《路透早报》--6月14日

6月13日，美国纽约，交易员在纽交所内等待领英开盘。微软将以262亿美元收购领英，创其史上最大手笔交易。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港5月底止外汇基金境外资产数字

--澳洲5月NAB企业现况指数(0130)

--日本4月工业生产修正值(0430)

--瑞士5月生产者/进口物价(0715)

--意大利5月消费者物价指数(CPI)终值(0800)

--英国5月生产者物价指数(PPI)、CPI(0830)

--欧元区第一季就业人口、4月工业生产(0900)

--美国5月进出口物价、零售销售(1230)

--美国4月企业库存(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国2016不良资产证券化研讨会

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(至6月15日)

--欧洲议会与欧元集团主席迪塞尔布洛姆展开经济对话并交换看法(0700)

--西班牙经济部长德金多斯参加经济会议(1000)

--西班牙央行总裁林德发表演说(1130)

--欧洲议会与欧盟金融服务执委希尔交换看法(1300)

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第六届欧洲金融会议发表演说(1600)

--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(1600)

以下为6月13日下午5:00至6月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--退欧担忧打击市场，工党支持或成关键

在金融市场因担心英国退欧机率上升而饱受打击之际，英国周一掀起了一场旨在让英国留在欧盟的运动，力图赢得意见不定的英国工党投票人的支持，这些投票人有可能在10天内扭转公投结果。投资者担心英国有可能在6月23日的公投中选择离开欧盟，这种担忧推动亚洲股市和欧洲股市大幅下挫，并一度打压英镑跌至八周低点。而赌盘赔率也显示，公投选择留欧的机率已经下降。

--微软将以262亿美元收购领英，创其史上最大手笔交易

微软将以262亿美元收购专业社群网站领英(LinkedIn)，创下微软史上最大规模并购案，这也是执行长纳德拉(Satya Nadella)为微软办公工具业务注入活力的首次大手笔交易。分析师称，本项并购料可有助于Outlook等电邮服务继续维持下去，微软用户不至于转投对手例如谷歌的Gmail。而由于领英网络中不少是行销及销售领域的专业人士，也让这些领域的竞争对手为之一惊。领英股价收盘飙升46.64%至192.21美元，微软股价下跌2.6%，报50.14美元。

--石油需求料超过OPEC产量，为三年来首见--OPEC月报

石油输出国组织(OPEC)预计，今年下半年全球油市将更加平衡；因尼日利亚和加拿大供应中断，帮助加速缓解供应过剩局面。根据OPEC以往的报告，上次该组织在完整一季中的原油产量低于需求是在2013年。OPEC在月报中称，该组织当前的产量低于对其今年下半年原油供应的平均需求预估。其表示，“市场上供应过剩问题在未来几季可能会缓解，”使得“油市在年底前更加平衡。”

--惠誉警告称日本推迟上调消费税后，主权评等可能被调降

惠誉警告称，日本首相安倍晋三宣布将上调消费税的时间推迟两年半后，惠誉可能下调日本主权评等。惠誉表示，经济增长乏力也是日本信贷评级的一个弱点，因为日相安倍晋三使经济通货再膨胀的努力，即“安倍经济学”尚未提高潜在增长。惠誉指出，如果日本政府推出新举措，实现财政纪律目标，则可能避免被下调评级，但若缺乏提振外界对该国财政政策信心的举措，则可能导致被调降评级。

--百度下调当前季度营收预估，盘后股价下挫

中国网络搜索巨擘百度下调当前季度营收预估，称监管部门对于医疗保健行业及相关广告的审查，正影响到公司广告业务营收。百度股价周一盘后重挫6%。百度将第二季度营收预估从31.2-31.9亿美元下调至28.1-28.2亿美元，指因“很大一部分医疗产业客户减少或推迟支出。”百度表示，减少其平台上的付费链接数量，以改善用户体验，这种做法也拖累公司的财测。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一连续第三日收跌，因科技巨擘微软和苹果走低拖累大盘表现，且投资者为美国和欧洲的重大政经事件作准备。

道琼工业指数收跌132.86点，或0.74%，至17,732.48点；标准普尔500指数收挫17.01点，或0.81%，至2,079.06点；纳斯达克指数回落46.108点，或0.94%，至4,848.44点。

--欧洲股市跌至逾三个月低点，受累于周期性股票遭抛售，以及市场对英国可能脱离欧盟普遍感到不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.9%，报1,284.36点。STOXX Europe 600指数收低1.8%。

英国富时100指数下跌1.16%，收报6,044.97点。法股CAC 40指数下挫1.85%，收报4,227.02点。德国DAX指数下挫1.8%，收报9,657.44点。

汇市:

--避险货币日圆全线上涨，兑欧元和英镑触及三年高点，兑美元升至六周高位，因市场担心英国可能会在10天后的公投中投票赞成脱离欧盟。另外，美元走势全面艰困，因本周美联储联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的结果不确定。

纽约尾盘，欧元兑日圆跌0.4%，报119.88日圆。英镑兑日圆跌0.9%，报151.04日圆。英镑兑美元跌0.2%，报1.4222美元。美元兑日圆跌0.7%，报106.21日圆。

债市:

--美国公债收益率跌至四个月低点，短债收益率领跌，因对英国可能退出欧盟的担忧加重，打压投资人风险意愿。全球发达市场主权债收益率降至纪录低点。收益率曲线趋平，两年期/10年期公债收益率差降至0.8998个百分点，为2007年11月来最窄水准。

指标10年期美国公债价格涨7/32，收益率报1.616%，稍早触及2月11日以来最低1.608%。

--欧洲南部二线国家公债收益率大幅上涨。上周五的一项调查显示，支持英国退出欧盟的阵营支持率领先10个百分点。西班牙和意大利10年期公债收益率录得逾两个月来最大单日升幅，葡萄牙10年期公债收益率跳涨10个基点，为约五周来最大单日升幅。意大利和西班牙10年期公债收益率均上升7个基点，分别报1.38%和1.51%，而希腊同期限公债收益率上升约40个基点至8.07%。

10年期德债收益率徘徊在上周五触及的纪录低位0.01%略上方。

油市:

--油价收低，受压于美元上涨和欧亚经济增长前景暗淡，但尼日利亚石油供应中断继续支撑市场。布兰特原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶50.35美元。美国原油收跌0.19美元，或0.4%，报每桶48.88美元。

金属市场:

--金价连升第四日，触及5月中来最高，因在本周多家央行举行会议，且英国将于6月23日举行退欧公投前，投资者避险意愿增强。

1858GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,281.96美元，脱离稍早触及的高位1,287美元。美国8月期金收高0.9%，报每盎司1,286.90美元。

--期铜价格上涨，受助于美元因预计美联储本周将维持利率不变而下跌，但主要消费国中国的疲弱投资数据，则限制了涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜升1%，报每吨4,557美元，稍早升至4,589美元后缩小涨幅。(完)