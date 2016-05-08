《路透早报》--5月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国一季度金融机构直接投资流量

--日本3月加班工资(0000)、4月消费者信心指数(0500)

--澳洲4月ANZ报纸招聘广告(0130)

--德国3月工业订单(0600)

--瑞士4月消费者物价指数(CPI)(0715)

--英国4月Halifax房屋价格(0730)

--台湾4月进出口(0800)

--欧元区5月Sentix投资者信心指数(0830)

--加拿大4月房屋开工年率(1215)

--美国4月就业趋势指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--英国央行副总裁贝利在London City Week活动中发表主旨演说(0805)

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说(0910)

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在明尼苏达经济俱乐部发表演说(1700)

--欧元区财长就希腊问题举行特别会议

以下为5月6日下午5:00至5月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国4月就业岗位增幅为七个月来最小，升息预期减弱

美国4月新增就业岗位量为七个月来最少，大批美国民众离开了就业大军，这一疲弱迹象令分析师预计，美联储今年将仅升息一次。劳工部周五称，上月非农就业岗位增加16万个，市场预估为增加20.2万个。

纽约联储总裁杜德利表示，美联储今年升息两次是“合理的预期”。他说，美国就业数据比人们预料的“略为疲弱”，就业数据在影响他的经济前景观点上“不会有很大的分量”。

美国非农就业数据位增幅为七个月来最低，一度拖累美元及美股下跌；但杜德利稍后称美联储今年升息两次是“合理的预期”，且就业报告中的亮点：平均时薪和工时增加也受到市场关注，促使美元指数在纽约尾盘小涨，美债价格下跌，美股止跌收高。

周五路透调查显示，4月就业数据公布后，一级市场交易商放弃6月升息预期。多数受访的一级市场交易商将美联储下次升息时机的预期由6月推迟至9月。

--中国4月以美元计价进出口重返跌势，进口跌幅扩大昭示内需疲弱超预期

中国海关公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。[

--加拿大半数油砂产能关闭，油价周一亚洲盘初涨逾2%

加拿大野火周六蔓延至阿尔伯塔省的能源中心地带，迫使主要油砂项目关闭。据路透估计，加拿大油砂产能约有一半已经停产，相当于每日100万桶。受此灾情影响，油价周一亚洲盘初涨逾2%。

但加拿大官员周日对掌控阿尔伯塔省野火灾情，首度展现些许乐观态度，因气温下降加上少量雨势，令火势不再如当初担忧般延烧。

--中国央行继续实施稳健货币政策，保持货币金融环境稳健和中性适度

中国央行发布一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性；灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

--沙特政府部门大换血，沙特阿美董事长取代欧那密

沙特阿拉伯国王萨勒曼撤换老资格的石油部长，并重组了一些大型政府部门，这场大规模洗牌显然是为了支持上周出炉的全面经济改革计划。最引人注目的举动是成立新的能源、工业和自然资源部，由沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事长Khaled al-Falih出任部长，负责国家能源政策。

其他重要经济数据：

* 美联储公布，美国3月消费者信贷增加296.7亿美元，预估为增加160亿美元。2月被下修至增长141.45亿美元，前值为增加172.2亿美元。

* 加拿大统计局公布，加拿大4月就业岗位减少2,100个，失业率持平于7.1%。 * 中国4月末外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，从盘初的下跌中反弹，因投资者认为今日的就业报告没有最初认为的那么令人失望。道琼工业指数上涨79.92点，或0.45%，至17,740.63点；标准普尔500指数收高6.51点，或0.32%，至2,057.14点；Nasdaq指数升19.06点，或0.40%，收报4,736.16点。

道指本周下跌0.2%，标普500指数跌0.4%，Nasdaq指数下滑0.8%。

* 欧洲股市下跌，钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)和对冲基金Man Group跌幅居前。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.3%，报1,303.30点。

英国富时100指数收涨0.14%，报6,125.70点。法股CAC 40指数下跌0.42%，收报4,301.24点。德国DAX指数上涨0.18%，收报9,869.95点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注减少。

美元指数纽约尾盘升0.1%，报93.857，盘中稍早一度下挫0.6%。美元兑日圆跌0.1%，报107.12日圆。欧元兑美元尾盘变动不大，报1.1398美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的美国4月就业报告显示薪资增长的迹象，这是通胀可能终于要上涨的初期迹象；美联储的一位主要官员称，今年仍可能升息两次。美国4月非农就业岗位为七个月来最少，令收益率盘中几乎全线跌至约四周低位。

指标10年期公债周五稍早跌至1.705%，为4月11日以来最低，而后逆转走势，尾盘升至1.781%，价格下跌9/32。

--德国公债收益率触及约三周最低，并创下1月底以来最大单周跌幅，因全球经济成长疑虑再度升温。10年期德债收益率下降2.5个基点至0.14%，为约三周最低水平。多数其他欧债收益率下跌1-3个基点，二线国家公债市场走坚。

油市:

--油价小幅上涨，受助于美元稍早走软，和加拿大野火令该国油砂原油产出减少三分之一；但布兰特原油本周仍录得四个月内最大周度跌幅，因投资者对4月强劲涨势获利了结。

布兰特原油期货收涨0.36美元，或0.8%，报每桶45.37美元。美国原油期货收涨0.34美元，或约0.8%，报每桶44.66美元。本周布兰特原油期货大跌6%，录得1月来最大周度跌幅；美国原油本周跌3%。

金属市场:

--金价跳涨1%，因美国4月非农就业岗位增幅小于预期，提振对美联储将推迟加息的预期。在就业数据公布后，现货金触及每盎司1,295.70美元高位，1848 GMT，上涨0.8%，报1,287.51美元；本周势将下跌0.5%。美国6月期金周五上涨1.7%，报每盎司1,294美元。

--期镍价格反弹，因美元下跌，但市场可能再次遭受抛售，因基金逆转了期镍价格走高的押注，供应过剩的预期增添了市场压力。指标期镍收涨0.5%，报每吨9,065美元。本周下跌约4%。

工业金属价格整体得到提振，因美元下滑。期铜升0.5%，报每吨4,810美元。(完)