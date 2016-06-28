《路透早报》--6月28日

6月27日，美国纽约，交易员在纽交所内工作。美股周一续跌，道指、标普500指数和纳指均录得约十个月来最大两日跌幅。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国5月进口物价(0600)

--法国6月消费者信心指数(0645)

--意大利6月企业/消费者信心指数(0800)

--英国工业联盟(CBI)6月零售销售差值(1000)

--美国第一季企业获利修正值(1230)

--美国国内生产总值(GDP)/个人消费支出(PCE)物价指数第一季终值(1230)

--美国4月Case-Shiller房价指数(1300)

--美国6月消费者信心指数(1400)

--美国里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十届世界经济论坛夏季年会在中国天津举行

--巴西央行公布季度通胀报告(0730)。

--欧洲央行总裁德拉吉就“国际货币和金融体系的未来”发表讲话(0800)。

--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在欧洲理事会外交关系年会发表演说(0800)。

--欧洲央行执委科尔参加主题为“宏观经济和货币挑战”的讨论(0830)，另一名执委普雷特也参加该讨论(1100)。

--英国央行金融政策委员会会议。

--欧洲理事会会议(至29日)。

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔就“近期经济形势、货币政策考量和长期前景”发表讲话(2300)。

以下为6月27日下午5:00至6月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--标普和惠誉双双调降英国主权信用评级，并警告可能继续降评

英国经济地位周一遭遇进一步打击，标准普尔和惠誉这两家顶级评级机构同时调降该国的主权债信评级，认为上周的脱欧公投可能损及国内经济。标普将英国“AAA”的最高信用评级下调两个级距至“AA”，并警告称未来可能会继续下调。这是标普首次把一国主权信用评级从“AAA”连降两个级距。惠誉则把英国信用评级调降一个级距，也表示可能将进一步调降评级。两家机构实际上确认了市场对英国脱欧公投的看法。

--德国政府发言人称英国启动退欧前，欧盟不会有非正式协商

德国总理默克尔发言人Steffen Seibert在一场例行记者会上表示，在英国政府启动里斯本条约第50条款的正式退欧程序要求之前，英国和欧盟之间不会有非正式讨论。

德国总理梅克尔周一对其所在的保守党理事会表示，英国投票退欧后，国际金融市场非常担心欧盟失控。两位参加了基民党理事会电话会议的消息人士透露，梅克尔称，有必要防止其他国家步英国退欧后尘。梅克尔补充称，现在还不是寻求迅速加强欧元区成员国之间合作的时候。欧盟应针对民众担忧有所行动，比如确保边境安全，创造就业和改善内部安全等。

--美财长表示，美英及欧洲能应对英国脱欧带来的不利因素

美国财长杰克卢称，英国脱欧带来新的不利因素，但美英以及欧洲能够应对，英国脱欧的影响迄今为止仍然有序；他并称英国和欧洲保持开放的贸易关系，有很大好处。他指出，各国政府必须把重点放到促进经济成长上。他还表示，尽管存在不利因素，美国经济表现仍然良好，强势美元符合美国的利益；财政部密切关注汇率，单方面采取干预行动是不合适的。

--中国央行否认将开始恢复银行利率管制的媒体报导

中国人民银行否认有关“中国开始恢复银行利率管制”、“重新为存贷款利率浮动幅度设限”的外媒报导，称有关报导歪曲事实，误导舆论。央行没有明确报导出处，但援引报导称“重启银行利率管制是改革的倒退”。央行表示，据了解，相关报导主要针对5月末北京地区市场利率定价自律机制就银行存贷款定价进行的自主协商，此举旨在维护市场的公平竞争秩序，防止非理性定价，并非央行恢复利率管制。

--美国6月Markit服务业PMI初值为51.3，就业指数降至2014年12月来最低

金融数据公司Markit公布，美国6月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为51.3，与5月终值持平。6月MARKIT服务业就业分项指数初值为52.0，为2014年12月以来最低，5月终值为52.5。6月MARKIT综合PMI初值为51.2，5月终值为50.9。综合PMI就业分项指数初值为52.0，5月终值为52.3。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一续跌，此前英国公投决定退出欧盟令市场震惊，道指，标普500指数和纳斯达克指数均录得约十个月来最大两日跌幅。

道琼工业指数下跌260.51点，或1.5%，至17,140.24点；标准普尔500指数收低36.87点，或1.81%，至2,000.54点；纳斯达克指数收跌113.54点，或2.41%，至4,594.44点。

--欧洲股市续挫，银行股录得史上最大两日跌幅，因对英国决定退欧的不确定性继续重创全球市场。泛欧STOXX Europe 600指数重挫4.1%，上周五暴跌7%，创2008年来最大单日跌幅。英股富时100指数大跌2.55%，报5,982.20点，法股CAC 40指数大跌2.97%，收报3,984.72点。德国DAX指数急挫3.02%，收报9,268.66点。

汇市:

--英镑跌至31年新低，反映出英国投票脱欧后投资者沉重的悲观情绪，分析师预计未来几个月英镑将进一步深跌。欧元也下挫。

英镑兑美元触及1985年中来最低水准1.3122美元，较6月23日公投当日收盘水准暴跌了约11.7%；纽约尾盘大跌3.8%至1.3182美元。美元兑日圆跌0.3%，报101.92日圆，持于上周五触及的略高于99日圆的逾两年半低点上方。美元兑瑞郎升至逾三周最高的0.9820瑞郎，分析师表示，瑞士央行进一步干预打 压瑞郎的可能性助燃了美元的升势。美元指数纽约尾盘升1.1%，报96.469。

债市:

--美国公债市场大涨，指标公债收益率在四年低点附近徘徊，在英国公投决定退出欧盟震惊金融市场后，全球投资人慌忙涌入避险资产。指标美国10年期公债价格大涨1-4/32，收益率报1.455%，较上周五尾盘大跌12个基点。路透数据显示，10年期公债收益率录得2011年11月来最大两日跌幅。30年期公债劲升3-9/32，收益率报2.276%，盘中触及近17个月来最低，根据路透数据，该收益率较2015年1月触及的历史低点仅高约5个基点。

--西班牙公债收益率跌逾15个基点，此前西班牙代理首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所带领的中间偏右人民党在周末大选中的表现优于预期，令人期待该国政治僵局将告一段落，也给受到上周英国公投影响的二线债市带来安抚。

西班牙10年期公债收益率下跌17个基点，跌至1.47%，相较上周五英国脱欧公投后触及的七个月高点约1.93%，已下滑超过40个基点。今日该收益率单日跌幅势将创2014年6月来最大。德国指标10年期公债收益率下跌5个基点至负0.11%，30年期公债收益率跌10个基点至0.39%。

油市:

--油价重挫近3%，布兰特原油期货触及七周低位，因美元走强，以及围绕英国退欧可能会进一步抑制油市今年反弹势头的不确定性。布兰特原油期货收跌1.25美元，或2.6%，报每桶47.16美元。美国原油期货大跌1.31美元，或2.8%，收报每桶46.33美元。

金属市场:

--黄金上涨，仍接近周五触及的逾两年高位，因英国退欧带来不确定性，促使投资者卖出股票，买入较安全的资产。现货金最多上涨1.5%，至日内高位1,335.30美元，收于1,324.39美元。美国期金收涨2.30美元，或0.2%，至1,324.70美元。

--期铜上涨，基金和交易商扭转短期作空铜价的押注，因预期多国央行会出台经济刺激措拖。美元走坚拖累其他金属下跌。伦敦金属交易所三个月期铜上涨0.3%，收报每吨4,710美元，扳回上周五的部份跌幅。三个月期锌收跌1.1%，报每吨1,995美元，此前LME数据显示，有近2万吨锌到达LME仓库，凸显“隐藏的”锌库存的问题。期铝收跌1.3%，收报每吨1,596.50美元。(完)