《路透早报》--6月25日

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--英国决定退出欧盟，投资人担心将引发多个月的政治和经济不确定性，令英镑兑美元周五骤降10%至31年低位，但随后从低位小幅反弹，因包括英国央行、欧洲央行、美国联邦储备理事会(FED/美联储)和中国央行在内的各大央行都以实际行动或在口头上提供支持，安抚市况。尽管如此，美国公债价格受避险买盘带动跳升，美股则遭到10个月来最惨烈的抛售。

--在英国决定脱欧后，周五全球主要央行纷纷采取行动，有的试图通过提供流动性来减慢市场崩跌的速度，有的干预汇市，因为他们担心，市场的大幅震荡可能打击经济成长。

英国央行称随时准备提供超过2,500亿英镑外加“大量”外汇以缓和市场流动性遭挤压的情况，总裁卡尼表示，将在必要时考虑祭出更多措施。

美联储表示，准备透过同其他央行现有的互换额度来提供美元流动性，“并在必要时应对可能给美国经济造成负面影响的全球融资市场的压力。”欧洲央行表示，会提供额外流动性，并保护欧元区的金融稳定。

瑞士央行则公开干预汇市以打压避险瑞郎，并承诺在必要时会进一步行动。

中国央行承诺将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。

* 日本财务大臣和央行总裁称必要时将采取恰当措施稳定金融市场。

--英国周五公投决定脱离欧盟在整个欧洲大陆主张民粹主义的欧洲怀疑论政党中掀起了波澜，他们声称要离开欧盟或放弃欧元货币。荷兰、丹麦、瑞典和法国的右翼和反移民政党要求进行脱欧公投，意大利的五星运动党称将会提议对是否继续使用欧元货币进行公投。

--欧盟联合声明称，对英国的决定表示遗憾，但尊重这一决定。声明表示，欧盟准备很快与英国进行磋商，欧盟希望未来把英国当作亲密的伙伴，27个成员国的联盟将继续下去。

* 七国集团(G7)声明称，将继续就市场波动、金融稳定进行密切磋商，并适当的加以合作。

* IMF总裁拉加德呼吁保持英国退欧进程协商的透明度。欧盟执委会主席容克称希望现在就开始英国退欧磋商，没必要等到10月卡梅伦首相离职。

* 美国总统奥巴马称，美国与英国的特殊关系将继续保持，他又表示，欧盟仍将是美国不可或缺的伙伴之一。

--穆迪将英国主权评等展望由稳定下调至负面，确认AA1评等。穆迪表示，英国退欧公投多数选民赞成退欧将令英国不确定时期延长，对该国中期成长前景有不利影响。

* 穆迪确认欧盟AAA评等，维持稳定的评等展望。

* 惠誉称，英国退欧对于英国主权信用有些不利，就像我们以前说的，我们很快将检视主权评级。

* 标准普尔称将评估英国公投结果可能对评级产生的影响。

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称，美国就业表现和英国公投促使联储推迟升息。

--中国央行行长周小川周五表示，中国央行采取的多目标制既包含保持国际收支大体平衡，也包含金融改革和开放等，与处于经济转轨中的国情是分不开的。周小川在同IMF总裁拉加德对话时称，下一步人民币汇率制度应符合市场经济的更高要求，即汇率更加灵活，经常帐户和资本账户资金流动更加自由，本外币兑换更加方便，并能为本国和外国投资者提供风险管理工具。

--周五公布经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国5月耐久财(耐用品)订单较前月下降2.2%(市场预估为下降0.5%)。

* 美国商务部称，美国5月建筑许可年率修正为113.6万户，前值为113.8万户。

--新华社周五援引中国财政部副部长朱光耀讲话称，当前全球经济仍处于复苏进程中，但复苏极为缓慢、不平衡，而且出现了新的不确定因素。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五骤降，遭遇10个月来最惨烈抛售，银行股首当其冲，此前英国决定退欧，搞得交易商措手不及。标普500指数回到去年收盘水准之下。道琼工业指数下跌610.32点，或3.39%，至17,400.75点；标准普尔500指数收低75.91点，或3.59%，至2,037.41点；纳斯达克指数收跌202.06点，或4.12%，至4,707.98点。本周，道指和标普500指数均下跌1.6%，为2月来最大周线跌幅，纳斯达克指数跌1.9。

* 欧洲股市暴跌，市值蒸发约6,500亿欧元，银行股被大举抛售，因英国投票决定脱离欧盟令全球市场震荡。泛欧STOXX Europe 600指数暴跌7%至321.9点，为2008年以来最大单日跌幅。FTSEurofirst 300指数大跌6.6%。英国富时100指数离开日内低位，收盘下跌3.15%，收报6,138.69点。法股CAC 40指数大跌8.04%，收报4,106.73点。德国DAX指数急挫6.82%，收报9,557.16点。

汇市:

--英镑兑美元在英国决定脱欧后骤降10%，至31年低位，但随后从低位小幅反弹，因多国央行发表声明安抚市场。英镑兑美元最新下跌8.1%，报1.3662美元，盘中触及1985年签署广场协议前迄今最低的1.3228美元。欧元兑美元在触及三个半月最低1.0914美元后缩小跌幅，但仍走势艰难，全日下跌2.5%，报1.1100美元。美元兑瑞郎最新上涨1.37%，报0.9713瑞郎，因在英国决定脱欧后，瑞士央行是第一家干预市场，压低本国货币的主要央行。美元指数最新上涨2.10%，报95.489，盘中触及逾三个月最高的96.703。本周美元指数上涨1.4%，为约四个月来最好周度表现。美元兑日圆可能录得2008年10月以来最大单日百分比跌幅。日本央行可能采取干预行动的臆测限制了日圆的涨幅。

债市:

--美国公债价格跳升，受避险买盘带动，惊慌的投资人评估英国退欧的影响，但公债在美国交易时段回吐了隔夜录得的部分升幅。指标美国10年期公债价格大涨1-14/32，收益率报1.58%，稍早一度跌至1.41%，仅略高于2012年7月触及的1.38%纪录低点。周四该收益率报1.73%。

--投资者大举买入拥有最高评级的德国公债，抛售风险较高的南欧国家公债，因英国公投决定退出欧盟，对欧元区市场造成2012年债务危机以来的最大冲击。德国公债收益率(殖利率)跌至纪录低点，但西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率则升至数月高点。各期德债收益率均创下纪录低点，10年期公债收益率最低降至负0.17%，料将录得2012年8月欧元区危机最严重时期以来最大单日跌幅。意大利10年期公债收益率涨至1.76%，为逾四个月来最高水平。

油市:

--油价收盘急挫5%，此前英国公投决定脱离欧盟，引发了大规模避险交易，美元等安全资产大幅上涨，可能终结全球油市长达三个月的反弹行情。布兰特原油收跌4.9%，或2.50美元，报每桶48.41美元，稍早下跌6%至47.54美元。美国原油下跌5%，或2.47美元，报47.64美元，为2月来的最大单日跌幅。本周布兰特原油下跌1.5%，美元原油下跌0.7%。

金属市场:

--金价一度跳涨高达8%，升至逾两年高位，因英国公投结果选择退出欧盟，震动全球市场，引发投资人涌向黄金等避险资产。以英镑计算，金价录得两位数涨幅，升破每盎司1,000英镑，为逾三年来首见，盘初一度飙升21%，以欧元计算的金价则一度大涨13%。1849 GMT，现货金涨4.9%至，每盎司1,317.20美元，盘中一度触及1,358.20美元的高位；8月美国期金收高4.7%，至每盎司1,322.40美元，脱离稍早触及的1,362.60美元的高位。

--伦敦期铜等工业金属价格下挫，因在英国公投结果为退出欧盟，且美元大涨后，市场对经济成长的忧虑加重。伦敦金属交易所指标三个月期铜一度下挫多达4%，收盘缩减跌幅至1.7%，报每吨4,698美元。(完)