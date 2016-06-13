《路透早报》--6月13日

6月12日，美国佛罗里达州奥兰多，法医在枪击现场调查。周日一名手执突击步枪的男子在奥兰多市一家拥挤的同性恋夜总会枪杀了50人，这是美国历史上最严重的大规模枪击事件。 REUTERS/Carlo Allegri

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--国家统计局公布5月工业、投资和消费数据

--中国央行可能公布5月金融数据

--日本第二季大型制造业景气判断指数(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第六届欧洲金融会议(至6月15日)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)在欧洲议会的经济和货币事务委员会进行公开听证(1300)

--加拿大财长摩尔诺记会见媒体(1900)

以下为6月10日下午5:00至6月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国奥兰多一夜总会发生美国史上最严重枪击事件，50人罹难

周日一名手执突击步枪的男子在美国佛罗里达州奥兰多市一家拥挤的同性恋夜总会枪杀了50人，这是美国历史上最严重的大规模枪击事件，美国总统奥巴马称之为恐怖与仇恨的行动。这名持枪者被警方击毙，其身份被证实为29岁的佛罗里达州居民Omar Mateen，美国公民，阿富汗移民之子。执法人员正在调查是否有证据暗示此次袭击为伊斯兰国武装分子怂恿，不过他们警告称，并无证据说明Mateen直接为该组织工作过。

--IMF第一副总裁警告，必须迅速解决企业债问题

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周六表示，中国必须迅速采取行动解决日益攀升的企业债务问题，这是对中国经济担忧的一大来源。根据提供给路透的讲稿，利普顿称，“今天的企业债问题可能成为明天的系统性债务问题。系统性债务问题可能导致经济增长大幅减速或银行业危机，或者两个问题都出现。”

--中国证监会官员：MSCI明晟指数纳入A股不应等太久

中国证监会(CSRC)国际合作部主任祁斌周日表示，由于中国市场的重要性，MSCI明晟将中国A股纳入其指数不应等太久。MSCI明晟将在6月14日决定是否将A股纳入其新兴市场股指。祁斌在上海一次金融会议上称，“一个没有A股的国际市场指数是不完整的。”他指出，对于MSCI纳入这个事情，只抱一个顺其自然的态度，长期来看A股被纳入是历史必然，早晚会发生。

--OECD报告：如果通胀停滞不前，欧洲央行可能需要进一步宽松

经济合作暨发展组织(OECD)周五表示，如果通胀没有按预期那样开始上升，则欧洲央行(ECB)应该进一步宽松政策；而各国政府也应设法清除不良银行贷款，帮助各经济体获得欧洲央行刺激政策的全部好处。OECD称任何负面经济冲击都能为欧洲央行进一步放松货币政策提供理由。--美国6月密西根大学消费者信心指数初值高于预期，5月预算赤字同比降38%

周五发布的报告显示，密西根大学6月美国消费者信心指数初值高于预期，但低于5月终值。密西根大学6月美国消费者信心指数初值为94.3，路透调查预估为94.0，5月终值为94.7。

此外国财政部公布，美国政府5月预算赤字为530亿美元，较上年同期的赤字840亿美元减少了38%。接受路透调查的分析师预计，美国政府5月预算盈余为600亿美元。

--惠誉确认英法债信评等，展望皆为稳定

惠誉确认英国AA+评等，展望为稳定，并称退欧公投对英国的信用适度负面，稳定展望反映其认为目前评级的上档和下档风险平衡。该机构还预计英国GDP今年增长1.9%，2017和2018年增长2.0%；预计债务比率将在2017年触顶，为略低于90%，后逐步下滑，2018年降至89.1%。

惠誉并确认法国AA评等，展望为稳定；预计法国今年财赤将收窄至相当于GDP的3.3%，明年降至2.9%；预计今年法国平均通胀率为0.4%，明年升至1.6%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃。道琼工业指数下跌119.85点，或0.67%，至17,865.34点；标准普尔500指数跌19.41点，或0.92%，至2,096.07点；纳斯达克指数下挫64.07点，或1.29%，至4,894.55点。本周，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数下滑1%，但道指上涨0.3%。

--欧洲股市跌至近四周低位，汉莎航空财务长意外离职的消息公布后，该公司股票下跌，政治疑虑在本周最后一个交易日给周期性股票施压。在英国6月23日就是否继续留在欧盟进行全民公投前，投资者惶恐不安。泛欧FTSEurofirst 300指数收跌2.3%，报1,308.83点。该指数稍早触及1,307.0点的5月16日以来最低盘中点位，且连续第二周周线收低。英国富时100指数周五下跌1.86%，收报6,115.76点。法股CAC 40指数下挫2.24%，收报4,306.72点。德国DAX指数下挫2.52%，收报9,834.62点。

汇市:

--日圆和瑞郎攀升，因油价下挫和银行股大跌拖累全球股市下滑，引发对低风险资产的一波新的买盘。分析师表示，对英国6月23日举行的退欧公投的紧张情绪令避险买盘加剧。瑞郎兑欧元触及八周高点1.0845瑞郎，纽约尾盘升0.5%，报1.0850瑞郎。瑞郎兑美元持平，报0.9632瑞郎。日圆兑美元升0.4%，报106.65日圆，本周几近收平。日圆兑欧元升0.9%，报120.09日圆。美元指数尾盘升0.6%，报94.558，本周升0.5%。对英国退欧的不安情绪打压英镑兑美元跌至七周低点1.4180美元。

债市:

--美国公债收益率跌至四个月低位，英国可能退欧和全球成长忧虑拖累欧债收益率骤降。10年期德国、日本和英国公债收益率均触及纪录低位。德债收益率过去一周下跌逾10个基点，一度跌至0.01%。指标10年期美国公债价格小涨12/32，收益率报1.639%， 稍早触及2月11日以来最低1.627%。

--德国10年期公债收益率触及纪录新低，逼近零水准，30年期德债收益率触及逾一年最低水准。投资者担心全球经济成长和政治风险，令全球的避险债市呈现看多基调。德国、日本、瑞士及英国的10年期公债收益率周五皆创纪录低位，美国公债收益率触及逾三个月最低位。

10年期德债收益率在一周多一点的时间内下跌近10个基点，至最低0.010%。30年期德债收益率在过去一周下挫约20个基点，周五跌至0.57%。

油市:

--油价收盘急挫3%，此前发布的数据显示，美国活跃钻机数连续第二周增加，美元走强打击了对以美元计价的原油的需求。布兰特原油收盘下跌1.41美元，报每桶50.54美元，今日下跌2.7%，为一个月来的最大单日跌幅。美国原油收盘下挫1.49美元，报每桶49.07美元，今日下跌3%，为自4月初以来的最大单日跌幅。本周，布兰特原油仍上涨近2%，美国原油升约1%。

金属市场:

--黄金反弹，升至三周新高，因投资者规避风险，提振对黄金的兴致。现货金曾升至5月18日来最高的每盎司1,277.70美元，在1808 GMT，上升0.4%，至1,273.21美元。稍早黄金一度下跌。美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,275.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜收盘变动不大，盘中在近四个月低点附近徘徊，因对美国升息的预期被激活，提振美元走强，且主要消费国中国的需求增长疲弱也令市场承压。指标三个月期铜跌至每吨4,510美元。(完)