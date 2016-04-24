《路透早报》--4月25日

2016年1月21日，在北京拍摄的美元和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月Ifo企业景气判断指数(0800)

--台湾3月M2年增率(0820)

--英国工业联盟(CBI)4月总工业订单差值(1000)

--美国3月新屋销售年率(1400)

--美国达拉斯联储4月制造业活动指数(1430)

--韩国第一季国内生产总值(GDP)(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧盟执委会和欧洲央行联合会议，欧盟金融服务执委希尔、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和执委科尔将发表谈话。

重要企业财报：

--哈里伯顿(Halliburton)、施乐(全录/Xerox)

以下为4月22日下午5:00至4月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--奥巴马劝说英国留在欧盟，警告退欧将面临贸易方面风险

美国总统奥巴马周五对英国的政治问题进行了态度鲜明的干预，劝告英国人留在欧盟，并警告英国若退出，与美国达成贸易协议一事将会“排到队伍最后”。奥巴马指出，英国在世界舞台上的影响力可以通过欧盟成员国的身份得到“放大”。英国即将就是否留在欧盟举行全民公投，奥巴马此时的表态得到英国首相卡梅伦及其它挺欧派的欢迎，但退欧阵营则批评他干预英国的事务。

此外，奥巴马周日对英国广播公司(BBC)称，如果英国公投决定离开欧盟，英美之间或需耗费五至十年来协商贸易协议。

--美联储4月或按兵不动，但6月可能再次升息--路透调查

路透调查显示，受访的80位分析师均预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在4月27日会议上保持利率在0.25-0.50%不变。其中50名受访分析师预计，美联储下次将在6月调高美国联邦基金利率目标区间至0.50-0.75%，占受访者比例约为三分之二。另外20%分析师称9月将升息，余下分析师称将在7月或12月升息。

--澳洲对中国钢铁课征进口关税，以保护国内业者

澳洲政府周六宣布，将对某些类别中国钢铁课征进口关税，以保护国内钢铁业者，免受中国出口大量过剩钢品的冲击。关税税率将从11.7%至57%不等，要视出口的企业和钢铁的种类而定。其所采用的关税系依澳洲反倾销委员会的建议。澳洲工业部长Christopher Pyne表示，对螺纹钢和钢圈所课征的关税，将让澳洲国内的生产商有公平的竞争环境。

--欧洲央行管委称为避免通缩有必要实施负利率

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，欧元区需要用负利率来避免陷入通缩，针对德国大量批评为其政策辩护。他称，这是在一场严峻的危机过后，欧洲央行为使欧洲经济形势稳定下来的部分努力。“现在要做的就是防止欧洲陷入通缩。”

此外，英国央行货币政策委员会委员弗利葛表示，理论上利率可以小幅为负值，但不能到鼓励大公司囤积现金的水平。弗利葛表示，英国央行将需要认真考量负利率是不是利大于弊。

--日本首相要求追加预算，用于地震灾后重建

日本首相安倍晋三周日要求政府编列追加预算计划，为近期地震灾后重建提供资金，希望在6月1日前生效；目前安倍面临采取更多经济刺激举措以重燃经济增长的压力。

自民党干事长谷垣祯一称，内阁批准预算计划可能要在5月初结束的黄金周假期结束后，他希望国会在5月26日七国集团(G7)峰会开始前批准。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 金融数据公司Markit公布，美国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值为50.8，为2009年9月以来最低，路透调查预估为52.0；3月终值为51.5。

* 加拿大2月零售销售意外小幅增长0.4%，主因汽车及零部件销售增加。1月修正后为较前月增长2.0%，前值为增长2.1%。

* 加拿大3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%，较上年同期上涨1.3%。3月核心CPI较前月上升0.7%，较上年同期上涨2.1%。

--重要企业财报

* 美国通用电气(奇异,GE)季度获利增长5%，超过分析师预期

* 霍尼韦尔(Honeywell)季度获利增加6.3%，受惠于自动化和气候控制系统业务表现强劲

* 卡特彼勒季度净利下降，因全球采矿和建筑业活动放缓损及公司机械销售

* 麦当劳美国餐厅同店季度销售增幅优于预期，因其全天供应早餐服务吸引更多的客户，但总营收下降1%

* 德国大众汽车2015年运营亏损41亿欧元(46亿美元)，因公司将为柴油车排放测试造假丑闻支付162亿欧元

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五基本持平，微软和Alphabet季报令人失望，拖累科技股下跌，抵销油价上扬提振能源股走坚带来的支撑。

道琼工业指数收升21.23点，或0.12%，至18,003.75点；标准普尔500指数收高0.1点，至2,091.58点。Nasdaq指数收跌39.66点，或0.8%，至4,906.23点。本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数上升0.5%，Nasdaq指数下跌0.6%。

--欧洲股市下跌，因汽车制造商戴姆勒业绩令人失望，且表示将对美国排放认证过程展开内部调查。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.4%，但本周仍为连续第二周上涨。

英股富时100指数收低1.11%，至6,310.44点；法股CAC指数跌0.29%，收报4,569.66点；德国DAX指数下滑0.6%，收报10,373.49点。

汇市:

--美元兑日圆升至三周最高水准，此前有媒体报导称，日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。美元兑日圆大涨逾2%，至111.80日圆的4月1日来最高位；本周将大涨2.6%，为2014年10月底来最大周度升幅。

欧元兑美元跌0.52%，报1.1225美元，盘中触及逾三周最低的1.1219美元，势将连跌第二周。美元兑瑞郎触及逾五周高位0.9796瑞郎。美元指数升0.52%，报95.087。

债市:

--美国公债收益率攀升至三周高位，因投资者为美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周会议作准备，他们预计联储会在会议上暗示6月升息的可能性。指标10年期公债价格下跌5/32，收益率报1.89%，高于周四的1.87%。

--德国公债收益率录得去年12月以来最大周度涨幅，此前油价反弹，欧洲央行传递出观望信息。德国10年期公债收益率周五持平于0.23%；周线升幅仍有10个基点，为2016年最大单周升幅。

希腊公债涨幅最大，因希腊政府和国际金主在就改革计划达成协议方面迈进了一步。两年期希腊公债收益率下跌90个基点，报10.09%。

油市:

--油价上涨，本周实现连续第三周上扬，因市场人气变得更乐观，有迹象显示全球供应持续过剩状况可能得到缓解。

布兰特原油收涨1.3%，报每桶45.11美元；美国原油收涨1.3%，报每桶43.73美元。布兰特和美国原油盘中一度跳涨达3%。本周布兰特原油涨4.5%，美国原油升8.4%，两者皆录得连三周上涨。

金属市场:

--金价下跌逾1%，因美元兑日圆和欧元上涨，金价将录得连续第二周下跌，银价将实现连续第三周上涨。

1921 GMT，现货金下跌1.3%，报每盎司1,232.66美元，在周四触及的五周高位1,270.10美元之下。美国6月期金收跌1.6%，报每盎司1,230美元。

现货银转为下跌0.1%，报每盎司16.97美元，在上日触及的11个月高位17.69美元之下，本周上涨4.6%。

--伦敦金属交易所(LME)期铝触及逾八个月最高，期铜触及一个月高位；但许多分析师谨慎地认为，价格升势过度，可能出现下修，因需求仍低迷。

三个月期铝收高1.1%，报1,653美元，盘中升至去年7月29日来最高的1,667.50美元。三个月期铜扭转亚洲市场跌势，收高0.6%，报5,031美元，盘中触及3月18日来最高的5,091美元。本周期铜大涨近5%，为3月初来最大周度升幅。(完)