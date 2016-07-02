《路透早报》--7月2日

[重大数据或新闻]

--投资者预计全球经济成长疲弱和主要央行将祭出更多刺激政策，纷纷涌入债市避险，拖累30年期美债收益率周五触及1950年代以来最低水准，从而削弱美元吸引力，且预计美联储将推迟加息，使美元兑日圆下滑，英镑续受英国央行可能在夏季追加更多刺激措施所拖累，盘中低见1.3244美元。美国股市连升第四日，因美国制造业数据良好，本周标准普尔500指数录得11月来最大单周百分比涨幅，几乎已经抹去了所有英国脱欧公投结果带来的跌幅。下周一为美国独立纪念日假期，美国市场休市一天。

--英国广播公司(BBC)周五报道，英国财政大臣奥斯本已经放弃了在2020年财政预算由赤字转为盈余的目标。奥斯本表示，英国需要对在这一个10年末实现预算盈余的目标采取务实态度，因为在上周公投决定脱欧之后，英国经济出现受到冲击的“明显信号”。

* 据德国《明镜》周刊周五报道，德国财政部长朔伊布勒希望在英国退出联合庇护政策等措施后，欧盟剩余27个成员国之间能够强化合作。

* 德国央行总裁魏德曼表示，欧盟应给予英国迅速和公平退欧协议以最小化经济成本，也不应阻碍程序。

* 欧洲央行执委普雷特称，我们能够迅速获得英国脱欧的路线图，这一点非常重要。现在断言英国脱欧的影响还为时过早，央行做好了提供流动性的准备。他表示，我们需要一份欧元区银行业联盟建立完成的明确路线图。

* 欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼称，目前讨论英国退出欧盟后欧洲央行货币政策的任何变动，还为时过早。

--美联储副主席费舍尔称，难以估量英国退欧的影响，因退欧磋商将耗费长时间。他又表示，自5月就业报告以来美国经济表现良好。

* 克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，英国退欧给美国经济带来风险，但影响程度尚不清楚，遂不应影响美联储升息计划。另外，梅斯特表示，美联储将继续关注人民币走势及其对全球经济和市场的影响。

--周五公布经济数据包括：

* 美国供应管理协会(ISM)公布，6月制造业指数升至2015年2月来最高水平53.2，预估为51.4，5月为51.3。6月就业分项指数为50.4，为2015年11月来首次高于荣枯分水岭50，预估为49.0。

* 美国商务部称，5月建筑支出下降0.8%，至1.143万亿美元，预估为上升0. 6%。4月建筑支出修正后为下降2.0%，前值为下降1.8%。

* 金融数据公司Markit公布，美国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.3，初值为51.4，5月终值为50.7。

* 欧盟统计局公布，欧元区5月失业率为10.1%，和路透调查的预估一致。

--中国国务院国有资产监督管理委员会周五称，国资监管机构负责审核国家出资企业的产权转让事项；受让方为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

--2016年第七期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行7月维持存款基准利率和准备金率不变。中国经济下行压力未消，监管层强力推进国企改革和金融改革，防范债务杠杆风险和金融风险，创新结构性调控方式，货币政策继续保持中性稳健，7月降息降准的宽松预期未明显升温。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五温和上涨，连升第四日，受助于令人鼓舞的美国制造业数据。本周标准普尔500指数录得11月来最大单周百分比涨幅，从英国上周意外决定脱欧引发的10个月来的最大两日跌幅中强劲反弹，该指数几乎已经抹去了所有脱欧投票结果带来的跌幅。道琼工业指数周五上升19.38点，或0.11%，至17,949.37点；标准普尔500指数涨4.09点，或0.19%，至2,102.95点；纳斯达克指数上扬19.90点，或0.41%，至4,862.57点。本周，道指上涨3.1%，标普500指数上扬3.2%，纳斯达克指数上升3.3%。

* 欧洲股市上涨，因预计欧洲央行将采取措施支撑市场，以缓解英国决定脱欧带来的忧虑。泛欧STOXX 600指数升0.7%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨0.8%。本周STOXX 600指数累积升约3%，但仍比6月23日收盘点位低4%，当天收盘后英国公投脱欧结果出炉。英股富时100指数升1.13%，报6,577.83点，法股CAC 40指数攀升0.86%，收报4,273.96点。德国DAX指数上升0.99%，收报9,776.12点。

汇市:

--美元兑避险日圆下挫，因指标美国公债收益率大跌，令美国公债的吸引力降低，且交易商预计美联储今年将保持鸽派政策立场。美元兑日圆纽约尾盘跌0.8%，报102.47日圆，接近盘初触及的日低102.44日圆，但本周仍将上涨。美元指数尾盘跌0.5%，报95.700。英镑兑美元尾盘跌0.3%，报1.3280美元，日低报1.3244美元，本周势将大跌约3.1%，上周则录得2009年1月来表现最差的一周。

债市:

--美国公债市场上涨，30年期公债收益率触及1950年代以来最低，因预计全球经济成长疲弱和主要央行将出台更多刺激政策，全球投资者纷纷买入公债。指标10年期公债 价格上涨10/32，收益率报1.456%，下跌超过3个基点，稍早几乎追平其纪录低位1.381%。30年期公债在周五稍早海外交易时段触及2.189%。根据美银美林的数据，这是1950年代以来最低水准。30年期公债价格收盘大涨1-17/32，收益率报2.241%，日内下跌近7个基点。该收益率周线跌幅势将创下2014年12月来最大。

--欧元区借贷成本跌至新低，西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率可能录得近四年来最大单周跌幅，因欧洲央行在英国决定脱欧后可能采取政策措施的预期升温。法国、荷兰、爱尔兰和英国10年期公债收益率创纪录新低。法国10年期公债收益率触及0.15%的纪录低位，势将录得逾三年来最大单周跌幅。荷兰10年期公债收益率跌至0.06%的低位，爱尔兰10年期公债收益率触及0.48%，录得近四年来最大单周跌幅。西班牙10年期公债收益率降至1.09%，本周跌幅接近50个基点；意大利10年期公债收益率跌逾10基点至1.037%--此为2015年3月以来最低水准。

油市:

--油价跳升，布兰特原油本周升4%，录得5月中以来最大周度升幅，因投资者在第三季交易开始之际增仓，美元下跌也提振大部分商品价格布兰特原油收高0.64美分，或1.3%，报每桶50.35美元。美国原油收高0.66美分，或1.4%，报每桶48.99美元。

金属市场:

--金价升1%，将录得连续第五周上涨，受助于美元走软和英国公投决定脱欧之际货币政策将进一步放宽的预期。现货金盘中升至1,341.40美元高位，1808GMT，升1.2%，报1,337.6美元。6月，黄金价格累积上涨8.8%，为2月以来的最大月度涨幅。美国8月期金收高1.4%，报1,339美元。金价的强势也带动现货银自2014年9月以来首次突破19美元，今日最高升5%至19.64美元，尾盘涨4.9%，报19.61美元。银价本周迄今升约11%，将录得2013年8月以来的最大周度升幅。

--伦敦金属交易所(LME)期镍触及近八个月最高，因投资人担心菲律宾可能关闭镍矿，而其他金属从美元走软和对中国追加刺激措施的希望中获得支撑。交易商表示，投机商买盘带动期铝触及近两个月最高。三个月期镍劲升5.6%，报9,970美元，为去年11月初来最高，且录得2月中来最大单日升幅。三个月期铝升0.9%，报1,664.50美元，为5月3日来最高。三个月期铜上涨1.4%，报4,911美元。(完)