《路透早报》--5月14日

[重大数据或新闻]

--美国商务部周五公布，4月零售销售较前月增加1.3%，预估为增加0.8%；扣除汽车的零售销售较前月增加0.8%，预估为增加0.5%。零售销售录得一年来最大增幅，因美国人增加购买汽车等其他一系列商品，表明经济在第一季几乎停滞后重获动能。

* 美国3月企业库存较上月增加0.4%，预估为增加0.2%。2月修正后为下跌0.1%，与前值一致。密歇根大学称，消费者信心指数本月初增长6.8点至95.8，为去年6月以来最高。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国劳工部发布的另外一份报告显示，生产者物价指数(PPI)上月攀升0.2%，3月下滑0.1%。在截至4月的12个月内，PPI持平，3月为下跌0.1%。

* 欧盟统计局公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)二次初估值为较前季增长0.5%，较上年同期增长1.5%，分别低于路透调查预估的成长0.6%及1.6%。

--石油输出国组织(OPEC)月报引用二手消息来源称，4月OPEC原油日产量增加188,000桶至3,244万桶，根据路透对OPEC数据的统计，OPEC的4月石油产量为数年高位。OPEC维持2016年全球石油需求增幅预估于120万桶/日不变，OPEC预测2016年非OPEC供应量将减少74万桶/日(先前预估减少73万桶/日)，小幅调升2016年OPEC原油需求至3,149万桶/日(先前预测3,146万桶/日)。

--美国财长杰克卢称，美元是“安全的定义”，将继续努力巩固美元在全球经济的地位，下周七国集团(G7)财长和央行总裁重申避免汇率竞贬的承诺非常重要。

--国际货币基金组织(IMF)称若退欧公投忧虑导致外汇流动性下降，英国央行或需启动同其他央行的外币互换。

--日经报导，日本首相安倍晋三将决定推迟4月上调消费税的计划，因此举或威胁提振经济走出通缩的努力。

--标准普尔确认意大利BBB-/A-3评级，展望为稳定。

--高盛上修欧元预测值，不再预期欧元兑美元明年跌破1.00美元，预测欧元兑美元明年最低1.05美元，先前预测最低0.95美元。

--中国国家外汇管理局周五发布2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，因油价下滑，且零售商Nordstrom和J.C. Penney季报不佳拖累消费股走软，盖过了4月零售销售数据强劲的影响。道琼工业指数收低185.18点，或1.05%，报17,535.32点；标准普尔500指数收跌17.50点，或0.85%，报2,046.61点；Nasdaq指数下挫19.66点，或0.41%，收报4,717.68点。本周道指跌1.2%，标普500指数跌0.5%，均为连跌第三周，Nasdaq指数下挫0.4%，为连跌第四周。今年迄今标普500指数大致持平。

* 欧洲股市从稍早跌势中反弹，因美国公布的零售销售数据强劲，提振市场，但卫星公司Eutelsat下调财测后股价崩跌近30%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数盘中多数时间在平盘下方，但在美国数据公布后由跌转升，收高0.6%。英国富时100指数收高0.56%，报6,138.50点。法股CAC 40指数上涨0.62%，收报4,319.99点。德国DAX指数大涨0.92%，收报9,952.90点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币攀升至两周高位，因美国经济数据强于预期，看来会带动美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年可能升息超过一次的预期。纽约尾盘，美元指数升0.5%，报94.609，为逾一周最大单日升幅。欧元兑美元跌0.6%，报1.1304美元。美元兑日圆跌0.4%，报108.60日圆，远高于上周日本央行维持政策不变后触及的18个月低点105.55日圆。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前发布的美国4月就业报告显示了薪资增长的迹象，这是通胀可能终于要上涨的初期迹象；美联储的一位主要官员称，今年仍可能升息两次。美国4月非农就业岗位为七个月来最少，令收益率盘中几乎全线跌至约四周低位。指标10年期公债周五稍早跌至1.705%，为4月11日以来最低，后逆转走势，收益率尾盘升至1.781%，价格下跌9/32。

* 爱尔兰10年期公债收益率跌至一个月最低水平，因主权评级可能被上调而跑赢欧元区其它国家公债。大多数欧元区公债收益率下滑，德国指标公债收益率接近周四触及的一个月低点，因数据显示第一季德国经济增速好于预期。爱尔兰10年期公债收益率下跌5个基点，至0.82%，为逾一个月来最低水平，表现优于德国和法国可比公债收益率，德国10年期债收益率及法国10年债收益率下跌3个基点，分别报0.13%和0.47%。

油市:

--油价周五下跌，因美元走强，投资者在三日连涨后锁定利润，但本周油价仍上涨，此前尼日利亚产量跌至20年来最低，加拿大油砂因野火肆虐削减产量。 布兰特原油收跌0.25美元，报47.83美元，美国原油收跌0.49美元，报46.21美元。本周，布兰特原油上涨5.2%，美国原油升3.4%。

金属市场:

--金价上涨，受美股下滑和技术性强势带动，摆脱美元走强和美国经济数据强劲，显示经济前景改善的影响。1846 GMT，现货金升0.8%，报每盎司1,273.53美元，本周金价下挫1.1%，为截至3月25日该周以来最大周度跌幅。美国6月期金收高0.1%，报每盎司1,272.70美元。

--期铜从两个半月低点反弹，因对美国经济成长恢复动能的乐观情绪，盖过了美元走强和美国升息前景的影响。不过期铝延续跌势，触及一个月低点，因对供应过剩的担忧挥之不去。三个月期铜收盘没有成交，买盘最后升0.3%，报4,627.50美元，盘中跌至2月25日来最低的4,594美元。(完)