《路透早报》--5月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1-4月规模以上工业企业利润(0130)、4月外汇市场交易概况数据、4月货物和服务贸易

--法国5月消费者信心指数(0645)

--瑞士第一季非农就业岗位(0715)

--台湾第一季国内生产总值(GDP)统计值及全年预估值(0800-0830)

--意大利5月企业信心指数及消费者信心指数(0800)

--美国第一季企业获利和第一季GDP修正值(1230)、5月路透/密西根大学消费者信心指数终值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印度共和国总统普拉纳布·慕克吉对中国进行国事访问(至27日)

--七国集团(G7)领导人峰会(至27日)

--中韩两国财长会晤

--英国国家经济社会研究院(NIESR)举办主题为英国退欧的经济后果建模的会议(0830)

--美联储主席叶伦出席哈佛大学拉德克利夫高等研究院组织的一场活动(1715)

以下为5月26日下午5:00至5月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国企业支出陷入疲软，但经济增长保持动能

美国4月核心资本财订单下滑0.8%，为连续第三个月下滑，机械需求疲软；但二手房购买合约劲增至10年高点，支持了经济增长加速的看法。此外，上周初请失业金人数降至26.8万人，低于市场预估的27.5万人，再度接近周期低位，更进一步提振经济增长的景象。

企业支出计划疲弱，削弱了美联储6月或7月升息的预期，美元兑欧元、日圆和瑞郎周四因而下跌，美元指数更一度触及八个交易日最低94.938。美国股市在近期强劲上涨后小幅走低，美国公债价格上升。

--中国央行称下行压力较大，货币政策保持稳健偏宽松客观适宜--一财网

中国第一财经网站刊登中国央行货币政策分析小组的文章指出，中国经济增长虽处于合理区间但下行压力较大，货币政策中安排适度的逆周期、维护稳定并促进增长的政策成分符合客观需要；货币政策总体保持稳健、略偏宽松是客观、适宜的。文章指出，中国央行将继续实施稳健的货币政策，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境；把货币政策调控与深化改革紧密结合起来，更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。

--独家：万达商业私有化要约延后宣布，因遭香港当局质疑--消息

根据多名公司内部人士披露，中国首富王健林欲将旗下香港上市公司万达商业私有化的计划，因遭到香港证监会提出疑问而暂停，使得私有化要约的宣布随之延后。其中两名直接知情消息人士表示，大连万达商业原本预计最早在5月2日公布私有化的详细计划。

--美联储可能“很快”就会升息，英国脱欧公投将影响决策--FED理事具有投票权的美联储理事鲍威尔说，经济可能已经准备好面对“很快”到来的升息，并指出美联储在6月14-15日会议中考虑是否升息时，6月23日的英国公投将是美联储偏向“谨慎”行动的一个因素。鲍威尔对美国经济的整体看法仍保持乐观基调，成为近几天表态或许到了该升息时点的又一美联储官员。同日，美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示仍担心低利率可能会催生美国资产泡沫，并称对6月会议持开放的态度。

--针对部分企业境外发债未备案，发改委发出境外发债风险提示

中国国家发展和改革委员会称，针对近期有关机构反映，个别企业在境外发行债券未按有关规定事前办理外债备案登记手续。为此，发改委对相关承销机构和律师事务所进行了专门约谈，并提示尽快补办手续。

--日本首相安倍晋三称，G7国家认为全球经济面临重大风险

日本首相安倍晋三表示，七国集团(G7)领导人一致认为，全球经济面临重大风险，东道主日本将推进其增长计划；“根据伊势志摩经济提案，我们将要求G7推行安倍经济学的‘三支箭政策’”，即大胆的货币政策、灵活的财政支出政策以及结构性改革。

此外，G7领导人达成协议，认为须就中国南海及东海议题释出强烈讯息。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市在连续两日强劲上涨后周四收盘变动不大，因防御性股票的上涨抵消了材料类股、银行股和其它周期性工业股下跌的影响。

道琼工业指数收跌23.22点，或0.13%，报17,828.29点；标准普尔500指数收挫0.44点，或0.02%，报2,090.10点；Nasdaq指数收升6.88点，或0.14%，收报4,901.77点。

--欧洲股市持稳，银行类股承压，此前西班牙人民银行意外宣布配股集资，对本地区其它银行可能也采取同样办法融资的忧虑打击银行股。泛欧STOXX Europe 600指数收涨0.1%，FTSEurofirst 300指数收高0.2%。

英国富时100指数升0.04%，收报6,265.65点。法股CAC 40指数涨0.69%，收报4,512.64点。德国DAX指数上涨0.66%，收报10,272.71点。

汇市:

--美元兑欧元、日圆和瑞郎下跌，此前美国经济数据显示，企业支出计划疲弱，削弱了美联储6月或者7月升息的预期。

美元指数触及八个交易日最低水准94.938。欧元涨逾0.5%，至盘中高位1.1216美元，从周三触及的1.1126美元10周低位反弹。美元兑瑞郎触及一周来最低，报0.9873瑞郎。美元兑日圆纽约尾盘跌0.44%，报109.70日圆，盘初触及109.42日圆的低位。

债市:

--美国公债价格上涨，因280亿美元七年期美债标售得到强劲需求，引发公债买需，令短债收益率(殖利率)从10周高位回落，且数据支持美国经济稳步成长的观点。

指标10年期美债价格上涨10/32，收益率报1.833%，较周三尾盘下跌4个基点。两年期美债收益率跌4个基点，至0.875%。五年期美债收益率下滑5个基点，至1.352%。

--德国公债收益率小跌，回吐稍早升幅，此前美国公布的数据显示企业支出计划疲弱，压制了美国短期升息的言论。10年期公债收益率尾盘跌约1个基点至0.14%，离近期触及的一个月低点0.10%不远。

油市:

--油价七个月来首次触及每桶50美元关口，之后重回该价位以下，终场收跌，因投资者担心油价强劲上涨可能鼓励产量增加，从而加重全球供应过剩局势。

布兰特原油最高升至50.51美元，为去年11月初以来最高水平，之后回落收跌0.15美元，报每桶49.59美元。美国原油下跌0.08美元，收于每桶49.48美元，盘中触及50.21美元的去年10月初以来最高。

金属市场:

--金价回吐盘初的涨幅，徘徊在略高于前一交易日触及的七周低位，因美联储理事发表的鹰派讲话提振美元。1827GMT，现货金下跌0.3%，至每盎司1,220.16美元。美国期金收跌0.3%，报每盎司1,220.40美元。

现货银上涨0.4%，报每盎司16.33美元。现货铂金升0.1%，报989美元。现货钯金跳涨2.4%，报540.72美元。

--期铜触及两周高位，因油价上涨和美元下跌引发基金买入，但期铜涨势可能消退，因最大金属消费国中国需求前景疲弱。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.2%，报4,661美元，稍早触及4,712美元日内高位。现货合约较三个月期铜升水上涨至约20美元，接近4月中以来最高水准。

期铝收涨0.7%，报1,555.5美元。期锌上涨2.2%，报1,876美元。期铅上升2.5%，报1,676美元。期锡攀升1.4%，报15,850美元。期镍上升0.5%，报8,400美元。(完)