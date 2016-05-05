《路透早报》--5月6日

资料图片：阿里巴巴正在北京建设的新总部大楼。阿里巴巴第四季营收劲升39%，但在新业务上的投资打击获利。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File photo

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国一季度国际收支平衡表

--美国4月非农就业岗位(1230)

--加拿大4月就业岗位变动(1230)

--加拿大4月IVEY采购经理人指数(PMI)(1400)

--美国3月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布货币政策季度声明(0130)

--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri出席一场讨论会(1500)，主题是央行在维护金融稳定方面的作用

以下为5月5日下午5:00至5月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日相安倍称如果日圆涨势过度，将会采取行动加以遏制

日本首相安倍晋三表示，日本政府准备在汇市采取“适当行动”，以避免日圆过度或投机性上涨。安倍晋三也表示，本月26-27日在日本举行的七国集团(G7)峰会上，将会讨论各国协同政策行动，特别是通过灵活的财政刺激举措，重振全球成长的必要性。

--美国上周初请失业金人数增加，4月计划裁员人数急升

美国劳工部公布，截至4月30日当周，初请失业金人数增加1.7万人，经季节调整后为27.4万人。上周的增幅为去年2月以来最大。最新的初请失业金数据与4月就业报告没有关联，因不在4月报告的调查时间内。另外一份报告显示，美国雇主上月计划裁员人数急升35%，大部分已宣布的裁员集中在能源行业。科技和零售业也进行了裁员。

数据发布后，美国公债价格小幅缩减跌幅，美元兑一篮子货币上涨，美股走高。

--独家：沙特想法转变，加深OPEC内部分裂

石油输出国组织(OPEC)官员本周开会制订长期策略，他们之中鲜有人预期这是一场和谐的讨论。沙特仍坚持认为，所有产油国集体行动，是解决油市问题的最佳方式。但OPEC理事周一会议的情况暗示，若按照沙特的想法，该组织的核心策略之一--通过控制供应管理国际油价--实际上将就此告终。分歧在OPEC理事的长期策略会议上再次出现。

--英国脱欧公投结果可能影响美联储升息决定--联储官员

旧金山联储总裁威廉姆斯成为最新一位暗示，英国6月23日公投可能影响6月中政策决定的联储官员。“很显然，如果预计投票结果是脱离欧盟，市场将作出反应，我们也不得不在决策过程中将脱欧给美国经济和前景造成的影响考虑进去。”

他关于英国脱欧公投的观点与亚特兰大联储总裁洛克哈特如出一辙，洛克哈特在接受CNBC访问时称，英国脱欧公投是一个重大事件，须密切关注。

--阿里巴巴第四季营收劲升39%，但在新业务上的投资打击获利

中国最大电子商务公司--阿里巴巴集团控股公布季度营收成长39%，受核心网上购物业务增长提振，但当季获利首次出现下滑，受食品递送等业务上的支出拖累。在截至3月31日一季的营收为242亿元人民币(37亿美元)，较上年同期的174亿元增长，且优于汤森路透I/B/E/S中分析师平均预估的232.2亿元。阿里巴巴中国零售市集的商品交易总额(GMV)增加24%，至7,420亿元人民币。上一季增幅为22.5%，为纪录最慢增速。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四回吐涨幅，收盘大致持平。非必需消费品类股下跌，且投资者在4月就业报告出炉前保持谨慎。

道琼工业指数微涨9.45点，或0.05%，至17,660.71点；标准普尔500指数收低0.49点，或0.02%，至2,050.63点；Nasdaq指数跌8.55点，或0.18%，收报4,717.09点。

--欧股微幅上涨，英国电讯(British Telecom)和西班牙油企雷普索尔(Repsol)等企业公布令人鼓舞的业绩，带动其股价上涨，从而提振欧洲股市。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%。

英国富时100指数收涨0.09%，报6,117.25点。法股CAC 40指数微幅下跌0.11%，收报4,319.46点。德国DAX指数上涨0.24%，收报9,851.86点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币升至一周高位，因在周五美国公布就业数据前，交易商对美元空头获利了结。就业报告可能巩固美联储将不会很快升息的观点。

美元指数纽约尾盘升0.65%，报93.777。美元兑日圆升0.2%，报107.23日圆。欧元兑美元跌0.8%，报1.1395美元，进一步远离周二所创的16个月高位。

债市:

--美国公债收益率跌至逾两周最低，投资人为明日出炉的美国4月非农就业报告可能逊于预期作准备。如果4月就业数据不佳，可能进一步降低升息机率，公债收益率下行压力会更重。指标10年期公债价格升10/32，收益率报1.745%，为4月18日来最低。

--债务缠身的欧洲南部国家的借贷成本上涨，与德国处于较低水平的借贷成本的差距进一步拉大，因投资者为未来数月欧洲即将展开的一系列政治事件作准备。意大利与德国10年期公债收益率之差触及九周最阔水准。葡萄牙10年期公债收益率升至一个月高位的3.33%。德国10年期公债收益率下跌4个基点，报0.16%，为两周低位。

油市:

--原油价格急升，此前加拿大油砂地区附近的野火肆虐，令当地主要输送往美国的原油出产下降，但油价收盘低于日内高位，因美元反弹和库欣原油库存大增。布兰特原油上涨0.39美元，或0.9%，收报每桶45.01美元。美国原油上扬0.54美元，或1.2%，收报每桶44.32美元。

金属市场:

--金价转跌，连续第四日下挫，受压于美元在周五发布美国就业报告前走强。就业报告将为美联储是否会很快升息提供线索。

1807GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,272.23美元。美国期金下挫0.2%，报每盎司1,272.30美元。

--铜价跌至近三周最低，因美元走强重压铜价。跌穿关键技术支撑位，以及对需求的担忧增加了铜价的下行压力。三个月期铜收跌1.7%，报每吨4,786美元，盘中低见4,775美元。期镍收跌4.5%，报每吨9,020美元。期镍在电子交易平台触及两周低位8,985美元，因担心供应过剩。期铝降1.5%，报1,608.5美元。(完)