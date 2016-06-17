《路透早报》--6月17日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--欧元区4月经常帐(0800)

--意大利4月贸易收支(0800)

--欧元区第一季劳工成本和薪资(0900)

--美国5月建筑许可和房屋开工(1230)

--加拿大5月消费者物价指数(CPI)及央行核心CPI(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家主席习近平对塞尔维亚共和国、波兰共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问(至22日)。

--中国国际经济交流中心主办的第八十四期 “经济每月谈”，主题为构建开放型经济新体制的新进展。

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦结束对越南的访问，召开记者会(0630)。

--泰国央行总裁威拉泰在一次论坛上发表演说。

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与奥地利财长谢林参加小组讨论(0900)。

--欧洲央行执委科尔在发达经济体结构改革国际会议上发言(1145)。

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一场向Theodor Waigel致敬的受赠场合中发言(1500)。

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)发表演说(1650)。

--欧盟财长会议。

以下为6月16日下午5:00至6月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国留欧派议员遭遇枪击身亡，两方阵营均暂停拉票活动

英国一名议员在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震动，各方针对下周脱欧公投的拉票活动暂停。 41岁的反对党--工党议员Jo Cox在准备与利兹附近Birstall选区的选民会面时遇袭。她直言不讳地支持英国留在欧盟。脱欧和留欧两派阵营均表示，他们在当天暂停了拉票活动，留欧阵营称周五也将暂停活动。英国首相卡梅伦称，他将取消参加在西班牙南部海岸的英属地区直布罗陀(Gibraltar)一个集会的计划。该事件发生后英镑兑美元上涨。

--住房和医疗成本上涨提振通胀，美联储今年仍可能升息

美国5月消费者物价温和增长，但住房和医疗成本持续上涨给基础通胀带来支撑，持谨慎态度的美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍可能在今年升息。周四发布的另外一份报告显示，上周美国初请失业金人数增加，尽管如此，该项数据的大趋势仍反映劳动力市场状况强健。劳工部称，消费者物价指数(CPI)上月增长0.2%，低于4月0.4%的增幅。汽油价格上月仅上涨2.3%，4月时曾飙升8.1%，食品价格下跌0.2%，逆转了上月的升势。但在核心CPI的组成中，住房和医疗成本仍维持上涨趋势。美联储的通胀目标为2%，其跟踪的通胀指标目前为1.6%。数据出炉后美元走高，公债价格上涨，股市下跌。

详细数据：

美国5月CPI较前月上涨0.2%，较上年同期上涨1.0%

美国一周初请失业金人数为27.7万人，预估为27.0万人

美国第一季经常帐赤字为1,247亿美元，预估为赤字1,250亿

美国数据：费城联储6月制造业指数为正4.7，预估为零

美国数据：6月NAHB房屋市场指数为60，预估为59

--英国央行维持货币政策不变，强调英国退欧对全球经济构成风险

英国央行6月以9:0的票数维持指标利率在0.5%不变，并以9:0的票数决定资产购买规模在3,750亿英镑不变。该央行表示，英国下周公投如果选择退出欧盟，可能损及全球经济，该央行并警告称英镑看起来愈发会在英国退欧公投后进一步下跌。货币政策委员会九位委员，还简要讨论了围绕公投的央行应急计划，其中包括更加密切地监管银行业者，以确保它们能获得所需的流动性。会议记录强调，英国退欧公投是英国金融市场，而且还可能是全球市场面临的最大短期风险。

--美财长称如果中国恢复之前的外汇政策将引发紧张关系

美国财长雅各布·卢警告中国，如果重回人为压低人民币兑美元汇率的政策，将在两国之间引发新一轮紧张关系。他表示，“在当前全球增长疲弱的环境下，如果重回以前的外汇政策和出口拉动增长的模式，将引发两国之间出现新一轮紧张关系。杰克卢说，中国要实现向市场决定汇率的平稳过渡还有许多工作要做，中国官员上周承诺，继续实施让人民币随市场力量涨跌的改革。”

--Ifo称英国脱欧可能导致德国经济损失达3%

德国智库Ifo负责人Clemens Fuest表示，如果英国在6月23日公投后退出欧盟，在最糟情况下，长期而言，可能导致德国经济损失达3%。Fuest称，目前最大风险是英国脱离欧盟。他还表示，如果英国退出欧盟，国际贸易成本将上升，竞争力可能会下降，跨国投资可能会减少。他说，德国基本将不会得到什么好处，但会遭受很多损失。

--印尼央行将当前及未来指标利率均调降25个基点

印尼央行出乎市场意料将当前和未来的指标利率均下调25个基点，旨在刺激本国经济。印尼央行将指标12个月期参考利率下调25个基点至6.50%，并将未来的指标利率--七天期逆回购利率下调25个基点至5.25%。印尼央行将从8月19日起采用七天期逆回购利率做为新的指标利率。印尼央行还将存款工具利率和贷款工具利率下调25个基点，分别至4.50%和7.00%。这是印尼央行按兵不动两个月后，再次降息。今年迄今，印尼央行已经降息四次，试图刺激经济成长。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收涨，结束五日连跌，投资者消化在英国退欧公投即将举行前，工党议员遇袭身亡事件可能产生的影响。道琼工业指数升92.93点，或0.53%，收报17,733.10点；标准普尔500指数收涨6.49点，或0.31%，报2,077.99点；纳斯达克指数上扬9.984点，或0.21%，收报4,844.915点。

--欧洲股市下挫，银行股拖累地区股指跌至近四个月低点，对下周英国退欧公投的担忧主导市场情绪。泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数分别收低0.7%和0.5%。英国富时100指数收低0.27%，报5,950.48点。法股CAC 40指数跌0.45%，收报4,153.01点。德国DAX指数下挫0.59%，收报9,550.47点。

汇市:

--英镑兑欧元从两个月低点反弹，兑美元上涨，扩大英国警方称工党议员Jo Cox今日稍早遇袭不治身亡后的涨幅。纽约尾盘，欧元兑英镑跌0.2%，报0.7905英镑，盘中触及两个月高位0.7994英镑；英镑兑美元升0.2%，报1.4209美元，盘中多数时间下滑；美元兑日圆大跌1.6%，报104.34日圆，盘中稍早触及104日圆下方的22个月低点；欧元兑日圆下挫1.8%，报117.25日圆，稍早触及三年半最低的115.84日圆。

债市:

--美国指标10年期公债收益率跌至四年低位，继美联储周三维持利率不变后，日本央行也决定不再追加刺激举措。指标10年期公债价格尾盘升8/32，收益率报1.565%，盘初收益率低见1.518%。

--英国退欧争论导致市场紧张情绪加剧，欧元区一、二线公债走势再次南辕北辙，和之前险些导致欧元区分裂的欧债危机时期的市况极为相似。年期至10年的德债收益率均为负值，触及纪录低位，显示投资者愿意付钱持有这些德国公债，30年期德债收益率跌至0.50%以下，为2015年4月来首次。

西班牙公债和德国公债利差触及163个基点，为2015年7月来首见的水准，意大利公债和葡萄牙公债与可比德债利差也触及四个月高位。爱尔兰10年期公债收益率录得五个月来最大单日升幅，日内上涨12个基点，至0.95%。

油市:

--油价急跌4%，触及一个月低位，连跌六日，因投资人担心如果英国公投决定退出欧盟，将令全球经济动荡。布兰特原油期货收跌1.78美元，或3.6%，报每桶47.19美元，在结算后交易中跌至46.94美元低位，此为5月12日来最低。近月美国原油期货收跌1.80美元，或3.8%，报每桶46.21美元，在盘后交易中跌至5月13日低位45.91美元。

金属市场:

--金价转升为跌，因英镑反弹，美国股市脱离低位，之前一英国工党议员遇刺身亡后，英国退欧公投的拉票活动暂停。现货金收报每盎司1,278.59美元，盘中升至2014年8月以来最高1,315.55美元。美国8月期金收高0.8%，报每盎司1,298.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格在震荡交投中下滑，跟随油价和股市走势，受投资人担心英国退欧公投结果拖累，但美元走软带来一些支撑。LME三个月期铜收挫2.1%，报4,537美元，周三曾升至逾一周最高的4,690美元。三个月期铝收跌1.4%，报每吨1,604美元。(完)