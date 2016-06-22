《路透早报》--6月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0200)

--法国6月企业景气指数(0645)

--法国6月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0700)

--德国6月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0730)

--欧元区6月Markit制造业/服务业/综合PMI初值(0800)

--意大利4月工业订单/工业销售(0800)

--台湾5月工业生产(0800)

--意大利5月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--美国一周初请失业金人数(1230)

--美国5月全国活动指数(1230)

--美国6月Markit制造业PMI初值(1345)

--美国5月新屋销售年率、领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)

--中国国家主席习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第十六次会议(至24日)

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗就发表演说(2300)

--欧洲央行(ECB)全行委员会会议

--日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话

--挪威央行宣布利率决议，并公布货币政策报告(0800)

--法国经济部长马克龙在一会议上发言(0630)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊在单一监管机制(SSM)会议上致开幕词(0815)

--菲律宾央行货币政策会议(0800)

--日本央行公布6月15-16日政策会议中审议委员的意见摘要(2350)

以下为6月22日下午5:00至6月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国公投仅剩一天，两方阵营进行最后拉票

英国首相卡梅伦和抱持欧洲怀疑论的对手们正在英国各地奔走，在英国退留欧盟的重大公投前夕做最后的拉票努力。此次公投与欧美民粹主义的崛起相呼应，将会改变欧洲和西方世界的未来。如果“退欧”阵营获胜，料将导致金融市场剧烈动荡。“(留退支持率)非常接近，谁都不知道会发生什么，”英国金融时报引述卡梅伦的话称。

YouGov为英国泰晤士报所作的民调显示，支持英国留欧阵营的支持率领先退欧阵营，提振英镑兑美元升至1.4842美元的年内高位。

--IMF：美国经济“整体良好”，但太多美国人生活在贫困之中

国际货币基金组织(IMF)周三表示，美国经济“整体良好”，增长将重获动能，尽管美元估值过高，但该组织警告道，太多的美国人放弃找工作，或者生活在贫困之中。IMF在对美国经济政策的年度评估报告中称，预计美国2016年经济增长率将达2.2%，4月预期为2.4%。但该组织仍认为2017年经济增长率将回升至2.5%，同时通胀率将缓慢升向美联储2%的目标。

--美国5月成屋销售攀升至九年高位，因抵押贷款利率处于历史低位

美国5月成屋销售升至逾九年高位，因抵押贷款利率处于历史低位，反映楼市强势依旧，应该有助于经济保持稳健增长的势头。全美不动产协会周三公布，美国5月成屋销售增长1.8%，年率为2007年2月来最高的553万户，预估为554万户。

--朝鲜领导人称导弹发射令其可攻击美在太平洋利益

朝鲜中央通讯社(朝中社)周四报导称，朝鲜(北韩)领导人金正恩在视察该国一枚“中远程战略弹道导弹”的试验发射后称，朝鲜拥有了“可靠能力，可对美国在太平洋的利益发起攻击”。韩国与美国军方官员已表示，朝鲜于周三发射了两枚中程导弹。其中第一枚导弹被认为发射失败。朝中社称，导弹试验发射很成功，而且没有对邻国安全造成任何影响。

--中国国务院称要抓紧建立负面清单，进一步向民资开放机场和电信等领域

中国国务院召开常务会议称，要加快清理完善涉及民间投资的法规政策，抓紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域。中国政府网刊登新闻稿并称，要在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，切实解决民企与国企公平竞争问题。

--港交所将于6月27日开始让券商进行深港通交易测试

香港交易所周二晚间在网站发布通知称，将于6月27日开始为期待已久的深港通交易进行市场测试。通知称，尽管港交所尚未接到大陆和香港监管机构的发出的正式实施时间表，但香港的券商可利用测试环境为深港通的启动做好准备。

--多数德国工业企业称，英国退欧不会损害他们业务

德国经济研究机构Ifo发布的一项调查显示，近三分之二的德国工业企业表示，如果英国退出欧盟，他们的业务并不会受损。根据此项调查，61%的受访企业称，英国退欧不会对他们的业务产生负面影响，而38%的企业称会带来损害。Ifo称，从所属行业来看，电子、汽车和金属行业的企业最担心英国退欧，而食品和纺织企业担心程度最低。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三缩量下跌，交易商聚焦周四英国退欧公投。

道琼工业指数下跌48.90点，或0.27%，至17,780.83点；标准普尔500指数下滑3.45点，或0.17%，至2,085.45点；纳斯达克指数收低10.44点，或0.22%，至4,833.32点。

--欧洲股市收涨，但脱离日内高位，因一份民调结果使投资者重新担心英国可能选择离开欧盟。英国退欧公投即将开始。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，STOXX Europe 600指数上升0.4%，稍早上涨最多1%，至近两周最高水准。英国富时100指数升0.56%，收报6,261.19点。法股CAC 40指数上扬0.29%，收报4,380.03点。德国DAX指数上涨0.55%，收报10,071.06点。

汇市:

--美元普遍走疲，因市场重现冒险意愿，提振高风险货币，英镑和欧元在英国脱欧公投前最后一日上涨。

英镑兑美元尾盘升至1.4842美元的年内高位，此前YouGov为英国泰晤士报所作的民调显示，支持英国留欧阵营的支持率领先退欧阵营。欧洲货币全线上涨，美元兑瑞郎触及5月4日以来最低，兑丹麦克朗、瑞典克朗以及挪威克朗下跌。美元兑日圆下跌约0.25%，报104.48日圆；美元兑欧元下跌0.55%，报1.1301美元。美元兑一篮子货币下跌0.3%。

债市:

--美国公债价格上涨，受避险买需带动，因在周四英国公投进行前的一天，两项民调显示英国退欧阵营支持率领先。指标10年期公债尾盘上涨3/32，收益率从周二尾盘的1.70%下降至1.69%。

--投资者追捧欧元区公债，他们的视线越过英国公投，关注美联储不急于升息、以及欧洲央行准备做更多努力来促进疲弱的经济增长。德国10年期公债收益率仅上涨1个基点，至0.06%，但仍较上周四触及的历史低点高出近10个基点。多数其他欧元区债券收益率日内下跌，包括那些最容易受到英国退欧疑虑冲击的南欧债券。葡萄牙10年期公债收益率跌至近两周最低水准。德国标售30年期公债，得标利率为0.65%，为纪录最低。希腊公债收益率周三下跌近100个基点，至7.95%。

油市:

--油价收跌逾1%，因美国原油库存降幅不及预期，且在英国退欧公投前投资者如坐针毡。美国能源资料协会(EIA)数据显示，截至6月17日当周美国原油库存减少91.7万桶。布兰特原油期货收跌0.74美元，或1.5%，报每桶49.88美元。美国原油期货收挫0.72美元，或1.4%，报每桶49.13美元。

金属市场:

--金价跌至两周低位，周二录得四周来最大单日跌幅，因预期英国公投将决定留在欧盟，令风险厌恶情绪下降，且为股市带来支撑。现货金收报1,265.91美元。美国8月期金收跌0.2%，报1,270美元。

--期铜价格升至逾两周最高，因对英国将在公投中留在欧盟的预期增强，以及美元下跌，但交易员称缺少流动性意味着波幅被夸大。伦敦金属交易所指标三个月期铜CMCU3收高0.6%，报每吨4,700美元。周三稍早曾触及6月6日以来最高的4,733.50美元。三个月期铝下跌0.1%，报1,634美元，期锌升1%至2,046美元。期铅升0.4%，报1,716美元，期锡持平于17,150美元，期镍升0.4%，报每吨9,230美元。(完)