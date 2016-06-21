《路透早报》--6月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾主计总处公布5月季调失业率(0030)

--瑞士6月ZEW投资者信心指数(0900)

--加拿大4月零售销售(1230)

--美国4月房屋价格(1300)

--美国5月成屋销售年率(1400)

--欧元区6月消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)

--芬兰财政部公布最新经济预估(0800)

--欧洲央行管委会会议，没有发布利率声明的计划

--美联储主席叶伦在美国众议院金融服务委员会举行的“货币政策与经济形势”听证会上做证词陈述(1400)

--美国财长杰克卢参加针对社会保障和医疗保险托管报告召开的联合记者会(1430)

--美国商务部部长普里茨克在经济合作暨发展组织(OECD)部长级会议上发表演说

--G20财政和央行副手会、协调人与财政和央行副手联席会议、协调人会议在福建厦门举行(至25日)

以下为6月21日下午5:00至6月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦称就业增长放缓和英国公投促使联储保持谨慎立场

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦表示，全球风险和美国就业增长放缓，促使联储在升息问题上谨慎行事，以便有充分的时间确认美国经济仍在复苏的轨道上。她对经济的评估总体乐观，并淡化了经济滑入衰退的风险。不过，她表示，在升息问题上联储将谨慎行事，直到有明确的迹象显示就业市场强势依旧。

叶伦在证词陈述中更加明确地表示，联储密切关注英国退欧公投可能产生的影响。她指出，若结果是退欧，可能造成“重大的经济反响”。叶伦指出，在进一步收紧货币政策前，联储需要对美国经济成长和就业增长已经反弹胸有成竹，且确定英国6月23日退欧公投结果没有给美国经济造成冲击。

--民调显示英国“留欧”阵营领先优势有所缩小

周二公布的一项民意调查显示，在周四英国退欧公投前夕，“留欧”阵营相对“退欧”阵营的领先优势有所缩小。Survation为IG进行的调查显示，“留欧”支持率为45%，“脱欧”阵营的支持率为44%。Survation先前为星期日邮报进行的调查则显示，“留欧”阵营以45%对42%的优势领先于“脱欧”阵营。

--美联储警告股票估值“远高于”过去30年中值水准

美联储周二表示其认为美国股票目前价格过高，发出了主席叶伦任内最强烈的警告。“股票前瞻市盈率(本益比,P/E)已升至远高于过去30年中值的水准，”美联储在半年度货币政策报告中总结道。“受美联储活动影响，所有资产的价格目前都很高，”Harbor Advisory的首席投资官Jack DeGan称。“我想美联储已清楚地表明，我们目前处于低利率环境，因此所有金融资产的估值都仍将处在高位。”

周二的报告是叶伦自2014年2月上任以来，美联储首度强调股市整体估值“远高于”美股平均水准。

--欧洲央行：总裁德拉吉强调增长风险及不确定性，必要时动用所有工具

欧洲央行总裁德拉吉表示，欧元区增长动力增加，但不确定性也很高，部分原因在于英国6月23日就是否留在欧盟举行公投，因此欧洲央行准备在必要情况下动用所有工具。“由于全球经济状况依然脆弱，再加上地缘政治因素的发展，不确定性依然很高，下行风险依然很大，”德拉吉表示。“我们依然密切关注物价稳定前景的变化，”德拉吉说，“我们随时准备在必要情况下、在我们的权限内动用所有工具以达到我们的目的。尤其是，欧洲央行为英国公投后的各种紧急情况作好准备。”

--路透调查：日本企业支持推迟加税决定，但对此举影响感到担忧

一项路透调查显示，对于政府考虑到经济疲弱而推迟逾两年提高消费税的决定，多数日本企业表示支持，不过他们也十分担心此举的负面影响。将消费税率从8%调升至10%被视为遏制日本公共债务、支持不断膨胀的社会福利支出的关键，但围绕中国增长放缓影响的担忧日渐升温。

路透企业调查显示，日本首相安倍晋三本月决定推迟两年半至2019年10月再增税，获得了61%的受访企业赞同，其余则反对。调查还显示，许多企业担心若英国6月23日公投决定退出欧盟，日圆恐将跳涨，60%的受访者表示担心汇率可能剧烈波动。

--中国总理：保持稳健货币政策和积极财政政策，关注跨境资本异常流动

中国国务院李克强在考察央行、建行并主持召开金融系统座谈会时指出，中国将继续保持稳健货币政策和积极财政政策，要关注跨境资本异常流动。李克强表示，要保持信贷的合理增长，支持实体经济发展。

--美国军方侦测到朝鲜发射导弹

美国太平洋司令部一发言人士周二对路透表示，美国军方已侦测到朝鲜(北韩)发射一枚导弹。但他未提供任何细节。一韩国军方人士表示，该次发射似乎失败了。韩国联合通讯社(韩联社)表示，据信该枚导弹是中程的舞水端导弹。此前韩联社援引一位军方人士的话称，朝鲜周三从东海岸发射一枚导弹。韩联社并称，据信是中程舞水端导弹。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市小幅收高，科技股领涨，美联储主席叶伦对经济持乐观态度，淡化经济陷入衰退的风险，而市场对即将进行的英国公投的忧虑也减弱。不过，美联储主席叶伦警告称，周四英国公投决定是否留在欧盟和美国就业增长放缓，对经济前景构成风险。

道琼工业指数上扬24.86点，或0.14%，至17,829.73点；标准普尔500指数涨5.65点，或0.27%，至2,088.90点；纳斯达克指数上扬6.55点，或0.14%，至4,843.76点。

--欧洲股市上涨，因对英国民众选择离开欧盟的忧虑减弱，但预计公投中两大阵营支持率非常接近，谨慎情绪仍弥漫市场。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数和STOXX Europe 600指数均上涨0.7%，前一交易日急升近4%，达到6月10日以来最高的盘中点位。英国富时100指数升0.36%，收报6,226.55点。法股CAC 40指数上扬0.61%，收报4,367.24点。德国DAX指数 .GDAXI 涨0.54%，收报10,015.54点。

汇市:

--美元上涨，因投资者卖出英镑和欧元，因有消息称，在最新的民调中，英国脱欧公投中的两大阵营差距缩小。一项民调显示，脱欧支持率从周日的42%上升至44%，留欧阵营仅以微弱优势领先，支持率为45%。民调结果发布后，英镑和欧元兑美元应声下跌。

美元兑日圆涨幅最大，升1%，报104.97日圆，投资者称，因技术性仓位调整和对脱欧忧虑带来涨势获利了结。欧元下跌0.5%，报1.1255美元，略高于盘中低位1.1243美元。美元指数升0.45%，报94.031。

债市:

--美国公债收益率升至一周半高位，此前财政部标售五年期公债获疲弱需求，投资者评估周四英国是否会在公投中选择留欧。英国公投在最近几个交易日主导市场走向，指标10年期公债收益率从上周四触及的近四年低位上涨，因英国脱离欧盟的预期减弱。指标10年期公债价格尾盘下跌9/32，收益率报1.699%，高于周一尾盘的1.670%。

--周二德国宪法法院作出裁定，拒绝了对欧洲央行(ECB)紧急购债计划合法性提出的挑战，债市因此得到提振，投资者同时为胜负难分的英国退欧公投做准备。西班牙10年期公债收益率升约2个基点，意大利和葡萄牙10年期公债收益率守住了过去两个交易日的大部分跌幅。德国指标10年期公债收益率下跌1个基点，至约0.05%，离开了上周触及的约负0.04%的纪录低位。

油市:

--油价下滑，因英国留欧臆测增强，之后油价缩减跌幅，收盘脱离日内低点，因一美国炼厂停产，引发汽油期货反弹。8月布兰特原油收低0.03美元，报每桶50.62美元，盘中下跌超过1美元，至49.46美元日内低位。该合约在之前两日累积上涨7%。收盘时到期的美国7月原油期货收低0.52美元或1%，报每桶48.85美元，日低在48.16美元。交投更活跃的8月美国原油期货收跌0.11美元，报每桶49.85美元。8月合约周三起成为近月合约。

金属市场:

--金价跌至10日低位，因全球股市上涨，且英国将在周四公投中脱离欧盟的预期减弱。美联储主席叶伦称，全球风险和美国就业放缓导致对升息持谨慎态度，此后金价扩大跌幅。现货金最多跌1.9%，至每盎司1,265.40美元，1842 GMT，下跌1.6%，报1,269.80美元。美国期金收跌1.5%，报1,272.50美元。

--期铜上涨，因基金回补空头，但升势受限，因中国铜出口激增令市场担心全球供应过剩，且美元走强。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.6%，报每吨4,670美元。交易商表示，在英国脱欧公投前，基金正轧平空头仓位，但在公投结果出炉前，预计市场将保持震荡。三个月期铝升0.1%，报1,635.5美元，盘中触及1,642美元，连续第二日刷新逾六周最高。(完)