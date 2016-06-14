《路透早报》--6月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行可能公布5月社会融资、信贷和M2数据

--韩国5月进出口及贸易收支修正值

--澳洲6月消费者信心指数(0030)

--法国5月消费者物价调和指数(HICP)终值(0645)

--英国5月请领失业金人数、截至4月的三个月失业率(0830)

--欧元区4月贸易收支(0900)

--美国MBA抵押贷款市场指数(1100)

--美国6月纽约联邦储备银行制造业指数(1230)

--美国5月生产者物价指数(PPI)(1230)

--加拿大4月制造业销售(1230)

--美国5月工业生产(1315)

--美国4月整体净资本流动(2000)

--新西兰第一季国内生产总值(GDP)(2245)

--日本国际资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦储备委员会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后发布声明稿(1800)

--美联储主席叶伦就利率决策举行记者会(1830)

--新加坡金管局公布季度专业人士预测报告(0400)

--日本央行举行政策会议(至6月16日)

--印尼央行举行会议(至6月16日)

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦访问越南(至6月17日)

--丹麦央行将发布最新经济增长预估并举行记者会(0830)

--欧盟区域委员会第118届全体大会。

--德国央行总裁魏德曼在该央行与货币稳定基金会联合举办的研讨会上发表讲话(1400)

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场宏观经济座谈会上发言(1430)

--德国财长朔伊布勒举行记者会。

--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(2340)

以下为6月14日下午5:00至6月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国零售销售数据直指国内需求强劲，推动通胀攀升

美国5月零售销售强劲增长，因尽管汽油价格有所上涨，但美国人仍购买汽车等一系列商品。零售数据表明虽然新增就业岗位大幅减少，但经济增长势头仍在积聚动能。另一项数据显示，随着美元走强和油价下跌的拖累消退，5月进口物价录得逾四年来最大月增幅，暗示通胀压力在稳步提升。数据发布后美元兑一篮子货币上涨，美国公债价格小幅上涨，美股基本持平。

详细数据：

* 美国5月零售销售较前月增加0.5%，预估为增加0.3%

* 美国5月出口物价较前月上升1.1%，进口物价较前月上升1.4%

* 美国4月企业库存较上月增加0.1%，预估为增加0.2%

* 美国5月小型企业信心指数小升至93.8，营收担忧加剧

--MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指

美国指数提供商MSCI明晟称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。MSCI明晟称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。MSCI明晟补充称，对资金汇回的限制依然是个“很大的障碍”。

--独家：若英国决定退欧，欧洲央行将承诺出手支撑金融市场--消息

知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。这些准备工作体现了6月23日英国公投前夕各方的高度戒备状态。消息人士称，欧洲央行的承诺将涉及动用与英国央行的外币互换额度，允许欧元和英镑的互换，有效地为欧洲银行业者无限额提供两种货币的资金。英镑和欧元下跌，因市场担心英退可能令欧盟重陷衰退。

--英国财政大臣警告选民，如果公投脱欧将采取加税及减支措施

英国财政大臣奥斯本向选民警示称，如果下周公投结果为离开欧盟，他将采取新的撙节措施。在民调显示公投民意偏向脱欧之下，奥斯本拉高分贝警告脱欧后果，称他将以加税和减支做为回应。奥斯本详细说明了规模为300亿英镑的财政措施，其中半数资金将来自增税，半数来自减支；他表示，根据独立预测机构的估计，要抵消紧急预算带来的冲击，有必要实施增税和减支。

--欧洲央行购买德债目标中，半数已因收益率过低不符资格

在欧洲央行量化宽松资产购买计划名单上的德国公债，目前有半数已不符合资格，因收益率(殖利率)低于存款利率。瑞士财富管理公司Pictet的研究显示，欧洲央行选定的期限2-30年德债之中，50%的收益率低于负0.4%的存款利率，即资产购买资格门槛，此一比例创下纪录高位。

--独家：欧盟料将无条件批准万豪与喜达屋的并购交易--消息

知情人士透露，美国酒店联锁营运商万豪国际以现金加股票收购喜达屋酒店及度假村的交易，料将获得欧盟的无条件批准。欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso拒绝置评。该机构计划在6月27日之前做出决定。美国和加拿大监管机构已经为这笔交易开了绿灯。万豪和喜达屋没有立即回复邮件置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘连续第四日下跌，美联储决策者正开会评估美国经济体质，投资者担心即将进行的英国脱欧公投。道琼工业指数收跌57.66点，或0.33%，至17,674.82点；标准普尔500指数收低3.74点，或0.18%，至2,075.32点；纳斯达克指数回落4.889点，或0.10%，至4,843.551点。

--欧洲股市连跌第五个交易日，因投资人担心下周英国脱欧公投以及美联储货币政策会议结果的不确定性。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.9%，报1,260.14点，为2月24日来最低收位。英国富时100指数下跌2.01%，收报5,923.53点。法股CAC 40指数下挫2.29%，收报4,130.33点。德国DAX指数下挫1.43%，收报9,519.20点。

汇市:

--日圆兑欧元飙升至逾三年高点，因英国下周投票选择脱欧的可能性上升，促使投资者青睐日圆等传统避险资产。欧元兑日圆跌1.0%，报118.84日圆；美元兑日圆跌0.2%， 报106.05日圆。

债市:

--美国公债收益率尾盘较昨日尾盘水准几无变动，盘初曾徘徊在近四个月低位附近，因强劲的美国经济数据带来的影响，被对英国退出欧盟的忧虑加剧所抵销。指标10年期美国公债价格上涨1/32，收益率报1.613%。公债收益率曲线趋平，两年期和10年期公债收益率差收窄至2007年11月来最窄水准。

--德国10年期公债收益率破天荒首次跌至负值，因英国下周公投可能选择退出欧盟的疑虑令投资者涌向避险公债。10年期德债收益率跌至负0.032%。五年期、五年期损益平衡远期急挫至纪录低位的1.34%。

油市:

--油价连续第四日下滑，跌1%，因对下周英国脱欧公投的紧张情绪盖过了油市在经历两年供应过剩后重回供需平衡迹象的影响。布兰特原油收跌0.52美元，报每桶49.83美元，美国原油收跌0.39美元，报每桶48.49美元。

金属市场:

--金价触及接近六周最高，受助于英国可能脱离欧盟的忧虑和美联储不会在6月会议上升息的预期。现货金收报每盎司1,285.46美元。美国8月期金收高0.1%，报每盎司1,288.10美元。

--期铜下挫，因美元走高和英国脱欧公投的不确定性，但在美联储政策会议前跌幅有限。LME指标期铜收跌0.8%，报每吨4,520.50美元。(完)