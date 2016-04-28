《路透早报》--4月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3月M-3货币供应数字、3月底止外汇基金总资产

--台湾第一季经济成长率概估值(0030)

--新西兰国民银行(NBNZ)4月企业展望指数(0100)

--中国规模以上文化及相关产业生产经营季度报告(0130)

--澳洲第一季生产者物价指数(PPI)(0130)、3月房屋信贷(0130)

--法国第一季国内生产总值(GDP)(0530)、4月消费者物价调和指数(HICP)(0645)、3月PPI(0645)

--德国3月实质零售销售(0600)

--瑞士4月KOF领先指标(0700)

--意大利3月失业率(0800)、4月消费者物价指数(CPI)(0900)、3月PPI(1000)

--英国3月消费者信贷(0830)

--欧元区4月HICP、第一季GDP、3月失业率(0900)

--美国3月个人消费支出(PCE)物价指数(1230)、第一季雇用成本指数(1230)、4月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1345)、4月路透/密西根大学消费者信心指数(1400)、3月达拉斯联储PCE物价指数(1700)

--加拿大2月GDP(1230)、3月PPI(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行公布半年度货币政策报告(0300)

--欧洲央行单一处理委员会第一次会议(0700)，欧盟执委会副主席卡泰宁、英国央行副总裁康利夫等将发言

--瑞士央行股东大会，瑞士央行总裁乔丹等发言(0900)

--德国央行总裁魏德曼在慕尼黑发表讲话(0900)

--俄罗斯央行宣布利率决定(0930)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就“美国经济前景”发表讲话(1030)

重要企业财报：

--穆迪、雪佛龙、希捷、艾克森美孚、伯克希尔哈撒韦

以下为4月28日下午5:00至4月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国首季经济成长大幅减缓，受消费者支出及强势美元拖累

美国首季经济成长大幅放缓，增速为两年来最慢，因消费者支出下降，且强势美元继续拖累出口；但因就业市场依然强劲，预计经济活动将回升。劳工部周四发布，美国首季国内生产总值(GDP)增长年率为0.5%，为2014年首季以来最慢增速。

此外，劳工部发布，上周初请失业金人口增幅低于预期，四周均值降至1973年以来最低，首季就业岗位平均每月增加20.9万个。

数据公布后，美国金融市场反应冷淡，因投资者正在消化日本央行维持货币政策不变的决定。美元兑日圆走软，美国股市小跌，美国公债价格小涨。

--雅培将以250亿美元收购St. Jude，以期扩展心脏设备业务

雅培制药(Abbott Laboratories)表示，将以250亿美元收购医疗器械生产商St. Jude Medical，以扩展心脏设备业务。但投资者担心这项收购可能不会取得预期效果。

雅培表示，该项收购将有助于其更有效地与美敦力(Medtronic)和Boston Scientific等大型对手竞争。但雅培股价周四收盘仍重挫近8%。

--德国4月通胀率降至负值，欧元区整体通胀率亦可能再度变负

周四公布的数据显示，德国4月消费者物价意外下降，凸显欧洲央行让通胀率回升到目标水准的任务十分艰巨。欧洲央行预测，欧元区通胀率将再度变成负值，然后才会缓慢回升，在未来数年内都达不到其略低于2%的目标水准。

德国4月消费者物价调和指数(HICP)初值较前月及较上年同期分别为降0.3%及降0.1%，市场预估则为降0.2%及持平。

--独家：监管层要求三大商交所控制大宗商品日内投机交易--消息

三位了解情况的消息人士透露，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易，避免交易量和波动率过大。交易所并分别已约谈无产业背景、投机过重的交易大户，要求他们降低仓位并减少交易。

消息人士并指出，上海期交所，大连商品交易所，郑州商品交易所也根据不同的情况进行控制，以防止过热，此次主要针对没有产业背景的投机交易，对于有产业背景的则无影响。但消息人士没有明确阐述没有产业背景的定义。

--韩国5月制造业景气判断指数升至69，为四个月高位

韩国央行周五公布，5月制造业景气判断指数(BSI)从上月的66升至69。央行表示，这是1月以来最高水准，但仍远低于2003年至2015年长期平均水准84。受访企业仍然认为国内消费疲弱是最大的问题。

--亚马逊首季获利远超预估，云服务营收飙升

全球最大线上零售商--亚马逊公布首季获利和营收远超分析师预期，推动股价盘后飙升，显示其核心零售业务和新的云服务部门市场势力在增长。亚马逊第一季净利为5.13亿美元，或每股盈利为1.07美元；上年同期为净亏损5,700万美元，或每股亏损0.12美元。亚马逊盘后大涨近13%至679美元。[nL3S17V6JQ]

--其他重要企业财报：

* 百度第一季营收跳增24%，因搜索引擎业务广告收入增加

* 福特汽车第一季净利翻倍，受惠于皮卡销售火热

* 陶氏化学第一季利润率升至逾10年高点

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收跌，因投资者对日本央行意外呼吁限制货币刺激力度的消息仍心有余悸，而美国著名投资人伊坎(Carl Icahn)的讲话则拖累苹果尾盘走低，进一步加剧市场卖压。

道琼工业指数下跌210.79点，或1.17%，至17,830.76点；标普500指数录得三周来最差表现，下挫19.34点，或0.92%，至2,075.81点；Nasdaq指数回落57.85点，或1.19%，至4,805.29点。

--欧洲股市涨跌不一，日本央行意外没有扩大货币刺激举措盘初拖累股指下跌，但稍后被美国股市上涨带来的影响所抵销。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.2%，报1,373.23点。

英股富时100指数收高0.04%，至6,322.40点；法股CAC指数下挫0.04%，收报4,557.36点；德国DAX指数上升0.21%，收报10,321.15点。

汇市:

--美元和欧元兑日圆势将创下逾五年来最大单日跌幅，因日本央行维持政策不变，没有进一步放宽货币政策，令市场意外。

美元兑日圆大跌超过3%，报108.06日圆，接近稍早触及的10日低位107.93，势将录得自2011年3月中来最大单日跌幅。欧元兑日圆下跌2.8%，报122.70日圆，之前触及10日低点122.56日圆，也将录得自2011年3月中来最大单日跌幅。

债市:

--美国公债价格上涨，两年期收益率触及一周低位，因首季经济增长疲弱，加重了交易员对美联储是否会在6月升息的疑虑。指标10年期公债价格上涨8/32，收益率报1.831%，较周三下跌3个基点，低于周二触及的近五周高位1.941%。

--德国公债收益率下跌，此前日本央行维持政策不变，令市场感到意外，且美联储并未暗示很快升息。德国10年期公债收益率跌3.6个基点，报0.25%。希腊公债收益率前日大幅上涨后今日回落，因希腊和其国际金主已非常接近达成改革计划，仅剩应急举措需讨论。

油市:

--油价跳涨2%，连续三日触及2016年高位，因美元走弱令投资者无视美国原油库存创纪录高位，和主要产油国不断增产等不利因素。

布兰特原油收高0.96美元，报每桶48.14美元，盘中触及2016年高位48.19美元。美国原油收涨0.70美元，报每桶46.03美元，盘中触及年内迄今最高位46.14美元。布兰特和美国原油4月上涨约20%，有望录得一年来最大月度涨幅。

金属市场:

--金价大涨逾1%，因日本央行没有进一步扩大货币刺激措施，提振日圆兑美元劲升，且昨日美联储暗示不急于收紧货币政策。1843 GMT，现货金升1.6%，至每盎司1,266.50美元的一周高位。美国5月期金升1.3%，结算价报每盎司1,265.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，因在美联储维持利率不变后，美元下滑。市场在等待主要消费国--中国需求增强的证明。三个月期铜收高0.8%，报4,942美元，多数升幅是在纽约市场开盘后录得的。周三期铜一度跌至一周最低的4,873美元。(完)