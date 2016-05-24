《路透早报》--5月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季建筑完工(0130)

--瑞士4月瑞银消费指标(0600)、5月ZEW投资者信心指数(0900)

--德国6月GfK消费者信心指标(0600)、5月Ifo企业景气判断指数(0800)

--意大利3月工业订单和工业销售(0800)、4月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--美国4月建筑许可修正值(1130)、4月商品贸易收支初值(1230)、3月房屋价格(1300)

--韩国5月消费者信心指数、6月央行制造业景气判断指数(2100)

--日本5月路透短观制造业景气判断指数(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十三届上海衍生品市场论坛召开，至26日

--台湾经济研究院公布5月景气动向调查报告记者会(0200)

--泰国央行公布5月利率会议记录(0200)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一个研讨会上就“国际货币与金融体系--欧洲视角”发表讲话(1030)

--欧洲央行首席经济学家普雷特在2016年国际金融协会(IIF)春季成员大会发言，会议主题为“货币政策前景”(1030)

--欧盟财长会议

--美国费城联储总裁哈克在一个论坛就经济前景发表讲话(1300)

--加拿大央行宣布政策利率决定(1400)

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加有关能源业与货币政策关系的讨论(1540)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗在一次活动中回答提问(1700)

以下为5月24日下午5:00至5月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--G7财经首脑同意避免货币竞争性贬值--官方声明

官方声明显示，七国集团(G7)重申现有的汇率协定，其中包括不设定汇率目标以及避免货币竞争性贬值。日本财务省公布的声明还显示，G7还重申了共识，即汇率过度和无序波动可能损及经济活动。声明指出，在G7财经首脑会议上，各央行总裁同意，使用包括非传统措施在内的货币政策来继续支持经济复苏，符合央行的职责。

多位政府消息人士向路透表示，G7领导人本周稍晚于日本西部齐聚一堂时，将会检视全球经济的各项潜在风险。消息人士称，尽管全球经济并未处于危急状态，但不确定性正在升高，G7领导人料将在公报中主张综合采用货币、财政及结构性政策来刺激成长。

--美国4月新屋销售触及八年高位，表明经济体质稳健

美国4月新屋销售跳增16.6%，经季节性调整后年率为61.9万户，为2008年1月最高水平，百分比增幅也创下1992年1月来最大，买房情况普遍增加，显示对经济前景益发有信心。报告还显示新屋价格飙升至纪录高位，进一步表明经济增长升温，或可让美联储尽早升息。数据公布后，美元指数走升，而美国公债价格下滑。

其他重要经济数据：

* 德国5月投资人信心意外下降，英国脱欧风险拖累德国前景--ZEW

* 英国5月零售销售差值回升至正7，但退欧公投令前景蒙阴

* 新西兰4月贸易顺差2.92亿新西兰元，截至4月的一年为逆差36.58亿

--美国财政部将敦促中国改善投资环境--副财长希茨

美国财政部国际事务次长希茨表示，奥巴马政府官员将在6月初的双边会议上敦促中国相应官员采取措施改善中国的商业和投资环境。希茨称，推动中国的增长领域向美国投资开放、以及提高政府监管透明度将在中美战略与经济对话的最重要议题之列。希茨表示，中国应使用财政政策资源来缓冲结构性改革和减少过度产能带来的影响，并称人民币需要展现出一些上升的灵活性。

--英国公投若决定退欧，央行将不会对冲英镑的波动--总裁卡尼

英国央行总裁卡尼表示，如果英国公投结果是离开欧盟，那么英国央行不会寻求对冲英镑汇价的波动。卡尼表示，一旦公投决定离开欧盟，英国央行将采取一切必要措施确保市场功能；这种应对将主要是通过额外的流动性操作来完成。

卡尼向国会议员表示，由于英国退欧公投所带来的巨大不确定性，要对经济作出结论的门槛较高，并表示央行有能力应对公投结果的冲击。一些交易员表示，卡尼的谈话远比之前有关公投的说法更有分寸，缓解了市场对经济面临风险程度、以及脱欧支持者要求卡尼在公投后离任的不安情绪。受卡尼讲话的扶助提振，英镑兑欧元盘中扩大涨幅。

--欧洲央行副总裁称，现在讨论新的刺激方案为时过早

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，现在开始考虑新的刺激方案为时过早，并称已经宣布的措施需要时间生效。他还称美联储进一步升息对全球经济是好事，但可能损及新兴市场。

--重要企业面消息：

* 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)周二拒绝了德国拜耳(Bayer AG)提出的620亿美元收购提议，认为该计划“不够完善，从财务角度看也不合适”。但该公司表示，对进一步协商持开放态度。

* 惠普企业(HPE)表示，计划分拆旗下处于困境中的IT服务部门，分拆后该业务将与Computer Sciences(CSC)合并，从而让公司能把精力集中到发展更快的业务上。

* 中国华为表示，已经对全球最大手机生产商三星电子侵犯其智能电话专利提起诉讼，这是华为对三星电子首次提出此类诉讼。华为在美国和中国提出诉讼，寻求对三星电子在未经授权的情况下，在手机中使用华为第四代(4G)蜂窝通信技术、操作系统和用户接口软件作出赔偿。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘急升逾1%，Nasdaq指数创三个月来最佳单日表现，因投资者对美联储可能很快升息的预期重燃。

道琼工业指数收高213.12点，或1.22%，报17,706.05点；标准普尔500指数收高28.02点，或1.37%，报2,076.06；Nasdaq指数收升95.27点，或2.00%，收报4,861.06点。

--欧洲股市升至近四周最高点，受金融股上涨提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高2.29%，欧洲STOXX 600指数上涨2.21%。

英国富时100指数升1.35%，收报6,219.26点。法股CAC 40指数涨2.46%，收报4,431.52点。德国DAX指数上涨2.18%，收报10,057.31点。

汇市:

--美元兑欧元触及近10周最高水准，兑日圆和瑞郎也走坚，因对美联储未来数月内加息的预期增强。欧元兑美元在纽约下午交易时段触及1.1139美元，为3月16日来最低水准，日内下挫约0.7%。美元兑日圆纽约尾盘上涨0.68%，至109.97日圆，略低于110.11日圆日内高位。

澳元兑美元在纽约尾盘跌0.61%，至0.7180美元，此前大跌超过1%，至0.7145美元，为3月初来最低水准，因澳洲央行总裁史蒂文斯的言论助燃对该央行将可能再次减息的臆测。美元指数触及八周高位95.647。美元兑瑞郎触及逾10周高位0.9937瑞郎。

债市:

--美国公债价格下滑，两年期公债收益率(殖利率)触及两个月高位，但260亿美元两年期公债标售获得强劲需求后，股市上涨和强劲的新屋销售数据对公债带来的压力被部分抵消，公债价格脱离日低。

两年期公债收益率升多达3个基点，至两个月高位0.930%，之后回落至0.909%，当日升1个基点。指标10年期公债价格跌5/32，收益率报1.859%，较周一尾盘升2个基点。

--希腊公债收益率守在接近六个月低点，欧元区财长开会评估希腊纾困协议，并讨论对希腊债务进行重组的可能性。希腊较短期公债收益率周一下跌逾100个基点，周二继续小幅下跌。10年期公债收益率徘徊在7.38%附近，接近今日稍早触及的六个月低位7.33%。

希腊10年期公债与同期德债收益率之差报720个基点左右，为六个月以来最窄。

油市:

--油价上涨，因投资者预计上周美国原油库存将减少，他们希望这将提振油价进一步升向每桶50美元，且美股上涨也支撑油价走坚。

美国原油期货收高0.54美元，或1.1%，报每桶48.62美元。布兰特原油期货收涨0.26美元，或0.5%，报每桶48.61美元，之前连续四日下跌。

金属市场:

--金价下滑至逾四周最低，美联储官员前一交易日发表的鹰派讲话将美元指数推至两个月高位。1755GMT，现货金跌1.5%至每盎司1,229.25美元，离开了稍早触及的低位1,227.70美元。美国期金下跌1.8%，至每盎司1,229.20美元。

现货银跌多达1%，至每盎司16.19美元，为4月19日以来最低；现货铂金最多下挫1.1%，至每盎司995美元，为4月25日以来最低；现货钯金急挫2.6%，至每盎司534美元，为4月14日以来最低。

--期铜上涨，因交易商和基金空头回补，但美元走强和对中国需求增长前景的不确定性限制了期铜的升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.9%，报每吨4,602美元。

期铝收高0.1%，报1,556美元。期锌跌0.6%，报1,829美元。期铅下挫0.4%，收报每吨1,650美元。期锡下跌2.5%，报15,675美元。期镍上扬1%，至8,410美元。(完)