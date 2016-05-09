《路透早报》--5月10日

5月9日，美国纽约，交易员在纽交所内工作。美国股市周一收盘涨跌互现，艾尔建(Allergan)等医疗保健股以1.13%的涨幅领涨，能源股和材料股下跌1.25%。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国4月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--瑞士4月失业率(0545)

--德国3月工业生产、贸易收支(0600)

--法国截至3月底预算收支、3月工业生产(0645)

--意大利3月工业生产(0800)

--英国3月对非欧盟地区贸易收支(0830)

--美国4月NFIB小企业信心指数(1000)、3月JOLTS职位空缺数(1400)、3月趸售(批发)库存(1400)

--韩国4月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--国务院新闻办举行新闻发布会，扶贫办主任刘永富介绍《关于建立贫困退出机制的意见》有关情况，并答记者问(0200)

--英国央行副总裁贝利在欧洲复兴开发银行的会议上出席一场讨论会(1400)

--新西兰央行公布金融稳定报告(2100)

--第三届拉美欧洲投资者论坛(LAEIF)

重要企业财报：艾尔建(Allergan)、艺电(Electronic Arts)、迪士尼(Walt Disney)

以下为5月9日下午5:00至5月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区或从2018年开始宽免希腊债务，但其须兑现改革承诺

欧元区财长们周一提出，若希腊在2018年之前开始实施最近救助方案中的所有改革举措，则可在2018年为该国提供更长的宽限期和债务期限等债务宽免措施。这项提议的细节还需各国副财长在5月24日之前敲定，它似乎是德国与国际货币基金组织(IMF)之间达成的妥协方案。德国认为希腊不需要进一步的债务纾困，而IMF则坚称该国需要纾困。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，希望在5月24日会议上就希腊改革和债务减免达成协议，以向希腊发放50亿欧元新贷款。

--芝加哥联储总裁称，“等待并观望”的货币政策立场是恰当的

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国经济基本面稳健，今年经济增速应会回升至2.5%左右，但美联储当前“等待并观望”的货币政策立场是恰当的。埃文斯称，企业投资和通胀仍低于他所希望的水准。

另外，明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利在路透专访中称，目前的货币政策立场“大致正确”。他预计今年美国GDP增长约2%。当被问及美联储是否会在6月升息时，他表示：“有可能”。

--加拿大央行称现在评估野火造成的经济影响为时过早

加拿大央行称，现在准确评估阿尔伯塔省野火对加国经济造成的影响为时尚早；仍在密切分析事件的影响。央行称在5月25日发布利率声明和7月发布政策报告时，会提供更多细节。

自野火肆虐以来，加拿大官员周一在灾后首次该省主要油砂产地麦克默里堡，他们发现住宅损毁数量“触目惊心”，不过市中心商业区大致保存完好。

一些分析师称，加拿大油田停产可能仍对油价构成支撑，因官员称恢复生产仍面临挑战，目前尚未确定时间表。

--中国钢铁及铁矿石期货大跌，需求担忧冲击大宗商品价格

中国大宗商品价格周一大跌，其中钢铁和铁矿石价格以6%跌幅领跌，因围绕中国需求的担忧加剧，导致大宗商品价格进一步扩大已延续两周的大幅跌势，工业金属市场的虚假反弹也戛然而止。为了限制钢铁及煤炭等商品投机活动，中国三大商品交易所已经采取积极措施，包括提高交易保证金、手续费、以及扩大涨跌幅限制等等。

--欧洲央行管委：“直升机撒钱”不在考虑范围且没有必要

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛对南德日报表示，“直升机撒钱”，即向民众提供免费现金以刺激支出和通胀，不在欧洲央行的讨论范围，而且欧元区也不需要。

--支持退欧的企业数量有所增加--英国商会调查

英国商会(BCC)公布的一项调查显示，与今年早些时候相比，目前希望英国退出欧盟的本国企业有所增多，尽管多数BCC成员企业还是希望留下。BCC是英国两大主要雇主组织之一，该会根据4月初进行的一项调查指出，该组织37%的成员企业打算在6月公投时赞成脱离欧盟，之前在1月23日至2月4日进行的调查中仅30%的成员希望离开。而赞成留下的企业则从60%减少至54%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘涨跌互现，艾尔建(Allergan)等医疗保健股以1.13%的涨幅领涨，能源股和材料股下跌1.25%。标普10大类股中有五大类股收高。

道琼工业指数小跌34.72点，或0.2%，至17,705.91点；标准普尔500指数微涨1.55点，或0.08%，至2,058.69点。Nasdaq指数小涨14.05点，或0.3%，至4,750.21点，受助于生物科技股指数劲扬2.45%。

--欧洲股市上涨，从前两周的下跌中反弹，受助于德国和希腊股市上涨；解决债务负担的磋商将取得进展的预期，推动希腊股市上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.5%，报1,309.10点，该指数今年至今下跌9%。

英国富时100指数收跌0.18%，报6,114.81点。法股CAC 40指数上涨0.5%，收报4,322.81点。德国DAX指数上涨1.12%，收报9,980.49点。

汇市:

--日圆兑美元跌至两周低位，此前日本财务大臣称日本政府准备在必要时干预汇市，市场风险意愿加强也削减对日圆等传统避险货币的需求。纽约尾盘，美元上涨1.2%，报108.42日圆。美元指数盘中触及两周高位94.132，尾盘上涨0.3%，报94.115。

中国周日公布的贸易数据令人失望，拖累澳元表现，澳元兑美元一度跌至逾两个月低位0.7310美元。纽约尾盘下挫0.7%，报0.7316美元。

债市:

--美国公债收益率下滑，因在上周五美国公布逊于预期的4月就业数据后，投资人对美联储将在6月加息的预期降温。指标10年期公债升6/32，收益率报1.76%，上周五尾盘报1.78%。

--希腊借贷成本大幅下挫，10年期公债收益率触及四个月低位，此前该国议会通过养老金和税负改革计划，或推动该国的金主发放救助资金。10年期希腊公债收益率下滑16个基点至8.5%，为四个月来最低水平。

欧元区其它国家公债收益率大多持平至小幅走低，指标德国公债收益率下跌2个基点至0.13%。

油市:

--油价急挫，因预计美国原油库存将再创历史新高，市场关注点不再放在加拿大野火导致原油产量锐减上。美国原油近月6月合约收跌1.22美元，或2.8%，报每桶43.44美元。7月布兰特原油急挫1.74美元，或3.8%，收报每桶43.63美元，盘中高见46.48美元。

金属市场:

--金价下挫2%，为近七周以来最大单日跌幅，因美元走强，风险资产胃纳改善激发商品市场卖盘。1837 GMT，现货金下跌1.9%，报每盎司1,263.93美元，抹去了上周五疲弱非农就业数据发布后获得的0.8%的涨幅。美国6月期金收跌2.1%，报1,266.60美元。

--伦敦期铜触及近一个月最低，此前中国公布的贸易数据疲弱凸显低迷的需求增长前景，且一位美联储官员的讲话使美国今年加息两次的预期未变，带动美元上涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2.6%，报每吨4,686美元，稍早触及4月12日来最低4,685美元。(完)