《路透早报》--5月13日

图为交易员在纽交所内工作。美国股市周四收盘涨跌互见，电信股和必需消费品类股上涨，扶助抵消了苹果大跌至两年低点带来的影响。 REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

5月13日 -

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港第一季本地生产总值(GDP)

--德国第一季GDP初值、4月消费者物价调和指数(HICP)终值(0600)

--法国第一季非农就业岗位(0645)

--意大利第一季GDP初值(0800)、意大利4月HICP终值(0900)

--英国3月建筑业产出(0830)

--欧元区第一季GDP初值(0900)

--美国4月生产者物价指数(PPI)最终需求(1230)、4月零售销售(1230)、3月企业库存(1400)、5月密西根大学消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行召开货币政策会议，将宣布利率决议(0100)

--日本央行总裁黑田东彦发表演说(0330)

--国际货币基金组织(IMF)在英国财政部召开新闻发布会，发表英国年度经济评估(0900)

--西班牙央行总裁林德及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧出席German Bernacer Award颁奖

典礼(1100/1200)

--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表演说(1230)

--旧金山联储总裁威廉姆斯发表演说(2225)

以下为5月12日下午5:00至5月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人口触及逾一年高位，进口物价攀升

美国上周初请失业金人口意外增加2万至29.4万人，为2015年2月底以来最高，市场原预估降至27万人。继4月就业岗位增速放缓后，这份数据进一步加重对美国就业市场体质的担忧。数据出炉后，美元兑欧元和日圆削减涨幅，美股回吐升幅，美债价格走低。

另一项数据显示，4月进口物价连续第二个月攀升，表明强势美元和油价回落带来的通胀放缓压力正逐步消退。由于缺乏物价上行压力，美国通胀一直远低于美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标。

--波士顿联储总裁：若第二季数据证实经济改善，将需要升息

波士顿联储总裁罗森格伦称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且通胀在逐步攀升，则美联储需要再次升息。他的谈话表明来自美联储内部，要求联储在未来数月升息的压力与日俱增。

克利夫兰联储总裁梅斯特则称，美联储应该承认其对经济的预估有不确定性，但这不应阻止其进行货币政策决定。梅斯特称，通胀指标已经升高。她在未来升息问题上不像其他联储官员那样的谨慎。

此外，路透调查结果显示，美联储可能会等到9月才会再次升息，从而将两次升息时间间隔拉长到九个月，因为该行还要等待通胀升温的更多明确迹象出现。

--英国央行维持利率不变，警告退欧恐导致英镑大跌甚或陷入衰退

英国央行周四升高对英国若公投退出欧盟所引发经济风险的警告，指称英镑可能大跌，且失业恐将上升。央行利率决策者一致表决维持利率不变，表示若6月23日的公投投票结果英国将退出欧盟，家庭和企业可能推迟支出和投资。英国央行并下调对整体经济增长的预估，预测英国2016年经济将成长2.0%，2017年成长2.3%，2月时分别预估成长2.2%和2.4%。

此外，英国央行表示，如果英国投票决定退出欧盟，则国内经济成长可能大幅减缓，甚至陷入衰退，并称央行的应对举措有限。

--苹果股价跌破90美元，投资者担心iPhone需求放缓

苹果股价周四跌破90美元，为2014年以来首次，因华尔街忧心其产品需求放缓；苹果预计今年稍晚推出新款iPhone智能手机。苹果股价盘中最低跌至89.47美元，收报90.34美元，当日跌2.35%。

《日经亚洲评论》周四报导，有消息人士称，台湾零部件供应商今年下半年从苹果接到的订单将会少于上年同期。

--大商所称豆粕等期货品种当日开平仓手续费优惠取消

中国大连商品交易所周四发布通知称，自5月16日交易时（即13日晚夜盘交易小节时）起，取消豆粕、玉米淀粉、豆油、棕榈油等期货品种当日先开仓后平仓（即日内短线）手续费减半收取优惠，豆粕、玉米淀粉当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原1.5元/手，豆油、棕榈油当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原2.5元/手。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收盘涨跌互见，电信股和必需消费品类股上涨，扶助抵消了苹果大跌至两年低点带来的影响。标普500指数和道指盘中在平盘上下游走，收盘基本持平；微软上涨0.90%，对标普500指数的支撑作用最大。

道琼工业指数收高9.38点，或0.05%，报17,720.50点；标准普尔500指数收跌0.35点，或0.02%，报2,064.11点；Nasdaq指数下挫23.35点，或0.49%，收报4,737.33点。

--欧洲股市下跌，盘中走势反复，部分企业业绩令人失望打压市场；报导称拜尔和巴斯夫有兴趣收购孟山都后，两支股票大跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.55%，盘中稍早受油价上涨支撑一度升0.9%。

英国富时100指数收低0.95%，报6,104.19点。法股CAC 40指数下滑0.54%，收报4,293.27点。德国DAX指数大跌1.13%，收报9,862.12点。

汇市:

--日圆兑美元跌至两周低位，因市场臆测日本央行可能最早在下月进一步扩大货币刺激计划规模。美联储官员的讲话也成为周四市场关注的焦点，他们或多或少都表达了希望继续升息的意愿。

美元尾盘上扬0.6%，报109.06日圆，稍早触及两周峰值109.39日圆。美元指数上扬0.4%，报94.171。

债市:

--美国公债价格下滑，此前波士顿联储总裁罗森格伦表示，如果经济数据证实第二季就业市场和通胀前 景改善，则美联储应该加息，并称市场对经济的看法过于悲观。指标10年期公债收低9/32，收益率报1.76%，周三尾盘报1.73%。

--德国10年期公债收益率下探0.1%未果，表明一些投资者对于将德债维持在高价位感到谨慎。德债收益率盘中一度触及一个月低位的0.10%，而后扭转走势，尾盘上涨3个基点，报0.15%。

油市:

--油价升1%，交投震荡，美国原油期货触及六个月高位，因投资人权衡全球供应收紧的预期，及库欣库存进一步增加的迹象。一些交易商表示，对尼日利亚因输油管问题而大规模减产的忧虑也提振油市。

布兰特原油期货收高0.48美元，报每桶48.08美元。美国原油期货收高0.47美元，报每桶46.70美元，盘中触及六个月高位47.02美元。

金属市场:

--金价下跌，因美元走强促使一些买家获利了结，昨日金价录得4月底来最大单日涨幅。1844 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,269.76美元；金价上周曾触及15个月高位1,303.60美元，后回落至1,300美元之下。美国6月期金收跌0.3%，报1,271.20美元。

--期铜跌至两个半月低点，因在美国就业数据和欧洲工业生产数据逊于预期后，投资人担心全球对工业金属的需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2%，报每吨4,613美元，盘中跌至2月25日来最低的4,600美元。

(完)