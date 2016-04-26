《路透早报》--4月27日

2016年3月1日，资料图为美国纽约证交所内的一名交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-3月规模以上工业企业利润(0130)；3月货物和服务贸易数据

--澳洲第一季消费者物价指数(CPI)(0130)

--瑞士瑞银3月消费指标(0600)

--德国5月GfK消费者信心指标；3月进口物价(0600)

--法国4月消费者信心指数(0645)

--欧元区3月M3货供额(0800)

--意大利4月企业信心指数、消费者信心指数(0800)

--英国第一季国内生产总值(GDP)初值(0830)；英国工业联盟(CBI)4月零售销售差值(1000)

--美国3月商品贸易收支初值(1230)；3月成屋待完成销售指数(1400)

--日本3月全国CPI(2330)；3月所有家庭支出(2330)；3月求才求职比及失业率(2330)；3月工业生产初值(2350)；3月零售销售(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行货币政策会议(至4月28日)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议及声明(1800)

--新加坡金管局公布宏观经济评估(0400)

--英国央行金融政策委员会成员Don Kohn在欧洲央行宏观审慎政策与研究会议中发表谈话(0700)

--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在英国伦敦政经学院就英国是否退出欧盟公投发表演讲(0930)

--爱尔兰央行总裁连恩(Philip Lane)在发布2015年年度报告时发表讲话(1000)

--加拿大财长摩尔诺对大温哥华贸易局发表讲话(1900)

--新西兰央行公布利率决议(2100)

--巴西央行利率决定(2200)

--亚洲相互协作与信任措施会议(亚信)第五次例行外长会议在北京举行(至28日)

重要企业财报：

--Facebook、道富银行、波音、德州仪器、万豪国际、联合技术、固特异轮胎

以下为4月26日下午5:00至4月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--苹果iPhone销量首现下滑且中国营收降26%，财测令人失望

美国消费电子公司--苹果iPhone销量首次下滑，且十多年来营收首度下降。苹果在中国市场的营收下滑逾四分之一，公司对下季全球营收的预测亦令人失望。苹果盘后股价盘后重挫约8%，2月以来首次跌破100美元。

苹果第二季每股盈利(EPS)为1.90美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师预计的2.00美元；营收为505.6亿美元，也不如分析师预计的519.7亿美元。苹果第二财季出售5,120万部iPhone，低于上年同期的6,120万部，但高于分析师预期的约5,000万部。

--美国工厂订单和消费者信心数据疲弱，经济增长前景蒙阴

美国3月耐久财订单较前月增长0.8%，远低于市场预估的增长1.8%；因汽车、电脑和电子产品需求骤降，表明工厂活动下滑的势头远没有结束。

商务部发布的报告还暗示，第一季企业支出和经济增长疲弱。第二季成长前景也转淡，因世企研发布的报告显示，4月消费者信心指数下跌1.9点至94.2，低于市场预估的96.0。

尽管制造业表现不振，但就业市场的强劲势头扶助支撑楼市。周二发布的另一份报告显示，2月房屋价格较去年同期增长5.4%。[nL3S17T3AY]

其他经济数据：

* 美国4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值为52.1，高于3月终值51.3

* 美国3月建筑许可年率修正为107.6万户，前值为108.6万户

--中国仍希望与美国达成双边投资协议--美贸易副代表

美国贸易副代表Robert Holleyman表示，中国高层官员近日已告知美国贸易谈判代表，他们仍希望与美方达成双边投资协议。Holleyman表示，尽管仍在根据国际贸易法律评估其地位，大多数观察者将不会把中国的经济视为“市场经济”；美方仍在等待中国政府提出新的“负面清单”，并称这方面的进展对于未来谈判至关重要。

--加拿大只有发生重大冲击，才会恢复宽松倾向--央行总裁

加拿大央行总裁波洛兹表示，只有再次发生重大的经济冲击，比如美国经济步履蹒跚，加拿大央行才会考虑再次降息。

继去年两度降息以应对油价下挫造成的经济冲击之后，加拿大央行今年迄今一直维持利率不变，且预计下月会继续按兵不动。

--韩国4月消费者信心指数升至四个月高位

韩国央行公布调查显示，韩国4月消费者信心指数小幅上升，增强了决策者关于未来数月经济状况将有所改善的乐观预期。韩国央行表示，4月综合消费者信心指数升至101，达到去年12月以来最高，3月为100。

--其他重要企业财报：

* Twitter营收不及预期，股价盘后大跌

* 宝洁(宝硷/P&G)季度营收下滑7%，美元升值打压海外营收

* 蔻驰(Coach)季度营收劲增11%，受中国及欧洲需求提振

* 礼来(Eli Lilly)第一季营收优于预期，略上调全年获利预期

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘涨跌不一，标普500指数小幅上涨，受助于能源股和材料股上扬；因疲弱的经济数据打压了美元，扶助油价和金价上涨。但苹果盘后公布的季度业绩不及预期，导致股价重挫。

道琼工业指数收高13.08点，或0.07%，至17,990.32点；标准普尔500指数收涨3.91点或0.19%，至2,091.70点；Nasdaq指数收跌7.48点，或0.15%，至4,888.31点。

--欧洲股市小幅收高，受油价上涨和企业业绩令人鼓舞支撑，纸浆和纸品生产商UPM和石油巨擘BP受优于预期的业绩带动劲升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%。

英股富时100指数收高0.38%，至6,284.52点；法股CAC指数跌0.28%，收报4,533.18点；德国DAX指数下滑0.34%，收报10,259.59点。

汇市:

--美元兑欧元和商品货币下跌，因预期美联储政策声明基调温和投资者风险意愿增强；而美元兑日圆上涨，因预期日本央行将追加刺激举措。

欧元兑美元在纽约尾盘升0.24%，至1.1290美元；美元兑加元、澳元和俄罗斯卢布等商品相关货币下跌，因油价攀升，扶助燃点风险意愿。美元兑卢布下挫1.48%，报65.5436卢布。美元兑日圆升0.2%，报111.41日圆。美元指数跌0.29%，至94.566。

债市:

--美国公债收益率上涨，指标10年期公债收益率触及近五周来最高，因投资者为欧洲和美国公债供应预留空间。美国耐久财和消费者信心数据令人失望，令收益率涨幅受限。

美国指标10年期公债价格下滑7/32，收益率报1.929%， 较周一高3个基点。

--受到欧元区救助基金发行债券影响，德国公债收益率升至五周高点。市场愈发忧心近日借贷成本上扬情况，类似2015年债市爆发一波惨跌之前的局面。

10年期德债收益率续涨4个基点，报0.3%，为3月中以来的高位，进一步远离两周前触及的年内低点0.075%。

油市:

--原油价格大涨约3%，受汽油期货劲升和美元下挫带动。市场预计美联储周三将宣布维持利率不变，拖累美元走软。布兰特原油期货收高1.26美元，或2.8%，报每桶45.74美元。美国原油期货收高1.40美元，或3.3%，报每桶44.04美元。

金属市场:

--金价反弹，此前弱于预期的美国耐久财数据打击美元兑欧元跌至盘中低位，但随着为期两天的美联储政策会议开始，金价陷于窄幅区间内。1808 GMT，现货金上涨0.3%，报每盎司1,241.66美元；美国6月期金收涨0.3%，报每盎司1,243.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，投资人担心对主要消费国--中国需求增强的预期过于乐观，引发市场抛售，但美元走软扶助支撑价格。指标三个月期铜收低0.7%，报每吨4,962美元。此外，期镍升0.7%，报9,190美元。本月期镍大涨约7%，跑赢其他基本金属。(完)