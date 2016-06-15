《路透早报》--6月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港3-5月失业率

--澳洲5月新车销售、就业人数与失业率(0130)

--瑞士第二季三个月LIBOR利率目标区间(0730)

--英国5月零售销售(0830)

--欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--美国5月消费者物价指数(CPI)(1230)

--美国第一季经常帐收支(1230)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国6月费城联邦储备银行制造业指数(1230)

--全美住宅建筑商协会(NAHB)6月房屋市场指数(1400)

--美国5月克利夫兰联邦储备银行CPI(1530)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行利率决定

--印尼央行宣布利率决议(0500)

--瑞士联邦经济总局公布经济预测(0545)

--瑞士央行公布政策评估(0630)

--英国央行宣布利率决议(1100)

--欧洲央行公布经济公告(0800)

--经济合作暨发展组织(OECD)发表美国经济调查报告

--挪威央行成立200周年研讨会，发言嘉宾包括：IMF总裁拉加德、芬兰央行总裁利卡宁、瑞典央行总裁英韦斯和挪威央行总裁奥尔森

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就货币联盟发表演说(0915)

--法国央行就银行业监管举行会议

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就非传统货币政策发表演说(1515)

--欧元集团会议

以下为6月15日下午5:00至6月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储维持利率不变，暗示未来升息次数减少

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次。但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。不过，就连今年的利率预期也不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。美联储政策声明发布后，金融市场基本排除了今年升息的可能性，美国短期利率期货上扬。美股收低。

在联储利率决议公布后进行的路透调查显示，略超半数的华尔街大银行认为美联储今年升息不会超过一次。在此次调查之前，美联储维持利率不变，并调降经济增长预估。路透对16名初级交易商的调查显示，八人认为美联储或将在2016年剩余时间内升息一次，一人称联储不会有所行动。余下七人则预计升息两次。

--叶伦承认美联储想摆脱全球低利率困局有难度

美国中性利率仍停留在近零水准的证据，促使美联储在周三放缓预期的升息步伐，决策者暗示他们的操作空间或会受到限制，直到全球需求反弹或是有其他因素推高中性利率这一美国经济潜在力道的关键衡量指标。叶伦在美联储会后的记者会上说，联储仍要应对中性利率停留在历史低位，从而限制央行操作空间的可能性。中性利率代表的是货币政策不会刺激也不会抑制经济增长的水准。决策官员在最新经济预估中直接承认了这个问题；在本次预估中，长期联邦基金利率预估中值降至3%，远低于1990年代水平。

--美国5月制造业产出受汽车业拖累下滑，通胀表现温吞

美国5月制造业产出意外下滑，因汽车及零件产出创下将近两年半最大降幅，意味着虽然整体经济动能增强，但该行业仍难以摆脱疲软。周三公布的其他数据显示上个月基本生产者物价低迷，因保健服务成本疲弱，暗示通胀可能仍将维持温和一段时间。

详细数据：

美国5月工业生产较前月下跌0.4%，制造业产出较前月下降0.4%

美国5月最终需求PPI较前月上升0.4%，较上年同期下降0.1%

纽约联储6月制造业指数为正6.01，预估为负4.00

--日本央行制定英国退欧应急方案，重点防范美元短缺和日圆上涨

日本政策制定者与欧洲同僚在进行着频繁的沟通，讨论英国若决定脱离欧盟将如何安抚市场的问题，而第一道防线旨在防止美元流动性短缺。一些知情的日本官员表示，如果英国退欧吓得投资者纷纷囤积美元，日本央行则准备通过标售的方式提供美元资金。在如何防止英国退欧引发日圆所不乐见的上涨，东京方面没有明确的计划。

--欧央行副总裁称负利率的使用有限度，预计2018年通胀或意外偏上档

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行在负利率的使用上明显面临限制，但其最关切的通胀在多年达不到预期后，有可能会意外偏上档。该央行预计欧元区2018年通胀率将升至1.6%，冈斯坦西欧认为这一预期可能过于悲观，因为一些举措尚未实施。

他表示，全面落实去年3月采取的一系列政策举措仍会在未来数月产生效果。他称将在年底前解决是否延长量化宽松(QE)的问题。他还表示平均来看，对于银行获利能力而言，到2017年欧洲央行政策的累积效应仍将总体为正面。他还表示，若有需要准备协同各国相关机构利用监管工具进行干预

[市场摘要]:

股市:

--美国股市连续第五日下跌，此前美联储维持利率不变，投资者仍对即将进行的英国脱欧公投感到紧张。道琼工业指数收跌34.65点，或0.20%，至17,640.17点；标准普尔500指数微跌3.82点，或0.18%，至2,071.50点；纳斯达克指数回落8.620点，或0.18%，至4,834.931点。

--欧洲股市上涨，结束之前五日因担心下周英国退欧公投而下跌的頽势，Zodiac Aerospace股价飙升，此前公布营收上升。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.9%。英国富时100指数上涨0.73%，收报5,966.80点。法股CAC 40指数上升1%，收报4,171.58点。德国DAX指数攀升0.92%，收报9,606.71点。

汇市:

--美元下跌，此前美联储一如预期维持利率不变。美联储还下调了对今年和明年的经济增长预估，暗示2016年后将放缓收紧货币政策的步伐。纽约尾盘，美元兑日圆跌至105.50日圆，为2014年10月中以来最低，后反弹至10 5.97日圆，全日下跌0.1%。欧元兑美元也上涨，升0.5%，至1.1265美元；欧元兑日圆升0.4%，至119.39日圆。美元指数下跌0.3%，至94.606。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前美国联邦维持利率不变并下调经济增长预估，促使投资者降低了对今年升息的预期。指标10年期公债价格上涨6/32，收益率报1.590%。

--爱尔兰公债较德国公债利差扩大至近一年最阔水准，因投资者担心，英国可能的退欧料对爱尔兰经济造成冲击。Tradeweb数据显示，在早盘交易中，10年期爱尔兰公债和可比德债收益率之差扩大至88个基点，为2015年7月以来最高水准。

油市:

--油价连跌第五日，为2月来最长跌势，因担心英国可能退出欧盟，且美联储仍暗示今年加息两次，尽管下调了成长预估。近月布兰特原油期货收低0.86美元，或1.7%，报每桶48.97美元。近月美国原油期货收跌0.48美元，或1%，报每桶48.01美元。

金属市场:

--黄金触及六周高位，连续第六日攀升，此前美联储下调今明两年经济成长预估，暗示放慢明年收紧货币政策的速度。现货金收报1,291.11。在美联储公布政策声明前，美国8月期金收涨0.20美元，报1,288.30美元。

--期铝触及近六周最高，期铜也跳涨，因在美联储会议前美元下挫，投资者买入风险较大资产。伦敦金属交易所(LME)所有金属均走高，三个月期铝收涨1%，报每吨1,626美元，为5月5日以来最高价位。期铜上涨2.5%，收于4,635美元，为6月7日以来最高。(完)