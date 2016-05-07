《路透早报》--5月7日

[重大数据或新闻]

--美国政府周五公布4月非农就业岗位增幅为七个月来最低，一度拖累美元下跌，多数美债收益率降至约四周低位，美股下挫，但稍后纽约联储总裁杜德利称美联储今年升息两次是“合理的预期”，且就业报告中的亮点：平均时薪和工时增加也受到投资人的关注，令金融市场逆转走势，美元指数在纽约尾盘小幅上涨，美债价格下跌，美股扭转跌势收高。

--纽约联储总裁杜德利对纽约时报表示，美联储今年升息两次是“合理的预期”。他说，美国就业数据比人们预料的“略为疲弱”，就业数据在影响他的经济前景观点上“不会有很大的分量”。

--美国4月新增就业岗位量为七个月来最少，大批美国人离开了就业大军，这一疲弱迹象令分析师预计，美联储今年将仅升息一次。劳工部周五称，上月非农就业岗位增加16万个，预估为增加20.2万个。失业率为5.0%，和预期一致。报告中的亮点是平均时薪上升0.3%，每周平均工时增加。

* 周五路透调查显示，4月就业数据公布后，一级市场交易商放弃6月升息预期。多数受访的一级市场交易商将美联储下次升息时机的预期由6月推迟至9月。

--国际货币基金组织(IMF)一位高阶官员周五称，为了避免经济中的一些过热风险，现在可能是中国应该收紧，而不是进一步放宽货币政策的时候。IMF亚太部门地区研究部副主管Roberto Guimaraes告诉路透，中国如继续下调利率和实施进一步的刺激措施可能增加不良债务增长的机率。

周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美联储公布，美国3月消费者信贷增加296.7亿美元，预估为增加160亿美元，2月被下修至增长141.45亿美元，前值为增加172.2亿美元。

* 加拿大统计局公布，加拿大4月就业岗位减少2,100个，失业率持平于7.1%。

--中国人民银行(PBOC)周五重申，将继续实施稳健的货币政策，采取综合措施防范和化解金融风险。

--熟悉情况的消息人士向路透表示，苹果首席执行官库克计划本月晚些时候访问北京，与中国政府高层会面；苹果在中国市场正面临一些挫折。

--在MSCI明晟即将评审是否将A股纳入国际指数之际，中国证监会周五回应海外投资人的一大疑虑，阐明证监会尊重QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）与证券权益拥有人之间依法订立的权益安排。

--中国央行周五发布公告，明确境内合格机构投资者进入银行间债券市场的有关管理事项，将合格机构投资者划分为法人类和非法人类。央行强调，非法人类合格机构投资者的管理人应遵守与委托人之间的约定，不得投资于超出投资范围或委托人风险承受能力的债券产品。

--针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，从盘初的下跌中反弹，因投资者认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。道琼工业指数上涨79.92点，或0.45%，至17,740.63点；标准普尔500指数收高6.51点，或0.32%，至2,057.14点；Nasdaq指数升19.06点，或0.40%，收报4,736.16点。道指本周下跌0.2%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数下滑0.8%。

* 欧洲股市下跌，钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)和对冲基金Man Group跌幅居前。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，报1,303.30点。英国富时100指数收涨0.14%，报6,125.70点。法股CAC 40指数下跌0.42%，收报4,301.24点。德国DAX指数上涨0.18%，收报9,869.95点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注减少。美元指数纽约尾盘升0.1%，报93.857，盘中稍早一度下挫0.6%。美元兑日圆跌0.1%，报107.12日圆。欧元兑美元尾盘变动不大，报1.1398美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的美国4月就业报告显示了薪资增长的迹象，这是通胀可能终于要上涨的初期迹象；美联储的一位主要官员称，今年仍可能升息两次。美国4月非农就业岗位为七个月来最少，令收益率盘中几乎全线跌至约四周低位。指标10年期公债周五稍早跌至1.705%，为4月11日以来最低，后逆转走势，收益率尾盘升至1.781%，价格下跌9/32。

* 德国公债收益率(殖利率)触及约三周最低，并创下1月底以来最大单周跌幅，因全球经济成长疑虑再度升温。10年期德债收益率下降2.5个基点至0.14%，为约三周最低水平。多数其他欧债收益率下跌1-3个基点，二线国家公债市场走坚。

油市:

--油价小幅上涨，受助于美元稍早走软和加拿大野火令该国油砂原油产出减少三分之一，但布兰特原油本周仍录得四个月内最大周度跌幅，因投资者对4月强劲涨势获利了结。布兰特原油期货周五收涨0.36美元，或0.8%，报每桶45.37美元。美国原油期货收涨0.34美元，或约0.8%，报每桶44.66美元。本周布兰特原油期货大跌6%，录得1月来最大周度跌幅。美国原油本周跌3%。

金属市场:

--金价跳涨1%，因美国4月非农就业岗位增幅小于预期，提振对美联储将推迟加息的预期。在就业数据公布后，现货金触及每盎司1,295.70美元高位，1848 GMT，上涨0.8%，报1,287.51美元。本周势将下跌0.5%。美国6月期金周五上涨1.7%，报每盎司1,294美元。

--期镍价格反弹，因美元下跌，但市场可能再次遭受抛售，因基金逆转了期镍价格走高的押注，供应过剩的预期增添了市场压力。指标期镍收涨0.5%，报每吨9,065美元。本周下跌约4%。工业金属价格整体得到提振，因美元下滑。期铜升0.5%，报每吨4,810美元。(完)