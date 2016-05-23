《路透早报》--5月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--瑞士4月贸易收支(0600)

--德国第一季国内生产总值(GDP)修正值(0600)、5月ZEW经济景气指数和现况指数(0900)

--法国5月企业景气指数(0645)

--台湾4月M2年增率(0810-0820)

--英国4月公共部门净借款及收支短差(0830)、5月工业联盟(CBI)零售销售差值(1000)

--美国4月新屋销售年率、5月里奇蒙联邦储备银行综合指数(1400)

--新西兰4月进出口及贸易收支(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲(0305)

--印度共和国总统慕克吉将对中国进行国事访问(至27日)

--西班牙央行总裁林德在伊斯兰金融研讨会上致开幕词(0730)

--英国央行总裁卡尼有可能出席英国下议院财政委员会会议，讨论5月通胀报告(0900)

--2016国际金融协会(IIF)春季成员大会(至5月25日)。演讲嘉宾包括欧洲央行首席经济学家普雷特、欧洲央行银行监管委员会主席努伊、欧洲央行单一处理委员会主席Elke Konig、欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行管委暨西班牙央行总裁林德、及荷兰央行总裁暨欧洲央行管委克诺特

--欧元集团会议

--欧盟竞争事务执委维斯塔格会见卢森堡财长Pierre Gramegna

--瑞典央行总裁英韦斯将参加银行业年度会议，并讨论瑞典央行对当前经济形势和货币政策挑战的看法

以下为5月23日下午5:00至5月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储官员发表鹰派言论，美元兑欧元一度跳涨

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，尽管存在“英国脱欧”等风险，美联储仍有可能在6月或7月升息，而且鉴于美国经济的力道，明年将会进行更多次升息。即使威廉姆斯称英国脱欧可能给下月的决策蒙上阴影。但他的言论巩固了联储内部以及金融市场的共同看法，也就是海外风险不足以将升息推迟太久。他预期美联储今年会加息两三次，“明年可能还会再多一两次，也就是三到四次。”

圣路易斯联储总裁布拉德表示，美国利率在过低水平保持过长时间，可能导致未来发生金融不稳定，同时市场对加息的预期增强“可能是好事”。他并称美国就业市场相对紧张，可能也会对通胀产生上推压力，为升息提供理由。布拉德还指出，英国退欧公投不会影响美联储的利率决定。

费城联储总裁哈克表示，美联储今年可能升息两到三次，巩固了该央行此前传递出的信息，即随着美国经济从冬季的疲弱状态中回升，联储已准备好采取行动。哈克重申，预期通胀到明年一定时候将提高至2%的目标水平，并预测今年余下时间美国经济成长应比今年第一季取得的0.5%水平“明显乐观得多”。

由于美联储官员发表鹰派言论，强化了对美国可能在6月或7月加息的预期，美元兑欧元一度跳涨至1.1187美元日高，但之后因投资人为更多美国数据作准备而回吐涨幅，纽约尾盘大致持平。

--日本政府维持经济温和复苏的评估，尽管南部地震造成损失

日本政府表示，上个月发生在南部岛屿的地震造成了数百亿美元的损失，但不足以改变对经济仍保持“温和”复苏的评估。但最新报告表示，需要“充分关注”地震对经济的影响。内阁府在月报中称，“经济在温和复苏，近期看到一些疲弱”。

政府调降了对于企业获利的看法，反映出全球经济放缓及金融市场动荡的影响。政府未改变对消费者支出的评估，仍为“几乎持平”，且消费者信心停滞不变。此外，政府亦仍认为资本支出正在“升温”及出口“几近持平”。

--中国金融行业营改增力戒税负转嫁实体经济--总理

中国国务院总理李克强称，金融行业营改增尤其要力戒税负增加转嫁实体经济，并重申营改增要确保所有行业税负只减不增。

--中国财政部将在伦敦发行30亿人民币国债，在伦交所挂牌上市

中国财政部公告称，将于近日在伦敦发行30亿元人民币国债，并在伦敦证券交易所挂牌上市交易。这是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。财政部网站上的公告并显示，中国银行（英国）有限公司和英国汇丰银行有限公司担任此次发行的全球协调人。

--英国若决定退欧，两年内将损失至少50万个工作岗位--财政大臣

英国财政大臣奥斯本称，若公投决定退出欧盟，则英国将在两年内至少损失50万个工作岗位，而且英镑的贬值将大幅推升通胀。奥斯本称，如若退欧，经通胀因素调整的工人薪资料将在两年内降低近3%，相当于拿平均薪资的一名全职员工一年降薪近800英镑。

--美国5月Markit制造业PMI创09年10月来最低，欧元区5月消费者信心指数上升

金融数据公司Markit公布，美国5月制造业采购经理人指数(PMI)初值从4月终值50.8降至50.5，为2009年10月以来最低。路透调查的分析师的预估为51.0。产出分项指数初值降至49.1，为2009年9月以来首次进入萎缩区域，4月终值为50.3。新订单分项指数初值为51.6，4月终值为52.0。

欧盟执委会公布，欧元区5月消费者信心指数初值由4月的负9.3升至负7.0，为连续第二个月上涨，且创1月来最高水平。接受路透调查的24位经济学家的平均预估为负9.0。欧盟28国整体消费者信心指数也攀升1.1个点，至负5.7。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，苹果反弹，但未能抵消对美联储可能尽早而不是推后升息的忧虑。

道琼工业指数收低8.01点，或0.05%，报17,492.93点；标准普尔500指数收跌4.28点，或0.21%，报2,048.04；Nasdaq指数下挫3.78点，或0.08%，收报4,765.78点。

--希腊股市表现远胜走软的欧股，此前希腊同意一系列改革措施，为达成金援协议和宽免债务谈判铺路。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.5%，欧洲STOXX 600指数跌0.4%，受菲亚特克莱斯勒和拜尔大跌拖累。不过，希腊指标ATG股指攀升1.5%。

英国富时100指数跌0.32%，收报6,136.43点。法股CAC 40指数收低0.66%，收报4,325.10点。德国DAX指数收挫0.74%，收报9,842.29点。

汇市:

--美元兑日圆重挫近1%，因日本贸易数据及美国反对日本干预汇市。但美元兑欧元变动不大，因投资人静待新的美国数据。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.86%，报109.19日圆，接近日低，该货币对势将录得逾三周最大单日百分比跌幅。美元兑欧元抹去稍早多数升幅，尾盘大致持平，报1.1217美元，盘中触及1.1187美元日高。美元指数尾盘跌0.12%，报95.223。

债市:

--美国短期公债收益率(殖利率)上涨，两年期公债收益率徘徊在两个月高位附近，因交易商押注如果经济进一步改善，美联储可能早至6月就升息。两年期公债收益率盘中触及0.905%，接近上周四触及的两个月高位0.920%。指标10年期公债价格升4/32，收益率报1.835%，较上周五尾盘跌1个基点。

根据Tradeweb，两年期/30年期公债收益率差降至1.72个百分点，为2008年12月美联储实施近零利率应对经济衰退以来最窄。

--希腊公债收益率跌至六个月低位，此前希腊同意多项改革措施，应可协助本周的纾困贷款及债务减免谈判达成协议。希腊10年期公债收益率下挫约30个基点，至7.34%，为去年11月底以来最低。两年期公债收益率下跌逾100个基点，至10个交易日低位8.24%。希腊五年期信用违约互换(CDS)亦跌至六个月低位。

其他欧元区债券收益率持平至小涨。德国10年期公债收益率上涨1个基点至0.18%。德国和希腊10年期公债收益率差缩小至720个基点，为六个月来最小。

油市:

--油价再次小幅下挫，此前伊朗宣称要增加产量，美国活跃钻机数在连续八周减少后持稳。这是美国原油和布兰特原油连续第四日小幅下挫，库欣库存减少限制油价跌幅。

美国原油下跌0.33美元，结算价报每桶48.08美元，盘中低见47.40美元。布兰特原油收跌0.37美元，结算价报每桶48.35美元，盘中低见47.58美元。

金属市场:

--金价跌至三周半低位，因美联储最早6月升息预期增强，但尾盘空头回补入场令价格离开盘中低位。现货金稍早跌至1,242.63美元的4月28日以来最低。1925GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,250.96美元。美国6月期金跌0.1%至1,251.50美元。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust上周五黄金持仓量增加1%至869.26吨，创2013年11月以来最高。

现货银最多跌1.4%至每盎司16.27美元，为4月19日以来最低；现货铂金至多跌1.7%至每盎司1,000.73美元，为4月26日以来最低价；现货钯金至多跌2.3%至545.31美元，为4月14日以来最低。

--期铜跌向上周触及的约三个月最低水准，因对美联储6月加息的预期，令对中国需求增长疲弱的担忧加重。伦敦金属交易所三个月期铜收低0.4%，报每吨4,562美元。

三个月期铝没有跟随基本金属市场弱势，上扬0.5%，收报1,554美元。期锌下挫1.3%，收报1,841美元，但预期今年表现将好于其他基本金属，因为矿场关闭造成供应短缺。期铅下挫1.1%，收报每吨1,657美元，为1月27日来最低，美银美林金属策略师Michael Widmer说，部份原因是包括中国电动自行车在内的近月需求非常疲弱。期镍挫跌2%，至4月5日来最低8,330美元。期锡收盘时没有成交，下跌2.3%，报16,075美元，此前触及3月1日来最低15,875美元。