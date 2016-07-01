《路透早报》--7月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本央行第二季短观调查(30日2350)

--韩国6月贸易收支初值(0000)

--中国6月官方制造业/非制造业PMI(0100)

--中国6月财新制造业PMI终值(0145)

--台湾6月日经/Markit制造业PMI(0230)

--日本6月消费者信心指数(0500)

--瑞士5月零售销售(0715)

--瑞士6月制造业PMI(0730)

--意大利6月Markit/ADACI制造业PMI(0745)

--法国6月Markit制造业PMI(0750)

--德国6月Markit/BME制造业PMI(0755)

--欧元区6月Markit制造业PMI终值(0800)

--意大利5月失业率(0800)

--英国6月Markit/CIPS制造业PMI(0830)

--欧元区5月失业率(0900)

--美国6月Markit制造业PMI终值(1345)

--美国5月建筑支出(1400)

--美国6月供应管理协会(ISM)制造业指数(1400)

--美国6月汽车销量年率

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--值巴黎俱乐部(又称10国集团)成立60周年之际，欧洲央行执委科尔参加圆桌讨论(0715)。

--奥地利央行发布金融稳定报告，之后央行总裁诺沃特尼召开记者会(0830)。

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表演说(1500)。

--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在金融时报举办的会议上发言(1000)，英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在此次会议上发言(1500)。

以下为6月30日下午5:00至7月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行总裁认为夏季需追加刺激措施，以缓解公投结果的冲击

英国央行总裁卡尼表示，在上周英国公投结果为令人震惊的退出欧盟后，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。卡尼还表示，就算退欧阵营批评他的那些人最后填补了英国政府的权力真空，他也不会考虑辞职。“依我看，经济前景已经恶化，夏季可能需要进一步放宽货币政策。对于其他独立货币政策委员的观点，我不会有预设立场”。他还表示，英国央行的货币政策委员会将在7月14日下一次例行会议后，宣布对公投影响的最初评估。之后央行将在8月4日发布最新经济预估时公布全面评估结果。卡尼此番言论激励欧美股市上扬，并推动英镑兑美元下挫逾1%，仅比周一触及的31年低点高约0.01美元。

--标普调降欧盟债信评级，维持美国评级和展望不变

债信评级机构标准普尔调降欧盟信用评级，称在英国决定脱欧后对欧盟的团结感到担心；不过一名欧盟高级官员表示，此举的影响不大。标普将欧盟债信评级从“AA+”降为“AA”，并在声明中称已经“对欧盟内部的团结程度作出了重新评估”，欧盟在失去英国后，预算灵活度可能会减弱。不过标普指出，评级展望为稳定。

标准普尔同时维持美国“AA+”的主权债信评级和“稳定”展望不变，称因未来两年美国财政状况面临的正面和负面风险均衡。标普预计，美国长期潜在经济增速为2%，低于危机前3.5%左右的水准。

--前伦敦市长约翰逊骤然宣布退出首相角逐，内政部大臣卡位

前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)骤然宣布退出下任英国首相的角逐，首相大位之争陷入乱局，而此时距离他带领退欧阵营在公投中胜出还不到一周。约翰逊一度是备受看好的继任人选。约翰逊周四的这项宣布，令满场的记者与支持者莫不惊叹，这也是自上周英国公投结果出炉、首相卡梅伦黯然辞职后，英国政坛最令人意外的事件。这使得英国内政部大臣文翠珊(Theresa May)成为接任卡梅伦的最新热门人选，文翠珊为保守党内留欧派的坚定支持者。

--糖果商好时拒绝亿滋230亿美元的收购要约

好时拒绝了亿滋国际提出的230亿美元初步收购要约。亿滋提出收购是想扩大它在美国有限的业务范围，并打造全球最大的糖果商。被拒突显出亿滋想取悦好时控股股东好时信托(Hershey Trust)面临着挑战。该基金是规模达120亿美元的慈善基金，由好时创始人在一个世纪前成立。该信托基金近期遇到麻烦，被指控不当使用了一笔美国最慷慨的捐赠款。好时股价高于亿滋提出的现金加股票收购价每股107美元，表明投资者希望亿滋能拿出新的报价来。

--日本央行新任审议委员政井贵子称，不乐见汇率过度波动

日本央行新任审议委员政井贵子周四表示，不乐见汇率脱离经济基本面过度波动。“汇市过度波动可能损及企业的投资活动，”政井贵子在她的就职记者会上称。但她对以下问题予以回避，即额外的货币宽松能否阻止不受欢迎的日圆升值，抑或日本央行激进的刺激举措是否成本高过回报。“在世界高度全球化的今日，很难仅基于国内政策动向来判断(日本经济和物价前景)，”政井贵子说道。

--美国制造业回暖现曙光，就业市场强势依旧

美国6月中西部地区工厂活动急升至近一年半最高，因新订单和产量增加，在困境中挣扎的制造业看到了一线曙光。另外一份报告显示，上周初请失业金人数增加，但6月裁员人数仍处于低位，支撑了尽管上月新增就业岗位大降，但劳动力市场仍保持强劲的观点。制造业企稳的迹象和裁员人数处于低位，加上消费者支出数据，表明第二季经济增长提速。美股连续第三日上涨，与全球股市走势一致，美元指数基本持平，美国公债价格上涨。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市连续第三日收高，因英国央行总裁的讲话令投资人对追加刺激举措的预期升温。必需消费品股上涨，此前亿滋国际(Mondelez International)提出以230亿美元收购好时(Hershey)。

道琼工业指数升235.31点，或1.33%，至17,929.99点；标准普尔500指数涨28.09点，或1.36%，至2,098.86点；纳斯达克指数上扬63.427点，或1.33%，至4,842.672点。

--欧洲股市连续第三日上涨，因市场预期央行会追加刺激措施，对英国上周公投决定退出欧盟的不安情绪有所缓解。泛欧STOXX 600指数升1%，扭转稍早颓势，本月该指数录得1月来最差月度表现，较英国公投前的水准仍低4.8%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数也上扬近1%。

英股富时100指数大涨2.27%，收在今年最高水准6,504.33点，完全收复了公投后的跌幅。法股CAC 40指数攀升1%，收报4,237.48点。德国DAX指数上升0.71%，收报9,680.09点。

汇市:

--美元兑英镑和欧元上涨，结束了两日连跌走势，此前英国央行总裁卡尼称，他认为需要采取更多刺激举措。而彭博的一份报导暗示，欧洲央行可能进一步放宽政策。

英镑跌逾1.6%，至1.3207美元的盘中低位，距离周一触及的1.3122美元的31年低位不到1美分；而后英镑缩小跌幅，尾盘跌1.1%报1.3282美元。欧元尾盘下跌0.34%，报1.1086美元。美元兑日圆涨0.4%，报103.23日圆。

债市:

--美国公债价格多数持稳，为今年上半年亮丽的表现划上句号。全球经济忧虑，以及欧洲和日本公债收益率为负值，帮助带动了对美国公债的需求。

指标10年期公债价格下跌1/32，收益率报1.482%，较周三尾盘上升0.6个基点。30年期公债跌10/32，收益率升1个基点，报2.295%。[US/NCN]

--欧元区公债收益率6月跌幅势将创1月来最大，部分公债收益率刷新纪录低点，因在上周英国退欧公投后不确定性上升。法国、荷兰与爱尔兰10年期公债收益率均创新低。

爱尔兰10年期公债收益率跌7个基点，至0.529%的纪录新低。法国10年期公债和荷兰10年期公债收益率分别低见0.194%和0.084%。

油市:

--油价重挫逾3%，受尼日利亚及加拿大恢复原油供应拖累，且交易商在第二季末获利了结，油价本季录得七年最大升幅。8月布兰特原油期货周四到期，收低0.93美元，或1.8%，报每桶49.68美元。交投更活跃的9月合约结算价报49.71美元，重挫3.1%。美国原油期货收挫1.55美元，或3.1%，报每桶48.33美元。

金属市场:

--金价持稳，因其他市场显露回稳迹象，但金价仍势将录得2月来最大月度涨幅，因上周英国公投结果为退出欧盟。现货金收报每盎司1,321.78美元，美国8月期金收低0.5%，报每盎司1,320.60美元。

--期锌价格升至近一年最高水准，因对市场供应紧张和潜在的供应短缺的预期助燃买盘，不过库存充裕令消费者很容易获得。伦敦金属交易所三个月期锌收涨0.7%，报每吨2,104.5美元，盘中触及7月15日来最高的2,116美元。锌价第二季迄今上涨超过15%，为2010年第三季来最好表现的一季，令本年迄今升幅达到30%。三个月期铜收涨0.1%，报每吨4,845美元，稍早触及5月5日来最高4,865美元。(完)