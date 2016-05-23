《路透早报》--5月23日

2015年3月10日，马德里，图为欧元货币符号投影在一张美元纸币上。 REUTERS/Sergio Perez

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本4月进出口及贸易收支(22日2350)、5月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0200)

--台湾4月季调后失业率(0030)、4月工业生产指数年变动率(0800)

--法国(0700)、德国(0730)和欧元区(0800)5月Markit制造业、服务业和综合PMI初值

--香港4月消费物价指数(CPI)(0830)

--欧元区5月消费者信心指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国际经济交流中心主办第八十三期“经济每月谈”，主题为跨境电商：e国际贸易发展趋势

--日本央行副总裁中曾宏与意大利央行总干事Salvatore Rossi在庆应义塾大学主办的活动上发言(0130)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德出席国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就美国经济与货币政策发表讲话(0930)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯在美国外交关系协会发表讲话(1200)

--美国联邦存款保险公司(FDIC)副主席Tom Hoenig在全美商业经济协会(NABE)与经济合作暨发展组织(OECD)国际座谈会中发表演说(1335)

--美国费城联储总裁哈克在一个活动上就经济前景发表讲话(2230)

--瑞典央行副总裁史金斯利在Fonddagen 2016年会议上就经济形势和货币政策致开幕词

--2016年多哈论坛

以下为5月20日下午5:00至5月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美日两国对日圆走势看法分歧，让G7会议失色

美国周六对日本发出新的警告，反对干预汇市。二者关于汇率问题的看法分歧，让在日本举行的七国集团(G7)财经官员会议失色。美国表示，鉴于日圆走势仍保持“有序”，日本没有干预汇市以阻止日圆升值的正当理由。但日本财务大臣麻生太郎称近期日圆走势无序，是单边走势。欧洲则对近期汇率波动不太关心。此外，日本未能就G7采取联合财政行动获得各方支持。

--美国4月成屋销售连续第二个月增长，库存仍紧张

美国4月成屋销售较前月增长1.7%，较上年同期增长6.0%，年率为545万户。路透调查的分析师预估为540万户。销售增幅高于预期，显示第二季经济继续增强。但各地区情况存在差异。上月中西部成屋销售大增12.1%，东北部亦增长，但南部与西部表现疲弱。

房屋报告公布后，美国股市扩大涨幅，房屋建筑商类股表现优于大盘。美元兑日圆升至逾三周高位，美国公债收益率保持温和涨幅。

--英国经济财政大臣称，若离开欧盟可能导致英国陷入长达一年的衰退

英国财政大臣奥斯本称，英国若投票离开欧盟，可能陷入长达一年的衰退，希望让选民注意“脱欧”对经济可能带来的冲击。距英国脱欧公投还有一个月，最近的民调显示选民倾向于“留下”，但调查机构称两派支持率仍然太过接近。

--美国ITC将继续对12国碳钢及合金钢定尺板进行反倾销调查

美国国际贸易委员会(ITC)周五表决通过，将继续调查来自12个国家的碳钢与合金钢定尺板(CTL)，其中包括中国及韩国。ITC并称，将继续推动对中国及韩国定尺板进口的反补贴调查，但结束对自巴西进口的定尺板的反补贴调查。

--独家：中投公司所属团队结束收购百胜中国股权的谈判--消息

据多位知情消息人士透露，一支包含主权财富基金中投公司(CIC)及美国收购巨擘KKR的企业团队，已经结束有关收购百胜集团中国部门股权的讨论。消息人士周五表示，主要争执不下的议题之一在于，中投公司所属的团队希望取得百胜中国的多数控制权，但由于这将对出售所得带来不利的赋税负担，百胜不予考虑。消息人士并称，在中国经济降温之际，要在一项资本密集事业达到理想的投资回报，中投公司所属的团队对此亦有诸多疑虑。

--独家：中国四组财团竞购“超级”足球经纪公司Stellar Group

一名消息人士指出，四组中国投资团队已展开一场金额超过1.4亿美元的竞购战，对象是全球最具影响力的足球经纪公司之一--英国的Stellar Group。这显示中方对体育产业的兴趣已经不再局限于对球队的投资。根据路透所看到的文件，加上一名直接知悉谈判情况的消息人士透露，中国竞购买家之一是汽车模型公司星辉互动娱乐。

--IMF研究人员称日本货币宽松对亚洲各经济体有利 国际货币基金组织(IMF)的研究人员发现，日本货币政策对于新兴亚洲经济体具有一些正面效应，包括促进经济成长和提振股票价格。该报告声称是首次对日本量化质化宽松计划(QQE)对东南亚国家的溢出效应进行模型分析。这份报告不代表IMF人员对于货币的政策观点，但可能为日本财务大臣麻生太郎提供一些论据。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五反弹，受助于科技股在应用材料获利预估带动下上涨，本周美股交投震荡。

道琼工业指数收高65.54点，或0.38%，报17,500.94点；标准普尔500指数收高12.28点，或0.60%，报2,052.32点；Nasdaq指数上涨57.03点，或1.21%，收报4,769.56点。本周道指跌0.2%，为连续第四周下跌；标普500指数升0.3%，此前连续三周下跌；Nasdaq指数上扬1.1%，此前连续四周下跌。

--欧洲股市收高，金融股和矿业股领涨，金属价格走强带动矿业股攀升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升1.3%，报1,326.45点；欧元区绩优股Euro STOXX 50指数涨1.5%。

英国富时100指数上扬1.7%，收报6,156.32点。法股CAC 40指数收高1.67%，收报4,353.90点。德国DAX指数升1.23%，收报9,916.02点。

汇市:

--美元兑日圆触及逾三周最高水准，因市场预期美联储可能在夏季加息，而美元兑欧元遭遇获利回吐小跌。美元兑日圆盘中升至4月28日来最高110.58日圆，纽约尾盘升0.25%，报110.22日圆，周线有望连升第三周。欧元兑美元尾盘升0.14%，报1.1218美元，但仍势将连跌第三周。

美元兑瑞郎大致持平，报0.9905瑞郎，盘中触及逾10周最高0.9925瑞郎。美元指数尾盘微升0.04%，报95.332，本周将连升第三周，涨幅约0.8%。

债市:

--美国公债价格变动不大，因投资人青睐股票等较高风险资产，但公债仍录得六个月来最差的周度表现之一，因担心美联储可能较预期更早加息。

指标10年期美债价格持平，收益率报1.85%。两年期公债价格基本持稳，收益率报0.89%。本周，两年期公债收益率升13个基点，10年期公债收益率升14个基点，均为11月第一周以来最大单周升幅。

--德债收益率小涨，本周有望录得一个月来最大单周涨幅，因有关美国将提前、而不是拖后再升息的讨论升级。德国10年期公债收益率持稳在0.17%，离前一交易日触及的两周高点不远。德债收益率本周上升约5个基点，料录得一个月来最大周度涨幅。

油市:

--油价走低，因美元走强促使投资者在油价连涨第二周后锁定获利，且市场关注石油行业计划外减产能否削减居高不下的全球过剩供应。

布兰特原油期货收跌0.09美元，报每桶48.72美元。美国原油期货收挫0.41美元，报每桶47.75美元。本周，美国原油期货攀升3.3%，布兰特原油期货上扬1.7%。

金属市场:

--金价连续第三日收跌，周线录得近两个月来最大跌幅，因美国最快于下个月升息的预期增强。

1843GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,252.1美元，本周下跌0.16%，为连续第三周下跌。美国6月期金收跌1.90美元，报1,252.90美元。

--期铝触及一周高位，因投机商在周末前结清空头仓位，但之后缩减涨幅，且其他金属价格下滑，受美元反弹拖累。三个月期铝收高0.1%，报1,547美元，盘中一度触及5月12日来最高1,577美元。本周期铝升近1%，结束两周连跌。三个月期铜微跌0.04%，收报每吨4,578美元。本周期铜跌1%，连跌第三周，本月迄今跌9%。(完)