《路透早报》--5月11日

5月9日，美国纽约，纽交所一角。美股周二全线大幅收高，油价上涨和亚马逊劲升，扶助标普500指数录得两个月来最好的表现。 REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月外汇储备(10日2350)、3月同时指标(0500)

--澳洲5月WESTPAC-MI消费者信心指数(0030)、3月房屋融资(0130)

--英国3月工业生产(0830)、皇家测量师学会(RICS)4月房价差值(2301)

--美国及加拿大汤森路透/益普索5月主要消费者信心指数(1500)

--美国4月联邦预算(1800)

--韩国4月进出口物价(2100)

--新西兰4月制造业表现指数(PMI)(2230)、4月食品价格指数(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国台办举办例行新闻发布会(0200)

--德国央行总裁魏德曼在法兰克福财经峰会发表演说(0610)

--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)

--冰岛央行宣布利率决定(0800)

--印度央行总裁拉詹以反思全球货币制度为题发表演说(0900)

--瑞典央行总裁英韦斯发表题为“货币政策与货币”的演说(1600)

--英国财政大臣奥斯本在议会财政委员会讨论欧盟成员国身份问题

--挪威政府发布修改后的2016年预算案

--欧洲复兴开发银行年会和商业论坛(至5月12日)

重要企业财报：梅西百货

以下为5月10日下午5:00至5月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国3月职位空缺创八个月高位且裁员减少，就业市场强势依旧

美国职位空缺3月增至八个月最高水平，且裁员继续下降，表明尽管4月就业岗位增长放缓，但就业市场仍相当强劲。

劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，衡量劳动力需求的指标职位空缺3月增加14.9万，经季节性调整后为580万，为去年7月以来最高水平。职位空缺率从2月的3.8%攀升至3.9%，再度触及衰退后高位。数据公布后，美国金融市场几无变化。

另外，全美独立企业联盟(NFIB)指出，小企业继续回报很难找到合格的工人来填补职位空缺，部分企业表示已经加薪或计划加薪，以吸引或留住人才。

--希腊总理：无需为获得新贷款而采取额外的撙节举措

希腊总理齐普拉斯向内阁表示，希腊无需为了获得新贷款，而采取援助协议以外的新撙节举措，并对欧元集团会议结果表示欢迎。希腊及其欧元区债权人周一达成协议，为逾50亿欧元贷款解冻铺路。

德国财政部长朔伊布勒周二表示，预计将在两周内与希腊达成改革协议，这将解冻新贷款。他并排除了减免希腊债务的可能。

--日本内阁顾问：若日圆兑美元涨至90-95日圆，日本将干预汇市

日本内阁特别经济顾问滨田宏一周二称，如果日圆兑美元涨至90-95日圆左右，日本将干预汇市，主张抑制汇率波动的权利，尽管这将令美国不悦。 他表示，央行将有一段时间无须扩大宽松，可以等待评估2月实施负利率的效果。当被问到是否应按计划将消费税调高至10%时，他表示，“当经济的情况如此不稳定时，调高消费税有许多风险。”

--若英国脱离欧盟，英镑将应声下跌20%--NIESR

英国国家经济社会研究院(NIESR)周二表示，若6月23日的公投结果是支持英国脱离欧盟，则英镑可能会应声下跌20%，从而引发严重的通胀压力。NIESR表示，若公投是此结果，2017年英国经济规模将比留在欧盟低1%，2018年则将低2.3%。

研究机构East&Partners对英国1,000家大公司中近800家的调查显示，英国大型企业中有五分之四已采取措施对冲英国退欧料使英镑贬值逾10%的风险。

--EIA上调明年美国原油日产量预估，因油价上涨

美国能源资料协会(EIA)称，预计2017年美国原油日产量降幅将小于预期，因油价上涨鼓励产量增加。EIA在月度报告中称，2016年日产量将减少83万桶，和之前的预估一致，但2017年日产量降幅将缩小至41万桶，而非之前预计的56万桶。

同时，EIA将2016年第二季美国石油日需求预估提高0.5%至1,958万桶，将全年日需求上调0.1%至1,954万桶，但将2017年日需求预估下调0.2%至1,966万桶。

--中国7月1日起全面推进资源税改革，矿产资源税从价计征

继今年5月1日全面实行“营（业税）改增（值税）”后，中国又宣布将于今年7月1日起全面推进资源税改革，明确扩大资源税征收范围，先在河北省开展水资源税试点，条件成熟后推广到全国，并授权地方政府对森林、草场、滩涂等，凡具备征税条件的可上报国务院批准后征收资源税。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二全线大幅收高，油价上涨和亚马逊劲升，扶助标普500指数录得两个月来最好的表现。道琼工业指数收高222.44点，或1.26%，报17,928.35点；标准普尔500指数收涨25.70点，或1.25%，报2,084.39点；Nasdaq指数上涨59.67点，或1.26%，收报4,809.88点。

--欧洲股市上涨，受希腊债务谈判取得进展的消息提振；丹麦珠宝商Pandora在公布强劲业绩后劲升，瑞信公布亏损小于预期，股价上扬。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.9%，希腊股指劲扬3.1%至今年最高水准。

英国富时100指数收高0.68%，报6,156.65点。法股CAC 40指数上涨0.36%，收报4,338.21点。德国DAX指数上涨0.65%，收报10,045.44点。

汇市:

--日圆兑美元跌至近两周低位，因风险意愿连续第二日改善，打压日圆等传统避险货币。周末日本官员不断口头警告，并在周二重申准备入市干预打压日圆，这也抑制投资人买入日圆/美元的意愿。

纽约尾盘，美元升0.9%，报109.25日圆，盘中触及约两周高位109.34日圆。欧元升至近两周高位124.45日圆，脱离上周末触及的三年低点121.48日圆。欧元小跌至1.1365美元，美元指数升0.2%至94.279。

债市:

--美国政府标售240亿美元三年期公债获强劲需求，这是本周总计620亿美元公债供应中的首批。德债和其它主权债走强帮助支持美债，美债收益率高于其它可比债券，也提振了需求。指标10年期公债价格升1/32，收益率报1.76%，与周一基本持平，可比德债收益率仅为0.12%。

--希腊较长期公债收益率跌破8%，为逾六个月以来首见；此前欧元区财长提出，可以从2018年起为希腊提供债务宽免措施。希腊10年期公债收益率下跌逾60个基点，最低至7.83%。

希腊公债价格反弹最初提振欧元区其它二线国家公债，但尾盘时，葡萄牙、西班牙和意大利年期公债收益率走高1-2个基点。指标10年期德债收益率下跌1个基点，至0.12%，距离上月触及的一年低位0.075%不远。

油市:

--布兰特原油跳涨逾4%，美国原油涨幅超过2%，预计处于纪录高位的美国原油库存增幅不会像最近几周的那么大，为驱动收盘前浮现一波买盘的部分原因。加拿大、尼日利亚和其它地方的原油供应中断，则提振了价格。布兰特原油录得一个月来最大单日涨幅。

布兰特原油在收盘前跳升，收涨1.89美元，或4.3%，报每桶45.52美元；根据路透数据，在交易最后一分钟有超过6,000口合约易手。美国原油收高1.22美元，或2.8%，报每桶44.66美元。

金属市场:

--黄金盘中触及近两周低点，上日录得3月来最大单日跌幅，美元上涨和股市攀升抑制对黄金的兴致。黄金在尾盘交投淡静中扳回跌幅，1903 GMT，现货金上升0.3%，报每盎司1,267.30美元；早盘低见1,257.25美元，此为4月28日来最低水准。美国6月期金收低0.1%，报每盎司1,264.80美元。

--伦敦期铜跟随美元回稳，但一些分析师预计，随着市场全面消化主要消费国--中国需求增长疲弱的前景，铜价将进一步回落。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘变动不大，报每吨4,685美元，周一收报4,686美元。周二稍早，期铜触及4月12日来最低的4,672美元。