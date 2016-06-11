《路透早报》--6月10日

位于莫斯科的俄罗斯央行总部。俄罗斯央行周五在网站上公布声明称，将指标利率从11%下调至10.5%。 REUTERS/Sergei Karpukhin

[重大数据或新闻]

--油价周五续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃，令避险的日圆和瑞郎上涨，美元指数走高；10年期德国、日本和英国公债收益率在周五均触及纪录低位，10年期美国公债收益率降至四个月低位，美股下跌。投资者的下一个主要关注点是美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周将举行的政策会议，预计联储将会保持利率不变。

--目前距离英国退欧公投还剩下不到两周。ORB为英国独立报所作的民调显示退欧阵营较留欧阵营领先10个百分点。该民调结果拖累英镑大跌，公债收益率下挫。

周五公布的重要经济数据包括：

* 美国财政部公布，美国政府5月预算赤字为530亿美元，较上年同期的赤字840亿美元减少了38%。接受路透调查的分析师预计，美国政府5月预算盈余为600亿美元。

* 密西根大学6月美国消费者信心指数初值高于预期，但低于5月终值。数据显示，密西根大学6月美国消费者信心指数初值为94.3，路透调查预估为94.0，5月终值为94.7。

* 加拿大统计局公布，加拿大5月就业岗位增加1.38万个，加拿大5月失业率降至6.9%，预估为7.1%。

--经济合作暨发展组织(OECD)表示，如果通胀没有按预期那样开始上升，则欧洲央行(ECB)应该进一步宽松政策；而各国政府也应设法清除不良银行贷款，帮助各经济体获得欧洲央行刺激政策的全部好处。

--俄罗斯央行周五在网站上公布声明称，将指标利率从11%下调至10.5%。

--惠誉确认英国AA+评等，展望为稳定。惠誉称，退欧公投对英国的信用适度负面。惠誉称，稳定展望反映惠誉认为目前评级的上档和下档风险平衡。

* 惠誉确认法国'AA'评等，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃。道琼工业指数下跌119.85点，或0.67%，至17,865.34点；标准普尔500指数跌19.41点，或0.92%，至2,096.07点；纳斯达克指数下挫64.07点，或1.29%，至4,894.55点。本周，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数下滑1%，但道指上涨0.3%。

* 欧洲股市跌至近四周低位，汉莎航空首席财务长意外离职的消息公布后，该公司股票下跌，政治疑虑在本周最后一个交易日给周期性股票施压。在英国6月23日就是否继续留在欧盟进行全民公投前，投资者惶恐不安。泛欧FTSEurofirst 300指数收跌2.3%，报1,308.83点。该指数稍早触及1,307.0点，为5月16日以来最低的盘中点位。该指数连续第二周周线收低。英国富时100指数周五下跌1.86%，收报6,115.76点。法股CAC 40指数下挫2.24%，收报4,306.72点。德国DAX指数下挫2.52%，收报9,834.62点。

汇市:

--日圆和瑞郎攀升，因油价下挫和银行股大跌拖累全球股市下滑，引发对低风险资产的一波新的买盘。分析师表示，对英国6月23日举行的退欧公投的紧张情绪令避险买盘加剧。瑞郎兑欧元触及八周高点1.0845瑞郎，纽约尾盘升0.5%，报1.0850瑞郎。瑞郎兑美元持平，报0.9632瑞郎。日圆兑美元升0.4%，报106.65日圆，本周几近收平。日圆兑欧元升0.9%，报120.09日圆，盘中触及119.88日圆的2013年4月来最高。美元指数尾盘升0.6%，报94.558，本周升0.5%。对英国退欧的不安情绪打压英镑兑美元跌至七周低点1.4180美元。

债市:

--美国公债收益率跌至四个月低位，英国可能退欧和全球成长忧虑拖累欧债收益率骤降。周五，10年期德国、日本和英国公债收益率均触及纪录低位。德债收益率过去一周下跌逾10个基点，一度跌至0.01%。指标10年期美国公债价格小涨12/32，收益率报1.639%， 稍早触及2月11日以来最低1.627%。

--德国10年期公债收益率触及纪录新低，逼近零水准，30年期德债收益率触及逾一年最低水准。投资者担心全球经济成长和政治风险，令全球的避险债市呈现看多基调。德国、日本、瑞士及英国的10年期公债收益率周五皆创纪录低位，美国公债收益率触及逾三个月最低位。10年期德债收益率在一周多一点的时间内下跌近10个基点，至最低0.010%。德国通胀为0.1%，经调整通胀后，10年期德债收益率为负0.08%。30年期德债收益率在过去一周下挫约20个基点，周五跌至0.57%。

油市:

--油价收盘急挫3%，此前发布的数据显示，美国活跃钻机数连续第二周增加，美元走强打击了对以美元计价的原油的需求。布兰特原油收盘下跌1.41美元，报每桶50.54美元，今日下跌2.7%，为一个月来的最大单日跌幅。美国原油收盘下挫1.49美元，报每桶49.07美元，今日下跌3%，为自4月初以来的最大单日跌幅。本周，布兰特原油仍上涨近2%，美国原油升约1%。

金属市场:

--黄金反弹，升至三周新高，因投资者规避风险，提振对黄金的兴致。现货金曾升至5月18日来最高的每盎司1,277.70美元，在1808 GMT，上升0.4%，至1,273.21美元。稍早黄金一度下跌。美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,275.90美元。黄金本周上涨超过2%。

--伦敦金属交易所(LME)期铜收盘变动不大，盘中在近四个月低点附近徘徊，因对美国升息的预期被激活，提振美元走强，且主要消费国中国的需求增长疲弱也令市场承压。指标三个月期铜微升1美元，报每吨4,516美元。(完)