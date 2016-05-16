《路透早报》--5月17日

2016年2月26日，法国波尔多，图为在苹果公司标识旁拍摄的iPhone手机。 REUTERS/Regis Duvignau

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月工业生产修正值(0430)

--瑞士4月生产者/进口物价(0715)

--意大利3月对欧盟/全球贸易收支(0800)

--香港2-4月失业率(0830)

--英国4月消费者物价指数(CPI)/生产者物价指数(PPI)(0830)

--欧元区3月未经季节调整贸易收支(0900)

--美国4月CPI/建筑许可(1230)

--加拿大3月制造业销售(1230)

--美国4月工业生产(1315)

--日本第一季国内生产总值(GDP)(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)

--欧洲央行执委普雷特发表演说(0745)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊出席名为“银行业的现在与未来”会议(1545)

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席一场讨论会(1625)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席该行主办的社区论坛(1715)

--南非央行开始召开为期三日的货币政策委员会会议(至5月19日)

以下为5月16日下午5:00至5月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国推进供给侧结构性改革，不断扩大中等收入群体--习近平

中国中央电视台报导，国家主席习近平在主持召开中央财经领导小组第十三次会议称，要坚定不移推进供给侧结构性改革，在发展中不断扩大中等收入群体。习近平指出，供给侧结构性改革关系全局、关系长远，一定要切实抓好。当前中国经济发展中有周期性、总量性问题，但结构性问题最突出，矛盾的主要方面在供给侧。

--美国里奇蒙FED总裁：6月会议应考虑升息

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在采访中称，美联储6月会议应考虑升息，他表示通胀正向2%靠近，且就业市场收紧。拉克尔表示，“我从不曾在开会之前完全下定决心，但目前对我而言，6月时支持升息的理由似乎会相当强劲。”拉克尔今年不是拥有投票权的决策委员。

--英国退欧或导致其他欧盟国家评级下调--惠誉

惠誉表示，英国退欧可能损及与之有着密切贸易或金融关系的其它欧盟国家的债信评级，包括德国、法国、西班牙、爱尔兰及荷兰。惠誉之前已表示，如果退欧阵营在6月23日的公投中获胜，将重新检讨英国的评级。英国目前的评级为AA+，展望为稳定。惠誉强调，退欧并非其“基本”假设。但如果这种情况真的发生，将在整个欧洲地区引发广泛的不确定性。

--巴菲特公布持有10亿美元苹果股票，后者应声大涨3.7%

巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)公布持有价值逾10亿美元的苹果股票。继之前买进IBM但投资绩效不佳，对科技股敬而远之之后，罕见地再度进军科技类股。此一消息促使苹果股价大涨3.7%，收升3.36美元至93.88美元。伯克希尔哈撒韦在第一季做了这项投资，时间点是在苹果4月公布第一季获利出现13年来首度下滑之前。伯克希尔哈撒韦称其截至3月31日为止，持有981万股苹果股票，价值10.7亿美元。

--汇丰在英国裁撤850名IT员工，未来几个月将进一步裁员

欧洲最大银行汇丰将开始在英国裁撤850名资讯科技(IT)员工，这是汇丰重组计划的重要第一步，该计划目标是明年底前在英国裁员8,000人。据消息人士称，多数受影响员工周一获得解雇通知。这些被解聘的员工在伦敦、谢菲尔德、利兹和伯明翰市就职，所有被解雇的员工将在今年底前离职。汇丰拒绝发表评论。汇丰重组最终将在全球削减五分之一的员工，在英国削减六分之一的员工。

--辉瑞欲52亿美元买下湿疹凝胶药物厂商Anacor

美国制药业巨擘辉瑞(Pfizer)将收购同业Anacor Pharmaceuticals，从而将一种湿疹凝胶药物纳入自己的产品组合。本交易价值52亿美元，仅仅一个月前辉瑞刚刚取消收购艾尔建(Allergan)的计划。Anacor股价周一最高涨至101.08美元，高于每股99.25美元现金的收购报价。

--2016年铂金钯金市场供应缺口料扩大，因需求上涨--庄信万丰

贵金属冶炼商庄信万丰称，今年铂金市场的供应缺口料扩大至86.1万盎司，因为随着欧6B新标准的实施，汽车尾气净化催化剂制造商对铂金的需求也在增长。庄信万丰估计，2015年铂金市场供应短缺659,000盎司。庄信万丰并称，今年钯金市场料供应短缺843,000盎司，高于2015年的短缺447,000盎司。

Metals Focus发布的另一份报告称，铂金1月跌至七年低点，是历时18个月熊市的终点，并预测今年铂金供给会出现短缺。Metals Focus称，今年铂金供给料短缺667,000盎司，因矿业供给减少且汽车业需求增加，去年则是过剩25万盎司。不过Metals Focus称，今年开局疲弱以及投资者需求有限，将限制铂金价格在每盎司1,010美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一大涨，受苹果股价跳升带动，且油价走强支撑能源股上扬。道琼工业指数收高175.39点，或1%，报17,710.71点；标准普尔500指数收高20.05点，或0.98%，报2,066.66点；Nasdaq指数大涨57.78点，或1.22%，收报4,775.46点。

--欧洲股市收平，收复盘初失地，因矿业股走强抵消其他类股的跌势，意大利电信受削减成本计划支撑表现亮丽。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数一度下挫0.6%，收盘基本持平，报1,315.39点。因德国和瑞士市场逢公众假期休市，股市交投清淡。

英国富时100指数收高0.21%，报6,151.40点。法股CAC 40指数小跌0.18%，收报4,312.28点。

汇市:

--日圆下滑，因油价上涨带动风险意愿改善，且日本再度暗示干预汇市打压日圆的意愿。日本本周将主持召开七国集团(G7)会议。

纽约尾盘，美元兑日圆升0.3%，报108.97日圆，自本月初触及18个月低点后，美元兑日圆已经大涨超过3%。美元指数跌0.1%，报94.54，之前连升两日。

债市:

--美国短期公债收益率升至两周高位，因股市和油价大涨，对避险美债的需求降低，且美国经济数据显示短期通胀可能正在上升。指标10年期公债跌13/32，收益率由上周五尾盘的1.71%升至1.75%。两年期公债收益率高见0.79%。

--爱尔兰长期公债收益率(殖利率)跌破0.80%，为近五周来首见，此前穆迪调升爱尔兰债信评等。爱尔兰10年期公债收益率上周五已下跌约8个基点，因预期评等调升。该收益率周一再下跌4个基点至0.78%，为4月11日以来最低；到收盘时回升至0.81%，但日内仍下跌1.2个基点。爱尔兰公债今日表现最佳，其他大部分欧债收益率周一持平至小幅走高。

油市:

--油价触及六个月高位，因担心全球供应中断，且长期看空油价的高盛对油市看法变得更加正面，尽管库欣的原油库存增加限制了涨幅。

布兰特原油收涨1.14美元，或2.4%，报每桶48.97美元，稍早在上探50美元大关的过程中触及去年11月初以来最高的49.47美元。美国原油上涨1.51美元，或3.3%，收报每桶47.72美元，盘中触及六个月高位47.85美元。

金属市场:

--金价小幅下跌，逆转了早盘上涨1%的走势，因油价和美股上涨。

1807GMT，现货金下跌0.05%，报每盎司1,272.50美元，此前最多升1.2%至1,288.20美元。美国6月期金收涨0.1%，报每盎司1,274.20美元。

--伦敦期铜反弹，受美元走软和空头回补带动，但因中国公布的制造业数据压制了该国需求增长加快的希望，铜价升势受限。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.5%，报4,650美元，上周曾跌至2月25日来最低的4,594美元。(完)