要金属消费国--中国发布一系列强劲的经济数据。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收涨0.4%，报每吨5,000美元。三个月期铝涨0.8%，报1,635美元。三个月期锌下跌1.2%，报每吨1,916美元。(完)