《路透早报》--6月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月出口数据(19日2350)

--德国5月生产者物价指数(PPI)(0600)

--台湾5月外销订单年变动率(0800)

--中国5月银行结售汇及涉外代客收付款数据

--加拿大4月趸售(批发)贸易(1230)

--日本6月路透短观制造业信心指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦在庆应义塾大学发表演讲(0750)

--世界银行设在印度的代表处发布半年度印度经济评估和展望(0830)

--瑞典央行执委会会议

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利参加有关“终结太大而不能倒问题”的第三次研讨会(1630)

---加拿大财长摩尔诺举行为期两日的会议，讨论扩大加拿大退休金计划的提议(至6月21日)

--日本央行发布4月政策会议记录(2350)

以下为6月17日下午5:00至6月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--民调显示留欧阵营重占上风，增强首相卡梅伦实现留欧的信心

周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。第三份民调也显示，支持率偏向留欧阵营，卡梅伦获得一家主要报纸的支持，星期天邮报呼吁读者投票赞同留欧。YouGov为星期日泰晤士报进行的调查显示，英国留欧和退欧的支持率又回到44%对43%的接近比例。

--布拉德：美国两年半内或仅需升息一次，美联储沟通方式令市场困惑

美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德要求美联储摈弃预测长期经济变量的做法，比如经济增长和目标政策利率，并要承认自己对未来的把握很小，还要说明美国经济在没有一些外部冲击的情况下，不大可能会变得比现在的状况差很多或是好很多。布拉德称，他认为联邦基金利率的适宜水平在0.63%左右，比现在的水准约高出25个基点，并可能在“可预见的未来”保持这个水平。

--中国5月70城房价同比连涨八个月且涨幅扩大，但环比涨幅回落

中国5月70城房价同比连续第八个月上涨且涨幅进一步扩大，新建商品住宅同比上涨的城市数量仍在增加，但环比上涨城市个数减少，其中一线城市房价同比和环比涨幅均开始收窄。路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅销售价格同比升6.9%；从环比看，5月新建住宅销售价格较上月上涨0.9%，连续13个月上涨，但涨幅较前月有所回落。

--美国房屋开工率下降，但建筑许可增加表明反弹可期

美国5月房屋开工率下滑，因多户房屋开工减少，但建筑许可进一步增加，暗示未来房屋开工会出现反弹，支撑第二季经济增长。商务部周五称，5月房屋开工率下降0.3%，经季节调整后年率为116万户。 4月曾飙涨4.9%。5月建筑许可增加0.7%，至114万户。

数据公布后，标普房屋建筑商指数升1.21%，跑赢普跌的大盘。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币走低。

--德国第二季开局良好，可望延续上行趋势

德国财政部周一表示，德国经济第二季开局良好，可望延续上行趋势，尽管增速可能较第一季有所放缓。德国1-3月经济增长0.7%，为两年来最快增速，因民间消费大增、建筑投资提高与政府在迎接移民方面的支出，抵消了外贸疲弱的影响。政府预计内需将推动2016年整体经济扩张1.7%，持平去年水平。

--USTR：交换新出价后，美国表示与中方的投资协定谈判富有成效

美国贸易代表办公室(USTR)周五在美中双方本周交换了新的出价之后称，双边投资协定谈判“仍是富有成效的”。USTR发言人称，美中谈判代表交换了修改后各领域中仍不对外国投资开放的“负面清单”，双方在努力就一项双边投资协定达成协议。“中国需要展现出对投资市场的大幅松绑，确保美国公司能在公平环境下展开竞争，并解决其他关键优先事项，以推动进展，成功达成互惠互利的高标准双边投资协定，”USTR发言人在声明中说。

--EBA主席：如果英国退出欧盟，欧洲银行业管理局将迁离伦敦

德国周日世界报刊登的一篇专访显示，欧洲银行业管理局(EBA)主席恩瑞亚(Andrea Enria)称，如果英国决定在本周的公投中退出欧盟，作为欧盟的银行业监管机构的EBA将从伦敦搬到其他欧洲国家的首都。EBA成立于2011年，是一家泛欧监管机构，制定并协调欧盟银行业的规定。“如果英国决定退出欧盟，我们实际上会不得不搬到另外一个欧洲国家的首都那儿去，”恩瑞亚对德国周日世界报说。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收低，苹果大跌拖累三大股指下滑，投资者为下周英国民众投票决定是否留在欧盟作准备。道琼工业指数下跌57.94点，或0.33%，收报17,675.16点；标准普尔500指数收低6.77点，或0.33%，报2,071.22点；纳斯达克指数下滑44.58点，或0.92%，收报4,800.34点。本周三大股指均下跌至少1%，纳斯达克指数下跌近2%。

--近期遭受压力的银行股反弹提振欧洲股市上扬，希腊股市跑赢，但交易员称，下周迎来英国脱欧公投，市场将震荡。泛欧STOXX 600指数升1.4%，FTSEurofirst 300指数涨1.2%。英国富时100指数收高1.19%，收报6,021.09点。法股CAC 40指数收涨0.98%，收报4,193.83点。德国DAX指数收高0.85%，收报9,631.36点。

汇市:

--英镑兑美元大涨逾1%，交易商评估，亲欧英国议员Jo Cox遇害 是否会打破英国退欧公投两大阵营支持率旗鼓相当的现状。英镑兑美元纽约尾盘大涨1.06%，报1.4350美元，周四低见1.4010美元，周五一度触及一周高位1.4387美元。日圆兑美元守在约两年高位附近，兑欧元也在逾三年高位附近。美元兑日圆纽约尾盘报104.20日圆，周四低见103.58日圆。

债市:

--美国指标公债收益率上涨，为近两周来首次，因投资者重新消化下周英国脱欧的可能性。指标10年期公债价格周五下跌16/32，收益率报1.618%，这是自6月6日以来首次上涨。

--对南欧国家公债的抛售有所减弱，德国指标10年期公债收益率回升到零水准上方，因英国一位议员遇害身亡后预计下周公投脱离欧盟的机率略有减小。

德国10年期公债收益率上升4.5个基点至0.02%，在周四的枪击事件发生前曾触及负0.03%的纪录低位。德债收益率将录得近两个月来的最大单日涨幅。30年期德债收益率跳涨8个基点，至0.58%，为两个月来的最大单日升幅。对南欧国家公债的抛售也有所放缓。意大利10年期公债收益率下跌4个基点，至1.44%，西班牙10年期公债收益率骤降5个基点，至1.55%，葡萄牙10年期公债收益率跳水12个基点，至3.32%，均为4月中以来最大单日降幅。

油市:

--油价跳涨约4%，因美元走软和对英国脱欧的忧虑减弱，鼓励投资者买入风险资产。前一交易日布兰特原油下跌3.6%，今日涨幅超过昨日跌幅，但原油价格周线仍下跌，因周一至周四连续四日下跌。布兰特原油期货收高1.98美元，或4.2%，报每桶49.17美元。美国原油期货收高1.77美元，或3.8%，报每桶47.98美元，前一交易日下跌1.80美元。本周，布兰特原油下跌近3%，美国原油下跌逾2%。

金属市场:

--黄金上涨超过1%，势将连续第三周上升，受助于美元走低和一位有决策投票权的美联储官员发表谨慎加息的言论。美元兑一篮子主要货币录得两周来最大单日跌幅，使黄金等美元计价资产对持有其他货币的投资者来说更便宜。在1902 GMT，现货金上涨1.2%，报每盎司1,293.80美元。本周迄今上涨1.5%。美国8月期金收低0.3%，报1,294.80美元，远低于周四高位1,315.55美元，此为2014年8月来最高。

--期铜持稳，因对英国可能退出欧盟的忧虑缓和及美元下跌，但锌价因库存急升而承压。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.3%，报每吨4,552美元，在上日大跌逾2%后小幅反弹。期铜本周上升近1%，但价格仍接近上周触及的4,483.50美元的四个月低位。(完)