《路透早报》--6月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国第一季国内生产总值(GDP)终值(0645)

--德国6月Ifo企业景气判断指数(0800)

--意大利4月零售销售(0800)

--台湾5月M2年增率

--英国银行业者协会(BBA)5月抵押贷款批准件数(0830)

--意大利5月薪资指数(0900)

--美国建筑许可年率5月修正值(1130)

--美国5月耐久财(耐用品)订单(1230)

--美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值(1400)

--中国5月外汇市场交易概况数据

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印度财长杰特利在主题为“投资印度”的论坛上发言(0115)

--欧洲央行委员Ignazio Angeloni参加国际经济研讨会的小组讨论(0900)

--日本央行副总裁中曾宏在信托协会年会上发言(0636)

以下为6月23日下午5:00至6月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国公投结束投票且调查显示留欧派占上风，英镑上涨

英国周四就是否退出欧盟的公投已结束投票，一位知名退欧派支持者称，他预计退欧阵营失败；初步调查亦暗示选民选择留欧。英国独立党领袖、支持退欧的主要人物法拉奇(Nigel Farage)对天空电视台表示，预计退欧阵营落败。民调机构YouGov的调查显示，留欧阵营以52%比48%领先退欧阵营。英镑兑美元升穿1.50美元，金价下跌。

--美国上周初领失业金人数接近43年低位，上月新屋销售骤降

美国上周初请失业金人数跌至接近43年低位，表明尽管5月就业岗位增长大幅放缓，但劳动力市场依然强劲。这可能使美联储官员对就业岗位增长反弹更有信心。商务部发布另一份报告显示,5月新屋销售从逾八年高位回落，因三个地区销售疲弱。

* 美国一周初请失业金人数为25.9万人，预估为27.0万人

* 6月Markit制造业PMI初值为51.4，预期为50.8

* 美国5月新屋销售从逾八年高位回落，较前月骤降6.0%

--达拉斯联储总裁最新讲话没有再提希望美国尽早升息

美国达拉斯联储总裁柯普朗在最新讲话中没有提起他支持美国尽早升息的承诺，而是指出，当前近零利率对美国经济的刺激作用可能没有预想的明显。柯普朗在为Money Marketeers准备的讲话中没有改变他对美国经济增长和通胀率的预测。他表示，美联储“应以渐进耐心的态度”撤走宽松货币政策 。这个观点他在近期其他场合也曾说过，但与其他近期讲话的不同之处在于，他这次没有主张升息。

--欧洲央行执委莫尔许称，非传统货币政策有局限，不应实施过长

欧洲央行执委会成员莫尔许称，非传统货币政策的效果会随时间而递减并引发扭曲，所以如无必要不应该长时间维持。“我们的政策框架要求我们，若无必要不应过长时间、过于频繁地使用非传统工具，”他在巴黎的一会议上表示，“欧洲央行不能、不会、也不需要超过这些限度。”

--中国十三五潜在增长率将降至6.2%，供给侧改革是L型增长关键--专家

中国社会科学院副院长蔡昉周四表示，中国经济增长减速，主要源于人口红利消失导致的潜在增长率下降，通过着眼于劳动参与率、生育率等结构性改革，挖掘新的增长动能，提高潜在增长率，是保持经济增长可持续性的关键。他认为，中国经济增长不会硬着陆，而是将经历一个随发展阶段变化下行，通过改革赢得新的增长动力，从而遏止过快的下行趋势，改革红利甚至还能使潜在增长率得以一定回升，呈现一个L形轨迹。简单采用需求刺激并不能刺激起潜在增长率。

--大众汽车将支付逾100亿美元用于美国排放丑闻赔偿--消息

据三名消息人士周四表示，大众汽车将支付逾100亿美元，以了结美国排放丑闻中近50万车主的索赔诉求，并为治理污染的努力提供资金。

[市场摘要]:

股市:

--美股周四收盘上涨，银行类股领涨。英国脱欧公投将在2100GMT结束，结果预计将在周五早间公布。

道琼工业指数上涨230.24点，或1.29%，至18,011.07点；标准普尔500指数收升27.87点，或1.34%，至2,113.32点；纳斯达克指数收高76.72点，或1.59%，至4,910.04点。道指重上18,000点，且触及4月27日来最高。

--欧股连续第五日上涨，受助于银行股和矿业股上涨，市场翘首以待英国脱欧公投结果。泛欧STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数分别涨1.5%和1.3%，两个指数均收于约两周最高。英国富时100指数升1.23%，收报6,338.10点。法股CAC 40指数上扬1.96%，收报4,465.90点。德国DAX指数上涨1.85%，收报10,257.03点。

汇市:

--英镑兑美元触及年内最高，市场屏息期待英国退欧公投结果。英镑兑美元盘初触及12月31日以来最高1.4946美元；纽约汇市尾盘上扬1.05%，报1.4852美元。欧元兑美元盘中触及六周高位1.1421美元，尾盘上扬0.5%，报1.1349美元。欧元兑日圆尾盘上扬1.8%，报120.01日圆。英镑兑日圆急升2.2%，报156.91日圆。美元兑日圆盘中触及逾一周最高，尾盘上扬1.4%，报105.80日圆。

债市:

--美国公债价格下跌，市场等待英国公投公投结果。指标美国10年期公债价格跌15/32，收益率从周三尾盘的1.69%上涨至1.74%。

--南欧公债收益率下挫，市场静待英国公布脱欧公投结果。意大利10年期公债收益率下跌4个基点，报1.30%，为两周最低水准。西班牙和葡萄牙10年期公债收益率下跌3-4个基点。德国10年期公债收益率攀升至三周高位0.12%；30年期公债收益率急升8个基点，至0.74%，为两个月来最大单日涨幅。

油市:

--油价在震荡交投中收高，投资者对全球经济前景的担忧减弱，市场等待英国脱欧公投结果。布兰特原油收涨1.03美元，或2.1%，报每桶50.91美元。美国原油收于每桶50.11美元，升0.98美元。两大合约均在收盘最后几分钟急升。

金属市场:

--黄金触及两周低位，等待英国公投结果。现货金收报1,255.25美元。美国期金收跌0.5%，报每盎司1,263.10美元。

--伦敦期铜升至七周高位，市场静待英国退欧公投结果，美元走软也巩固了市场人气。三个月期铜收高1.7%，报每吨4,780美元。三个月期铝收盘没有成交，买盘最后升0.5%，报1,642美元。三个月期铅升0.8%，报1,730美元；期锡升0.5%，报17,250美元；期镍跌0.1%，报每吨9,225美元；期锌跌0.3%至2,039美元。