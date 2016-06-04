《路透早报》--6月4日

[重大数据或新闻]

--美国5月非农就业岗位仅增加3.8万个，为逾五年半来最小增幅，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少，表明劳动力市场下滑，可能令美国联邦储备委员会(FED/美联储)更加难以升息。但5月失业率下跌0.3个百分点，至4.7%，为2007年11月以来最低。路透调查的分析师原本预计，5月新增就业岗位16.4万个，失业率降至4.9%。就业报告令美元指数周五大跌1.6%，创下2月来最大单日百分比跌幅，美国公债价格大涨，美国股市收低。

* 路透调查显示，受访的18位美国一级交易商均预计美联储将在6月会议上保持利率不变。16位受访的一级交易商中有12位预计美联储将在第三季末升息25个基点。受访的15位美国一级交易商中有九位认为2016年美联储升息不超过一次。

周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国4月贸易逆差为374.0亿美元，预估为逆差413.0亿美元。

* 美国供应管理协会(ISM)公布，5月非制造业指数为52.9，触及2014年2月以来最低，预估为55.5，4月为55.7。

* 美国商务部公布，4月工厂订单较上月增加1.9%，为六个月来最大增幅，且与预期一致，3月上修后为增加1.7%，前值为增加1.5%。

* 加拿大统计局公布，加拿大4月贸易逆差为29.4亿加元；3月修正为逆差31.8亿加元(前值为逆差34.1亿加元)。

--美联储理事布雷纳德称，美国就业市场可能正在放缓，对升息而言经济仍太脆弱。布雷纳德说，今日就业报告发人深省，显示近几个月就业增长放缓。

* 美国芝加哥联储总裁埃文斯表示，先保持美国利率不变，然后等通胀率达到目标，再以较快速度加息，可能有助于避免破坏性的、持续性的通胀不达标。埃文斯称，美联储可能在6月、7月或者9月升息。

--美国财政部长雅各布·卢周五接受路透访问时表示，如果中国不再坚持其声称的开放市场以及使经济增长转向消费驱动型的目标，则可能会对中国经济与中美双边关系造成“非常糟糕的后果”。

--标准普尔确认爱尔兰“A+/A-1”信贷评等，展望为稳定。

* 标准普尔确认南非BBB-评级，展望仍为负面，因成长疲弱。

--中国央行周五宣布，进一步完善平均法考核存款准备金，自今年7月15日起，人民币存款准备金的考核基数，由考核期末一般存款时点数，调整为考核期内一般存款日终余额的算术平均值。

--中国国务院办公厅周五发布相关意见称，将加快培育发展住房租赁市场，到2020年基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系；并支持符合条件的住房租赁企业发行债券、不动产证券化产品，稳步推进房地产投资信托基金（REITs）试点。

--中国央行上海总部周五宣布，上海市今日率先启动实施房地产金融宏观审慎管理，以完善房地产市场金融调控管理机制，促进房地产市场长期稳定发展。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收低，金融股领跌，此前发布的美国5月非农就业报告意外疲弱，令人怀疑美国经济体质，及其是否有能力承受短期内加息带来的影响。道琼工业指数收低31.50点，或0.18%，报17,807.06点；标准普尔500指数收跌6.13点，或0.29%，报2,099.13点；纳斯达克指数收低28.85点，或0.58%，收报4,942.52点。

* 欧洲股市下挫，因美国就业岗位增幅远低于预期，而酒店集团Accor股价急升，因中国锦江股份计划提高对该公司的持股。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.9%，至一周半最低水准。该指数本周下跌2.4%。英国富时100指数周五上涨0.39%，收报6,209.63点。法股CAC 40指数回落0.99%，收报4,421.78点。德国DAX指数下滑1.03%，收报10,103.26点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币创下2月来最大单日百分比跌幅，此前美国公布的就业报告疲弱，令投资人质疑美联储是否会在短期内加息。美元兑日圆录得六个月最大单日百分比跌幅。美元指数大跌1.6%，报93.989，为5月12日来最低，今日跌幅为2月3日来最大，本周美元指数跌约1.5%。美元兑日圆下挫2%，报106.74日圆，稍早触及5月6日来最低位，本周美元兑日圆大跌超过3%。欧元兑美元上扬1.7%，触及1.1349美元高位，此为5月13日来最高，今日升幅为12月3日来最大，本周欧元兑美元升幅略高于2%。

债市:

--美国公债收益率急挫，在显示美国5月新增就业岗位为五年半来最少的数据发布后，公债价格大涨，因美联储今年夏天升息的预期破灭。美国两年期公债价格涨8/32，收益率报0.779%，周四尾盘报0.895%，该收益率录得2009年3月以来的最大单日跌幅。指标10年期公债价格上涨31/32，收益率报1.703%，周四尾盘为1.805%，该收益率稍早触及约两个月低位的1.697%，为两个月来最大单日跌幅。美国30年期公债价格升逾一个大点，收益率报2.519%，周四尾盘为2.583%。稍早，30年期公债收益率下滑至2.510%，为四个月低位，该收益率今日录得四个月来的最大单日跌幅。

--德国公债收益率重挫，10年期德债收益率触及逾一年最低水准，因美国就业数据疲弱，压制了对美联储近期升息的预期，并拖累全球公债收益率下滑。德国10年期公债收益率一度跌至去年4月来最低的0.065%，去年4月该收益率触及纪录低点0.05%。今日跌幅势将创一个月最大。两年期德债收益率跌至负0.53%，为自欧洲央行3月会议来最低。五年期德债收益率跌穿欧洲央行存款利率负0.40%，令该年期债券失去作为欧洲央行量化宽松政策抵押品的资格。此波跌势一度令年期在九年以内的所有德债收益率均降至负值。

油市:

--油价下挫超过1%，在行业数据显示本周美国活跃钻机数在年内第二次增加后，油价扩大跌幅。油价盘初走低，因担忧美国经济，但美元走软限制跌幅。8月布兰特原油期货收跌0.40美元，报每桶49.64美元。7月美国原油期货收挫0.55美元，报每桶48.62美元。本周回落1.1%，在过去四周中首次下跌。

金属市场:

--黄金急升逾2%，势将创下七周来最大单日涨幅，此前美国就业数据远远不及预期，提振对美联储将按兵不动的预期。在1819 GMT，现货金劲涨2.5%，至每盎司1,240.70美元。美国8月期金收涨2.5%，报每盎司1,242.90美元。黄金势将录得2.3%的周线升幅。

-- 伦敦金属交易所(LME)期锌升至10个月新高，此前美元因美国就业报告疲弱急跌，看多投机客因预计供应将出现短缺而持续买入。铜价上涨，此前铜库存进一步减少，其它基本金属也加入上涨行列，因美国提前升息的可能性减弱。三个月期锌收涨0.5%，报每吨1,992美元，盘中触及7月23日以来最高的2,013美元。期锌本周上涨5%。期铜周五也走高，攀升1.7%，收报每吨4,688美元。(完)