《路透早报》--5月26日

2015年6月30日，波黑泽尼察，图为以股票曲线为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季资本支出(0130)

--瑞士第一季工业订单(0715)

--意大利3月零售销售(0800)、4月薪资指数(0900)

--香港4月进出口数据(0830)

--英国4月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数、第一季国内生产总值(GDP)修正值和第一季企业投资初值(0830)

--美国4月耐久财(耐用品)订单和一周请领失业金人数(1230)、5月Markit综合采购经理人指数(PMI)(初值)(1345)、4月成屋待完成销售(1400)、5月堪萨斯联储制造业指数和综合指数(1500)

--日本4月全国消费者物价指数(CPI)和5月东京地区CPI(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十三届上海衍生品市场论坛召开(至26日)

--印度共和国总统普拉纳布·慕克吉对中国进行国事访问，至27日

--七国集团(G7)领导人峰会(至27日)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德出席国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)，就美国经济与货币政策发表演说(0915)

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在彼得森国际经济研究所就“近期经济发展、经济的生产潜力以及货币政策”发表演说(1615)

以下为5月25日下午5:00至5月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：欧洲央行将在6月开始逐步买入企业债--消息

数位央行消息人士向路透称，欧洲央行将在6月开始逐步买入企业债。消息人士表示，一旦供应增加，欧洲央行将把每月企业债购买规模缓慢提升至50-100亿欧元。

欧洲央行首席经济学家普雷特称，欧洲央行目前需要将利率保持在负区域，而考虑到欧元区所面临的挑战，尤其是提高通胀率至目标水平所面临的挑战，低于零水准的利率仍是央行的一个政策选项。

--独家：欧盟启动一系列应变磋商，为英国公投做准备--消息欧盟消息人士告诉路透，欧盟官员和外交人士本周开始了一连串的秘密磋商，以便为下月英国公投若决定脱欧时的协同应对做准备。几位消息人士说，来自德法这些有影响力的欧盟创始国及其它一些国家的高级外交官周一开会讨论。一位直接了解周一讨论情况的消息人士说，此次会议后将针对具体主题展开其它讨论。

--阿里巴巴年报称SEC对其会计操作展开调查，股价大跌近7%

中国电商巨头阿里巴巴集团表示，美国监管机构正对该公司的会计操作展开调查，以确定是否违反美国联邦法律。这一消息推动该公司股价周三大跌近7%。阿里巴巴年报显示，SEC的调查重点在于，该公司与中国几家快递公司拥有的物流企业菜鸟网络的会计操作，以及阿里巴巴在“光棍节”当天的经营数据。

--美国达拉斯联储总裁称联储不久将升息，英国公投仍为影响因素之一

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他将支持在“不远的将来”调高利率，尽管英国退欧公投会影响到美联储在6月的利率决定。柯普朗称，“(升息)或许并不是在6月或者7月，我赞成逐次会议具体讨论”，并表示他对经济前景的看法几个月来一直没有变过。

--中国本周五将竞价销售国家临储粮220万吨，其中玉米200万吨--消息

两位消息人士透露，中储粮将于本周五安排竞价销售超期和蓆茓囤储存的国家临时存储粮食220.26万吨，其中玉米199.85万吨，稻谷20.41万吨。对于此次竞价销售超期国家临储粮的价格，业内人士预计，考虑到品质，估计玉米价格在每吨1,300-1,450元人民币左右。

--加拿大央行维持利率不变，预计第二季经济萎缩

加拿大央行周三决定维持利率不变，称由于阿尔伯塔省大规模野火，第二季经济将萎缩，但今年稍后将恢复增长。央行的初步评估认为，野火及其导致的石油减产将给第二季实质国内生产总值(GDP)带来1.25个百分点的拖累。4月时央行预计第二季经济将增长1.0%。

--伊朗和沙特分歧仍深，OPEC下周会议恐难达成产量协议

在西方制裁取消不到六个月内，伊朗原油出口量就接近重新恢复正常。但石油输出国组织(OPEC)消息人士和代表们表示，伊朗和沙特阿拉伯之间政治紧张情势升温之际，这种进展对在下周OEPC会议上修复对话几无帮助，更不用说协助达成产量协议了。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三连续第二日劲升，受助于油价走高，及投资者更加适应美联储可能早至下月就升息的预期。标普500指数周二和周三的累积涨幅达2%，为3月初以来最大两日涨幅。

道琼工业指数收高145.46点，或0.82%，报17,851.51点；标准普尔500指数收高14.48点，或0.70%，报2,090.54点；Nasdaq指数收升33.84点，或0.70%，收报4,894.89点。

--欧洲股市跳升至四周高位，希腊债务减免协议谈判取得进展提振银行股，能源股则受油价上涨带动。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和欧洲STOXX 600指数均触及4月底来最高水准，FTSEurofirst 300指数收高1.3%。

英国富时100指数升0.7%，收报6,262.85点。法股CAC 40指数涨1.13%，收报4,481.64点。德国DAX指数上涨1.47%，收报10,205.21点。

汇市:

--美元兑欧元从接近10周高位下跌，兑日圆小幅上涨，因押注美联储将很快升息的交易员锁定近期美元上涨带来的部分利润。欧元兑美元纽约尾盘上涨0.17%至1.1161美元。虽然涨幅微弱，但这是欧元在三个交易日内首次兑美元上涨，稍早欧元追平周二触及的约10周低位1.1129美元。美元兑日圆盘中触及110.45日圆高位后尾盘略涨0.11%，报110.10日圆。

美元指数尾盘下跌0.21%，报95.373，从盘中稍早触及的逾八周高位95.661下跌 。美元兑瑞郎触及近11周高位0.9940瑞郎后回落，尾盘下跌0.25%，至0.9902瑞郎。

债市:

--美国公债价格下滑，中短期公债收益率触及10周高位，受美股大涨以及交易商对收益率曲线相关仓位获利了结影响。财政部标售340亿美元五年期公债需求为2014年来最强。

对美联储可能升息的押注，加上希腊达成减免债务协议及德国企业信心数据强于预期，推动美国两年期公债和五年期公债收益率盘中稍早携手升至10周高位，分别报0.938%和1.424%。指标10年期公债价格跌3/32，收益率报1.870%，较周二尾盘升1个基点。

--希腊公债收益率触及六个月低位，公债违约担保成本也急挫至18个月来最低，此前欧元集团财长同意向希腊拨发新资金，并给予希腊债务减免。两年期公债收益率大跌逾140个基点至六个月低位，也是自3月以来首次低于10年期公债收益率，这是投资者对希腊能够偿还债务信心增强的表现。10年期公债收益率跌逾30个基点至7.07%，亦创六个月低位。

积极的市场人气也扩散到其它评级较低的欧元区债券。葡萄牙10年期公债收益率下跌10个基点，至3.0%之下的三周低点。西班牙及意大利10年期公债收益率均下跌8个基点分别至1.47%及1.36%。希腊/德国10年期公债收益率差缩至713个基点左右的约六个月来最窄水平。

油市:

--油价大涨约2%，此前美国政府报告称原油库存降幅大于预期，但数据发布后出现的获利回吐令油价未能达到多头翘首以盼的每桶50美元大关。

布兰特原油收涨1.13美元，或2.3%，报每桶49.74美元，在结算后交易中最高攀升至49.96美元。美国原油收涨0.94美元，报每桶49.56美元。

金属市场:

--金价跌至七周低点，昨日美国公布的新屋销售数据强劲，提振美联储将在短期内升息的预期。1918GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,223.93美元，离开了稍早触及的4月6日以来最低1,217.25美元。美国6月期金下跌0.4%，收报每盎司1,223.80美元。

现货银升0.4%，至每盎司16.27美元，盘中稍早跌至五周最低的16.14美元。现货铂金跌0.3%，至每盎司992.79美元，盘中跌至五周最低的984.96美元；现货钯金跌0.3%，至每盎司530.51美元，脱离盘中触及的12周低点520.60美元。

--期铜升至一周高位，因持有空头头寸的投资者回补仓位，鉴于最大金属消费国中国传出的信号不一致，投资者不肯定短期市场走向。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨1.1%，报每吨4,654美元，为5月18日来最高。

期锡下降0.3%，收报15,625美元，盘中触及2月来最低15,425美元，此前中国数据显示锡进口放缓。期镍下滑0.7%，收报8,355美元。期铝收低0.8%，收报1,544美元。期锌上涨0.4%，至1,836美元。期铅下跌0.9%，至1,635美元。(完)