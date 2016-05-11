《路透早报》--5月12日

交易员在纽交所内工作，图片摄于5月9日。美国股市周三收盘下跌约1%，道琼工业指数表现为2月来最糟糕的一天。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月经常账收支、4月银行放款(11日2350)

--韩国3月L货供额(0300)

--德国4月批发(趸售)物价指数(0600)

--法国4月消费者物价调合指数(HICP)终值(0645)

--欧元区3月工业生产(0900)

--美国4月进出口物价、一周请领失业金数据(1230)

--加拿大3月新屋价格指数(1230)

--新西兰第一季零售销售(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国-阿拉伯国家合作论坛第七届部长级会议，中国外交部长王毅将率团出席

--菲律宾央行召开货币政策会议

--英国央行公布利率决定和通胀报告(1100)

--日本央行副总裁中曾宏在日本零售结算系统研讨会致开幕词(0500)

--瑞典央行总裁英韦斯出席国会听证会(0700)

--挪威央行宣布利率决定(0800)

--德国财长朔伊布勒发表讲话(1330)

--克利夫兰联储发布总裁梅斯特将在货币理论和货币政策研讨会发表的演讲稿(1500)

--波士顿联储总裁罗森格伦发表演说(1545)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧以“欧洲银行业面临的挑战”为题发表演说(1640)

--堪萨斯城联储总裁乔治就美国经济形势发表讲话(1815)

--英国央行首席经济学家霍尔丹演讲(1845)

重要企业财报：赛门铁克(Symantec)、英伟达(Nvidia)

以下为5月11日下午5:00至5月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本需要等“几个月”观察刺激政策效果--央行总裁

日本央行总裁黑田东彦对德国股市日报表示，该央行需要再等待几个月以观察刺激政策对经济的影响。他补充说，如有必要，央行可能进一步采取政策宽松。他的讲话也许暗示，日本央行可能不会很快再度放宽政策。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一在东京一场研讨会上表示，美国政策制定者“明确表态”，日本不应采取任何故意压低日圆的举措，如干预汇市。滨田宏一称，日本财经当局因此面临艰难的形势，手中并无多少抑制日圆升值的选项。

--欧洲央行须避免超宽松货币政策时间过长--管委魏德曼

德国央行总裁暨欧洲央行管委魏德曼称，欧洲央行必须避免超宽松货币政策实施时间过长，否则可能难以撤出政策。

魏德曼再次对欧洲央行目前的立场表示支持，为央行独立性辩护。但他对在过长时间内实施超低利率及量化宽松计划的风险提出警告，并反驳外界对德国保守的财政政策正拖慢欧洲经济的指责。

--香港长和收购O2英国交易因未获欧盟委员会批准将终止，或提上诉

由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--长江和记实业集团公布，集团建议收购英国电讯商O2英国的交易，因未获欧盟委员会批准，因此交易将不会进行。长和发表声明指出，正研究欧盟委员会之定案，会考虑所有可行之方案，包括就定案向欧盟普通法院提出上诉，并将继续寻求策略为公司带来价值。

--OECD指标显示新兴国家经济前景改善，美国前景继续恶化

经济合作暨发展组织(OECD)称，新兴市场国家经济放缓显现缓解迹象，并称巴西和俄罗斯经济前景在改善，中国前景企稳，但美国前景继续恶化。欧元区经济动能保持稳定。

OECD称在一项以100为长期均值的指数中，整体OECD国家指数3月降至99.6，前月为99.7。中国的指数仍为98.3。美国指数从98.9小幅降至98.8。

--日产汽车洽谈18亿美元收购三菱汽车三分之一股权--消息

两名了解情况的消息人士称，日产汽车正在进行深入谈判，打算投资18亿美元收购三菱汽车约三分之一股权。目前三菱汽车身陷燃油经济性测试数据造假丑闻。如果这桩2,000亿日圆的交易能够成功，日产汽车将成为三菱汽车最大的单一股东。

--加拿大央行副总裁称全球经济面临风险，但很可能持续增长

加拿大央行高级副总裁威尔金斯表示，虽然全球经济面临诸多风险，包括中国可能造成的冲击，但最可能出现的情形是，随着一些不利因素开始逐渐消退，经济将持续增长。

虽然加拿大央行本月稍晚料将维持政策不变，但今年再次降息的机率已然上升，因贸易数据令人失望，且阿尔伯塔省野火导致石油生产中断。

重要经济数据：

* 美国政府4月预算盈余为1,060亿美元，较上年同期的1,570亿美元减少32%

* 韩国4月进口价格跌幅较3月略有放缓，出口价格跌幅扩大

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘下跌约1%，道琼工业指数表现为2月来最糟糕的一天；因迪士尼、梅西百货和Fossil疲弱的季报和财测，打击投资人对消费类股信心。非必需消费品类股大跌1.98%，录得三个月来最大单日跌幅，88个成份股中除三个外全部下跌。

道琼工业指数收低217.23点，或1.21%，报17,711.12点，为2月11日以来最大单日跌幅；标准普尔500指数收跌19.93点，或0.96%，报2,064.46点；Nasdaq指数下挫49.19点，或1.02%，收报4,760.69点。

--欧洲股市下滑，因在连升两日后，部分企业季报疲弱，拖累股市回落。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和欧洲STOXX 600指数均收低0.45%。英国富时100指数收高0.09%，报6,162.49点。法股CAC 40指数下滑0.5%，收报4,316.67点。德国DAX指数跌0.7%，收报9,975.32点。

汇市:

--美元兑一篮子货币在七个交易日来首次下跌，因投资者利用今日没有重大美国经济数据发布，以及全球股市下跌的机会锁定获利。

美元指数在纽约尾盘下跌0.5%，报93.797，脱离前夜触及的两周高位94.356。美元兑日圆下跌0.8%，报108.45日圆。欧元兑美元升0.5%，报1.1427美元。

债市:

--美国公债收益率下滑，今日10年期公债标售获得强劲需求，间接投标购买比率为纪录最大。这是本周620亿美元新债供应中的第二批。

指标美国10年期公债价格收高7/32，收益率报1.74%，周二尾盘报1.76%。

--西班牙和意大利较长期公债收益率从数月高位回落，此前有迹象显示西班牙发行50年期公债获强劲需求。西班牙指标30年期公债收益率升2个基点至2.77%，稍早一度升11个基点至两个月高位2.86%；意大利30年公债收益率持稳于2.70%，脱离三个月高位2.78%。

油市:

--油价跳涨，布兰特原油连涨第二日，急升超过4%；之前美国政府公布，上周美国原油库存自3月来首次减少，使加拿大和尼日利亚油田停产引发的供应担忧进一步加剧。

布兰特原油期货收盘急升2.08美元，或4.6%，报每桶47.60美元。美国原油期货攀升1.57美元，或3.5%，收报每桶46.23美元。

金属市场:

--金价从两周低点反弹，因美元升势停止，且全球股市回落，投资人对贵金属的买兴重燃。1803GMT，现货金上升0.8%，报每盎司1,275.50美元；美国6月期金收高0.8%，报每盎司1,275.50美元。

--期铜价格上涨，因美元走低激发一波基金买盘，同时市场等待需求反应需求力道的线索，特别是来自主要消费国中国的数据。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘上涨0.5%，报每吨4,708美元。期锌跑赢其它工业金属，大涨3%至1,903美元，稍早触及5月3日以来最高的1,914.50美元。

(完)