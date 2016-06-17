《路透早报》--6月17日

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--欧元区4月经常帐(0800)
--意大利4月贸易收支(0800)
--欧元区第一季劳工成本和薪资(0900)
--美国5月建筑许可和房屋开工(1230)
--加拿大5月消费者物价指数(CPI)及央行核心CPI(1230)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国国家主席习近平对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问(至22日)。
--中国国际经济交流中心主办的第八十四期 “经济每月谈”，主题为构建开放型经济新体制的新进展。
--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦结束对越南的访问，召开记者会(0630)。
--泰国央行总裁威拉泰在一次论坛上发表演说。
--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与奥地利财长谢林参加小组讨论(0900)。
--欧洲央行执委科尔在发达经济体结构改革国际会议上发言(1145)。
--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一场向Theodor Waigel致敬的受赠场合中发言(1500)。
--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)发表演说(1650)。
--欧盟财长会议。
以下为6月16日下午5:00至6月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--英国留欧派议员遭遇枪击身亡，两方阵营均暂停拉票活动
英国一名议员在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震动，各方针对下周脱欧公投的拉票活动暂停。 41岁的反对党--工党议员Jo Cox在准备与利兹附近Birstall选区的选民会面时遇袭。她直言不讳地支持英国留在欧盟。脱欧和留欧两派阵营均表示，他们在当天暂停了拉票活动，留欧阵营称周五也将暂停活动。英国首相卡梅伦称，他将取消参加在西班牙南部海岸的英属地区直布罗陀(Gibraltar)一个集会的计划。该事件发生后英镑兑美元上涨。
--住房和医疗成本上涨提振通胀，美联储今年仍可能升息
美国5月消费者物价温和增长，但住房和医疗成本持续上涨给基础通胀带来支撑，持谨慎态度的美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在今年升息。周四发布的另外一份报告显示，上周美国初请失业金人数增加，尽管如此，该项数据的大趋势仍反映劳动力市场状况强健。劳工部称，消费者物价指数(CPI)上月增长0.2%，低于4月0.4%的增幅。汽油价格上月仅上涨2.3%，4月时曾飙升8.1%，食品价格下跌0.2%，逆转了上月的升势。但在核心CPI的组成中，住房和医疗成本仍维持上涨趋势。美联储的通胀目标为2%，其跟踪的通胀指标目前为1.6%。数据出炉后美元走高，公债价格上涨，股市下跌。
详细数据：
美国5月CPI较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.0%
美国一周初请失业金人数为27.7万人，预估为27.0万人
美国第一季经常帐赤字为1,247亿美元，预估为赤字1,250亿
美国数据：费城联储6月制造业指数为正4.7，预估为零
美国数据：6月NAHB房屋市场指数为60，预估为59
--英国央行维持货币政策不变，强调英国退欧对全球经济构成风险
英国央行6月以9:0的票数维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。该央行表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。货币政策委员会九位委员，还简要讨论了围绕公投的央行应急计划，其中包括更加密切地监管银行业者，以确保它们能获得所需的流动性。会议记录强调，英国退欧公投是英国金融市场，而且还可能是全球市场面临的最大短期风险。
--美财长称如果中国恢复之前的外汇政策将引发紧张关系
美国财长雅各布·卢警告中国，如果重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将在两国之间引发新一轮紧张关系。他表示，“在当前全球增长疲弱的环境下，如果重回以前的外汇政策和出口拉动增长的模式，将引发两国之间出现新一轮紧张关系。杰克卢说，中国要实现向市场决定汇率的平稳过渡还有许多工作要做，中国官员上周承诺，继续实施让人民币随市场力量涨跌的改革。”
--Ifo称英国脱欧可能导致德国经济损失达3%
德国智库Ifo负责人Clemens Fuest表示，如果英国在6月23日公投后退出欧盟，在最糟情况下，长期而言，可能导致德国经济损失达3%。Fuest称，目前最大风险是英国脱离欧盟。他还表示，如果英国退出欧盟，国际贸易成本将上升，竞争力可能会下降，跨国投资可能会减少。他说，德国基本将不会得到什么好处，但会遭受很多损失。
--印尼央行将当前及未来指标利率均调降25个基点
印尼央行出乎市场意料将当前和未来的指标利率均下调25个基点，旨在刺激本国经济。印尼央行将指标12个月期参考利率下调25个基点至6.50%，并将未来的指标利率--七天期逆回购利率下调25个基点至5.25%。印尼央行将从8月19日起采用七天期逆回购利率做为新的指标利率。印尼央行还将存款工具利率和贷款工具利率下调25个基点，分别至4.50%和7.00%。这是印尼央行按兵不动两个月后，再次降息。今年迄今，印尼央行已经降息四次，试图刺激经济成长。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市收涨，结束五日连跌，投资者消化在英国退欧公投即将举行前，工党议员遇袭身亡事件可能产生的影响。道琼工业指数升92.93点，或0.53%，收报17,733.10点；标准普尔500指数收涨6.49点，或0.31%，报2,077.99点；纳斯达克指数上扬9.984点，或0.21%，收报4,844.915点。
--欧洲股市下挫，银行股拖累地区股指跌至近四个月低点，对下周英国退欧公投的担忧主导市场情绪。泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数分别收低0.7%和0.5%。英国富时100指数收低0.27%，报5,950.48点。法股CAC 40指数跌0.45%，收报4,153.01点。德国DAX指数下挫0.59%，收报9,550.47点。
汇市:
--英镑兑欧元从两个月低点反弹，兑美元上涨，扩大英国警方称工党议员Jo Cox今日稍早遇袭不治身亡后的涨幅。纽约尾盘，欧元兑英镑跌0.2%，报0.7905英镑，盘中触及两个月高位0.7994英镑；英镑兑美元升0.2%，报1.4209美元，盘中多数时间下滑；美元兑日圆大跌1.6%，报104.34日圆，盘中稍早触及104日圆下方的22个月低点；欧元兑日圆下挫1.8%，报117.25日圆，稍早触及三年半最低的115.84日圆。
债市:
--美国指标10年期公债收益率跌至四年低位，继美联储周三维持利率不变后，日本央行也决定不再追加刺激举措。指标10年期公债价格尾盘升8/32，收益率报1.565%，盘初收益率低见1.518%。
--英国退欧争论导致市场紧张情绪加剧，欧元区一、二线公债走势再次南辕北辙，和之前险些导致欧元区分裂的欧债危机时期的市况极为相似。年期至10年的德债收益率均为负值，触及纪录低位，显示投资者愿意付钱持有这些德国公债，30年期德债收益率跌至0.50%以下，为2015年4月来首次。
西班牙公债和德国公债利差触及163个基点，为2015年7月来首见的水准，意大利公债和葡萄牙公债与可比德债利差也触及四个月高位。爱尔兰10年期公债收益率录得五个月来最大单日升幅，日内上涨12个基点，至0.95%。
油市:
--油价急跌4%，触及一个月低位，连跌六日，因投资人担心如果英国公投决定退出欧盟，将令全球经济动荡。布兰特原油期货收跌1.78美元，或3.6%，报每桶47.19美元，在结算后交易中跌至46.94美元低位，此为5月12日来最低。近月美国原油期货收跌1.80美元，或3.8%，报每桶46.21美元，在盘后交易中跌至5月13日低位45.91美元。
金属市场:
--金价转升为跌，因英镑反弹，美国股市脱离低位，之前一英国工党议员遇刺身亡后，英国退欧公投的拉票活动暂停。现货金收报每盎司1,278.59美元，盘中升至2014年8月以来最高1,315.55美元。美国8月期金收高0.8%，报每盎司1,298.40美元。
--伦敦金属交易所(LME)期铜价格在震荡交投中下滑，跟随油价和股市走势，受投资人担心英国退欧公投结果拖累，但美元走软带来一些支撑。LME三个月期铜收挫2.1%，报4,537美元，周三曾升至逾一周最高的4,690美元。三个月期铝收跌1.4%，报每吨1,604美元。(完)
(整理 孙国玉；审校 徐文焰)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透纽约1月13日 - 只要未来一周公布的银行股财报显示获利前景改善，美国银行股将持续获得追捧，在此同时，投资人将观察美国候任总统特朗普是否兑现竞选承诺。
路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。