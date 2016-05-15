《路透早报》--5月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月企业物价指数(CGPI)(2350)

--台湾央行公布4月人民币存款数据

--韩国4月贸易收支修正值

--美国5月纽约联邦储备银行制造业指数(1230)

--全美5月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)

--美国3月整体净资本流动(2000)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国开发研究院(KDI)与韩国企划财政部将主持经济合作暨发展组织(OECD)研讨会(0100)

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利主持会议，主题为“结束太大而不能倒问题”(2300)，美联储前主席贝南克将参加会议。

--加拿大央行发表有关经济与央行的半年度专题文章(1430)

以下为5月13日下午5:00至5月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国4月工业投资均逊预期，基建和房地产投资将托底经济L型增长

中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。但房地产量价齐涨、固定资产投资到位资金增速进一步加快，意味着在基建和房地产投资支撑下，短期内经济仍将平稳运行，二季度大概率能维持在6.7%左右。中国国家统计局周六公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.0%，低于路透调查预估中值6.5%；1-4月固定资产投资同比增长10.5%，亦逊于路透调查中值10.9%；4月社会消费品零售总额同比增长10.1%，为去年5月以来最低水准，路透调查预估中值为10.5%。1-4月全国房地产开发投资同比增长7.2%，较1-3月提高1个百分点。

中国国家外汇管理局2015年报预计，今年跨境资本流动将保持稳定；中国的外汇储备仍较充裕，境内主体经过近两年债务去杠杆化调整已明显降低未来对外偿付风险，2016年要保障外汇储备安全、流动和保值增值。

--美国零售销售增长强劲，提振经济前景

美国4月零售销售录得一年来最大增幅，因美国人增加购买汽车等一系列商品，表明经济在第一季几乎停滞后重获动能。美国商务部周五报告零售销售大增，这给受需求疲弱打击的零售业带来提振。上月零售销售急升1.3%，为2015年3月以来最大增幅，3月下跌0.3%。数据发布后，美元兑欧元和日圆上涨，美国政府公债价格下跌。

详细数据：

* 表格：美国4月零售销售较前月增加1.3%，增幅远大于市场预估

* 表格：美国4月最终需求PPI较前月升0.2%，较上年同期持平

* 表格: 美国3月企业库存较上月增加0.4%，预估为增加0.2%

* 美国数据：5月密西根大学美国消费者信心指数初值触及去年6月以来最高

--旧金山联储总裁认为美国经济前景不错，今年升息两到三次

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五称，随着美国经济前景“明显看来不错”，美联储可能将要决定是否在未来几次会议上升息。他认为今年升息两到三次“明显仍然合理”。他称，随着多数就业市场数据显示，美国接近或达到完全就业，预计通胀将在两年后升至美联储的目标2%。

--OPEC月报称2016年石油供应过剩扩大，因成员国产量激增

石油输出国组织(OPEC)表示，全球石油市场供应过剩，并暗示今年过剩可能加剧，因成员国产量激增与其他国家产量减少相抵。非OPEC国家的产量因油价下滑而受到冲击。OPEC在月报中引用二手消息来源称，OPEC 4月产量为3,244万桶/日，较3月增加18.8万桶/日。根据路透对过去OPEC报告的检视，4月产量为至少2008年以来最高。OPEC维持今年全球石油需求将增加120万桶/日的预测不变。其认为2016年OPEC原油需求平均为3,149万桶/日，大致持平于上个月的预测。

--美国财长称，G7必须加强对避免竞争性汇率贬值的承诺

美国财长雅各布·卢称，七国集团(G7)加强避免汇率竞贬的承诺很重要，并表示美国也一样。雅各布·卢还表示，他将继续努力支持美元作为全球储备货币的地位，称美元“代表着安全”。“我们告诫各国遵守对G7和20国集团(G20)的承诺，因为如果其他国家开始走向竞争性贬值，将会导致连锁反应。”关于中国，雅各布·卢称将继续敦促中国去除过剩工业产能，这个问题令全球市场扭曲。

--日相安倍晋三将推迟上调消费税--日经

日本经济新闻报导称，首相安倍晋三决定把上调消费税的时间从原定的明年4月推迟，因加税可能威胁该国抗击长期通缩的努力。该报称，安倍可能进行更多考量后宣布推迟的决定，包括与G7领导人于5月26日和27日在峰会上进行会谈后。报导称，参议院将在7月举行大选，安倍不打算在同一天解散众议院，并宣布提前选举。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，因油价下滑，且零售商Nordstrom和J.C. Penney季报不佳拖累消费股走软，盖过了4月零售销售数据强劲的影响。道琼工业指数收低185.18点，或1.05%，报17,535.32点；标准普尔500指数收跌17.50点，或0.85%，报2,046.61点；Nasdaq指数下挫19.66点，或0.41%，收报4,717.68点。

本周道指跌1.2%，标普500指数跌0.5%，均为连跌第三周；Nasdaq指数下挫0.4%，为连跌第四周。今年迄今标普500指数大致持平。

--欧洲股市从稍早跌势中反弹，因美国公布的零售销售数据强劲，提振市场，但卫星公司Eutelsat下调财测后股价崩跌近30%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数盘中多数时间在平盘下方，但在美国数据公布后由跌转升，收高0.6%。

英国富时100指数收高0.56%，报6,138.50点。法股CAC 40指数上涨0.62%，收报4,319.99点。德国DAX指数大涨0.92%，收报9,952.90点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币攀升至两周高位，因美国经济数据强于预期，看来会强化美联储今年可能升息超过一次的预期。美元录得2月底来最佳两周升势，兑欧元和瑞郎也升至两周高位。

纽约尾盘，美元指数升0.5%，报94.609，为逾一周最大单日升幅。欧元兑美元跌0.6%，报1.1304美元。美元兑日圆跌0.4%，报108.60日圆，远高于上周日本央行维持政策不变后触及的18个月低点105.55日圆。

债市:

--美国公债收益率曲线呈现两个月来最平状态，此前发布的数据显示，美国4月零售销售增幅为一年来最大，表明经济在第一季几乎停滞后重获动能。数据发布后中短期公债跑输长债，使两年期和10年期公债收益率差从数据发布前的97个基点收窄至94.5个基点，收益率曲线为3月8日来最平。

指标10年期公债价格上涨16/32，收益率报1.71%，低于周四的1.76%，在4月26日触及1.94%的高位后一路下跌。

--爱尔兰10年期公债收益率跌至一个月最低水平，跑赢欧元区其它国家公债，穆迪稍后将会检讨爱尔兰主权评级，或上调这个欧洲增长最快经济体的主权评级。大多数欧元区公债收益率下滑，德国指标公债收益率接近周四触及的一个月低点，因数据显示第一季德国经济增速好于预期。爱尔兰10年期公债收益率下跌5个基点，至0.82%，为逾一个月来最低水平。德国及法国10年债收益率均下跌3个基点，分别报0.13%和0.47%。

油市:

--油价下跌，因美元走强，且投资者在三日连涨后锁定利润，但本周油价仍上涨，此前尼日利亚产量跌至20年来最低，加拿大油砂因野火肆虐削减产量。

布兰特原油收跌0.25美元，报47.83美元，美国原油收跌0.49美元，报46.21美元。

金属市场:

--金价上涨，受美股下滑和技术性强势带动，摆脱美元走强和美国经济数据强劲显示经济前景改善的影响。1846GMT，现货金升0.8%，报每盎司1,273.53美元，本周金价下挫1.1%，为截至3月25日该周以来最大周度跌幅。美国6月期金收高0.1%，报每盎司1,272.70美元。

--期铜从两个半月低点反弹，因对美国经济成长恢复动能的乐观情绪，盖过了美元走强和美国升息前景的影响。不过期铝延续跌势，触及一个月低点，因对供应过剩的担忧挥之不去。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘没有成交，买价最后升0.3%，报4,627.50美元，盘中跌至2月25日来最低的4,594美元。(完)