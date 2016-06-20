《路透早报》--6月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第一季房价指数(0130)

--瑞士5月贸易收支(0600)

--中国5月海关进出口主要商品统计信息(0630)

--英国5月公共部门净借款(PSNB)、收支短差(PSNCR)(0830)

--香港公布5月份消费物价指数(CPI)(0830)

--德国6月ZEW经济景气指数、现况指数(0900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布6月货币政策会议记录(0130)

--美联储主席叶伦在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会做证词陈述(1400)

--叶伦和美国财长杰克卢参加金融稳定监管委员会(FSOC)公开会议(2030)

--经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议，主题为数字经济：创新、增长和社会繁荣(至6月23日)。发言者包括：OECD秘书长葛利亚、美国商务部部长普里茨克等

--爱尔兰财长Michael Noonan发表年度夏季经济声明

以下为6月20日下午5:00至6月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--第一季强劲开局后，德国经济在年内剩余时间料增长放缓

德国财政部和央行表示，今年强劲开局后德国经济增长可能将放缓，在年内剩余时间里以更慢的速度扩张，因外贸降温。政府预计内需将推动2016年整体经济增长1.7%，与去年持平。德国央行在月报中称，第二季经济增长可能将大幅放缓，并料将在年内稍晚回升。财政部对3-6月经济的看法则更加乐观。财政部表示，就业增加、薪资上涨，低利率在提振德国消费者的购买力。总的来看，民间消费情况仍然不错。德国央行表示，与第一季相较，经济成长将呈现下滑，因为工业出口订单下降、建筑业有所波动，以及暖冬的正面影响消退。

--路透专访：金砖银行行长称将发行以成员国货币计价的债券

由金砖国家(BRICS)成立的新开发银行(NDB,简称金砖银行)行长表示，该行计划发行以五个成员国货币计价的债券。“我们的首次(债券)发行将以成员国货币计价。显然，(俄罗斯)存在对卢布计价融资的需求，企业或政府不希望承担汇率风险，”该行行长卡马特接受路透专访时称。卡马特指出，该行计划“在未来四周内”发行价值约为30亿元人民币(4.56亿美元)的债券，随后还将在印度发行基本同等规模的债券。

--日本央行总裁黑田东彦：很难预先提出应急政策工具

日本央行总裁黑田东彦表示，全球经济充满不确定性，使各国央行很难预先准备好应对紧急情况的政策选项。他还说，应对通缩压力，以及把通胀预期稳定在理想水平上已成为“史无前例的巨大挑战”；不仅对日本央行来说如此，对很多其他央行而言也是如此。黑田东彦并称，央行很难预先为所有紧急情况提出政策选项，因为针对意外事件的应对政策往往包含复杂的一系列政策。

--中国央行：G20工作组建议完善资本流动的监测及扩大SDR使用

中国人民银行周一表示，20国集团(G20)国际金融架构工作组就完善资本流动的监测和应对、扩大特别提款权（SDR）的使用等提出了一系列建议。工作组第四次会议周一在韩国首尔召开，中国人民银行派团参加了会议。会议通过了将提交给G20部长的工作组总结报告。

工作组提出的建议还包括，加强以国际货币基金组织(IMF)为核心的全球金融安全网并完善国际货币基金组织与区域安全网的合作、继续推动基金组织份额和治理结构改革、提高主权债重组的有序性和可预测性和完善本币债券市场等。

--中国企业上半年海外并购总额已经超越2015创下的全年纪录

2016年迄今不到六个月的时间里，中国的海外并购交易额已经超过去年创下的全年最高纪录，渴求机会的大陆买家在全球范围内追逐资产，包括房地产、化工和高端科技等项目。中国化工斥资430亿美元收购瑞士农药厂商先正达的交易，就占到了今年迄今1,116亿美元并购交易总额的近40%。但即便没有这笔巨额交易助阵，中国企业今年的海外并购步伐也明显加快。据汤森路透数据，2015年中国买家宣布的收购案达632宗，金额达1,115亿美元。

--印度宣布全面改革外商直接投资规则，苹果等料将受益

印度宣布全面改革外商直接投资规则，开放国防与民航领域，外商可以完全拥有这两个领域中的企业所有权，这将清除妨碍苹果在印度开店的障碍。这些改革亦将放松外商对制药与零售行业的投资限制。外资企业可在无需政府事先批准的情况下，持有成熟医药项目至多74%的份额。

--尼日利亚解除联系汇率制度，奈拉爆贬

尼日利亚奈拉(naira)兑美元周一报价较联系汇率水准爆贬28%，至253奈拉兑1美元，此前央行废弃固定汇率制度。截至0837GMT止尚未有成交。稍后，在银行间市场达成的第一笔交易中，奈拉兑美元贬值22.7%，报255。两名交易员表示，交易商避免进入新的银行间市场，因他们对于新制度下的外汇流动性感到不安。尼日利亚央行上周表示，将扬弃联系汇率制度，改为“有管理的浮动”汇率，藉以减轻一在出现的外汇短缺。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收涨，但收盘水准远低于日高，因有迹象显示本周稍晚英国民众将在公投中选择留在欧盟，带动市场出现释然性上涨。道琼工业指数上扬129.71点，或0.73%，至17,804.87点；标准普尔500指数涨12.03点，或0.58%，至2,083.25点；纳斯达克指数上扬36.88点，或0.77%，至4,837.21点。

--主要欧洲股指录得去年8月来最大单日涨幅，由权重银行股领涨，因周末民调提振对英国将留在欧盟的预期。泛欧股指STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数均大涨3.7%，为十个月来最大单日涨幅。两者升向6月初触及的水准。英国富时100指数急升3.04%，收报6,204.00点。法股CAC 40指数劲扬3.5%，收报4,340.76点。德国DAX指数大幅上涨3.43%，收报9,962.02点。

汇市:

--美元下挫，英镑势将创2008年来最大单日百分比升幅，此前民调显示，民意转向支持英国留欧，提振风险意愿。纽约尾盘，英镑兑美元升2.3%，报1.4688美元，录得2008年12月15日来最大单日升幅。美元指数盘初触及逾两周最低的93.449，尾盘跌0.6%，报93.654。欧元兑美元升0.3%，报1.1309美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，较长期公债收益率触及逾一周最高，交易员减少持有避险公债，因民调显示，英国留在欧盟的支持率在增加。指标10年期美债收益率较上周五尾盘升逾5个基点，报1.671%，周一稍早触及1.680%。

--因英国退欧公投疑虑，而导致欧元区公债市场强弱分化的现象，周一连续第二天有所缓和，此前民调显示英国的支持留欧阵营声势回升。

德国10年期公债收益率升4.5基点，至0.064%，为6月9日以来最高水准，较上周四亲欧英国议员Jo Cox遭害身亡前触及的纪录低点负0.037%上升了10个基点。较低评级的南欧公债反弹，西班牙10年期公债收益率下降8个基点，至1.48%，意大利10年期公债收益率降8个基点，至1.37%。葡萄牙10年期公债收益率下跌16个基点至3.18%。

油市:

--油价跳涨3%，连续第二日收高，此前有民调显示，英国脱欧可能性下降。汽油急升5%，因夏季驾车出游需求高峰期将到来。布兰特原油近月8月合约收高1.48美元，或3%，报每桶50.65美元，该合约自上周四以来已经上涨7%，在此前的六个交易日内下跌10%。美国原油现货月7月合约升1.39美元，或2.9%，报每桶49.37美元。

金属市场:

--金价走低，之前公布的民调显示，留欧阵营支持率有所回升，受此提振，风险胃纳增强，股市大涨。1846 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,288.50美元，脱离稍早触及的低位1,277.34美元。美国8月期金收跌0.2%，报每盎司1,292.10美元。

--期铜和其它基本金属上涨，因对英国可能脱欧的担忧得到缓解，期镍触及六周高位，因担心主要供应国菲律宾的产量。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨4,644美元，上周五小幅上扬。期镍周一是LME表现最佳的金属，升2.3%，至9,280美元，为5月5日以来最高水平。(完)