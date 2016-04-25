《路透早报》--4月26日

2016年2月29日，资料图片为纽约证交所内的一名交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利对非欧盟贸易收支3月初值(0800)

--香港公布3月进出口数据(0830)

--英国银行业者协会(BBA)3月抵押贷款批准件数(0830)

--美国3月建筑许可年率修正值(1130)

--美国3月耐久财订单数据(1230)

--美国2月标普/Case-Shiller经季调房价指数(1300)

--美国4月Markit综合与服务业采购经理人指数(PMI)(1345)

--美国4月消费者信心(1400)

--美国4月里奇蒙联储综合制造业指数(1400)

--美国4月达拉斯联储服务业营收指数(1430)

--韩国4月消费者信心指数(2100)

--新西兰3月进出口与贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议(至4月27日)

--国际货币基金组织(IMF)就2016年4月全球金融稳定报告召开研讨会(0000)

--加拿大央行总裁波洛兹在纽约一项活动中发表讲话(1240)，并召开记者会(1350)

--欧洲央行宏观审慎政策和研究会议(至4月27日)，副总裁冈斯坦西欧和芬兰央行总裁利卡宁将发言

--德国央行总裁魏德曼在罗马发表演说

--巴西央行货币政策会议(至4月27日)

重要企业财报：

--苹果、3M、eBay、康宁公司、自由港麦克默伦铜金矿公司、洛克希德马丁、宝洁(宝硷/P&G)、礼来、惠而浦、美国电话电报公司

以下为4月25日下午5:00至4月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--IIF：预计中国2016年资本流出5,380亿美元

国际金融协会(IIF)估计，2016年全球投资者将从中国撤出5,380亿美元资金，尽管资本流出速度已下降。IIF表示，该数字比去年的6,740亿美元下降五分之一，但如果关于人民币“无序”贬值的担忧再现，则中国资本外流速度可能再度加速。

由于中国资本外流规模庞大，以及持续外流可能引发汇率波动加剧，所以中国资本外流可能更加广泛地影响新兴市场。而汇率更加波动，则可能助长新一轮资本外流。不过暂时而言，资金流出速度缓慢。3月约350亿美元流出，年初以来总流出金额达到1,750亿美元，远低于2015年下半年的速度。

--美国3月新屋销售受西部骤降拖累下跌，但楼市整体仍强劲

美国3月独栋新屋销售意外下降，但降幅主要来自西部地区，表明楼市仍强劲。商务部称，3月新屋销售经季节调整后下降1.5%，年率为51.1万户。2月新屋销售年率被上修至51.9万户，前值为51.2万户。

中西部地区的新屋销售增长18.5%，人口聚集的南部地区攀升5.6%。但西部地区新屋销售骤降23.6%，2月时曾急升21.7%。西部地区房屋库存紧俏，房价大幅上涨。美国金融市场基本未受此数据影响。

--独家：欧盟可能对西班牙与葡萄牙罚款，因未能达到预算目标

熟悉情况的官员表示，欧盟执委会正在考虑处罚未能实现削减赤字目标的西班牙与葡萄牙，但也可能给予两国更多时间把赤字降到欧盟上限之内。如果实施处罚，这将是相关规则推出20年来的第一次。

但欧盟执委会可能建议只采取象征性的制裁，所以罚金可能是零。如果动真格的，罚金最高可达国内生产总值(GDP)的0.2%，对于西班牙与葡萄牙来说，分别是21.6亿欧元(24.3亿美元)和3.59亿欧元。

--韩国第一季GDP较前季增长0.4%，增幅略低于预期

韩国央行估计1-3月经济较前季增长0.4%，略低于预期，且升幅较去年第四季的0.7%接近腰斩。央行估值显示，第一季国内消费经季节调整后下滑0.3%，10-12月为增加1.4%。资本投资较前季减少5.9%，为近四年来最大降幅，前季为增加0.5%。

--沙特副王储：沙特阿美IPO将释出不到5%股份

沙特阿拉伯副王储萨勒曼在电视专访中表示，沙特阿拉伯计划透过首次公开发行(IPO)释出国有石油巨头沙特阿美不到5%的股份。他并表示，他预期沙特阿美的估值将超出2万亿(兆)美元，他希望沙特阿美转型成为一家控股公司，沙特阿美的子公司也将会经由IPO释出股权。萨勒曼还公布了到2030年的改革计划大纲，并称料油价不会跌穿30美元，因全球需求改善。

--日本政府考虑发放消费券等措施，以提振消费支出

日本政府可能会发放消费券，并推广类似美国感恩节后黑色星期五的全国性折扣特卖活动，藉此提振消费支出，加速国内生产总值(GDP)增幅。日本政府正在敲定年度成长策略，有可能最快下个月决定细节；这套成长策略或许能够协助日本央行加速通胀率。

--重要企业财报

* SK海力士公布第一季营收为3.7万亿韩元，营业利润为5,620亿韩元。路透预估分别为3.8万亿韩元和5,590亿韩元。SK海力士称第一季NAND出货量较前季下降11%，平均价格下降12%，预期近期内动态随机存取记忆体(DRAM)需求不会大幅反弹。

* 施乐第一季营收下滑4.2%，受美元走强拖累，该公司公布3月31日止的第一季可归属公司的净利下降至3,400万美元，或每股盈余(EPS)0.03美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一小幅收低，受能源股因油价下挫的拖累，Perrigo和施乐(全录,Xerox)等企业发布的财测和业绩也令股市承压。

道琼工业指数收低26.51点，或0.15%，至17,977.24点；标准普尔500指数收跌3.79点，或0.18%，至2,087.79点；Nasdaq指数收跌10.44点，或0.21%，至4,895.79点。

--欧洲股市延续从上周所及的三个月高位下跌的势态，受累于法国公共事业公司法国电力集团(EDF)下跌，而银行股也走低，进一步拉低市场。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.6%，报1,364.13点。

英股富时100指数收低0.78%，至6,260.92点，法股CAC指数跌0.52%，收报4,546.12点，德国DAX指数下滑0.76%，收报10,294.35点。

汇市:

--美元兑日圆下滑，因交易商对美元兑日圆近期的升势获利了结，而美元兑其他主要货币也走软，因预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)货币政策声明立场鸽派。

美元兑日圆在触及逾三周高位111.90日圆后转跌，挫至日低110.85日圆。欧元兑美元反弹触及日高1.1277美元，稍早跌至近四周低点1.1213美元，纽约尾盘升0.3%，报1.1264美元，美元指数尾盘跌0.33%，报94.798。美元兑瑞郎尾盘跌0.28%，报0.9750瑞郎。

债市:

--美国公债收益率升至四周高位，因投资者离场观望。随着经济扩张显现冷却迹象，投资者期待从美联储的政策声明中寻找未来升息步伐线索。美国指标10年期公债价格下跌3/32，收益率尾盘报1.899 %，全日上涨1个基点。

--德国公债收益率触及五周高位，逆转稍早跌势，因投资者等待欧洲稳定机制(ESM)发行新债。指标10年期德债收益率上涨超过3个基点，至0.28%。欧元区公债收益率全线上升1-5个基点。

油市:

--原油下跌超过2%，因数据直指美国原油库存再次增加，而摩根士丹利等大行称持续两个月的油价反弹和基本面不一致。美国原油期货收跌1.09美元，或2.49%，报每桶42.64美元。上周曾触及五个月高位44.49美元。布兰特原油期货收低0.63美元，或1.40%，报每桶44.48美元，上周曾触及去年11月中以来的高位46.18美元。

金属市场:

--金价上扬，在上周五下跌1.3%后，美元走软扶助吸引部分买家回场，但在美联储本周稍后举行会议前，涨幅受限。1340 GMT，现货金报每盎司1,237.11美元，上扬0.4%。美国6月期金上涨0.8%，报每盎司1,240.20美元。现货银仅小涨0.1%，报每盎司16.95美元，上周触及11个月高位，累积上扬4.5%。

--伦敦金属交易所(LME)工业金属价格下滑，因市场对主要消费国中国的需求增长持更为谨慎态度，但美元走软限制了市场跌幅。指标LME三个月期铜收低0.7%，报4,998美元。LME三个月期铝升0.1%，报1,655美元。(完)