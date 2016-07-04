《路透早报》--7月4日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲6月MI通胀指标(0100)

--澳洲5月建筑许可/民间住宅建筑许可(0130)

--澳洲6月ANZ报纸/网路招聘广告(0130)

--英国6月Markit/CIPS建筑业PMI(0830)

--欧元区7月Sentix投资者信心指数(0830)

--欧元区5月PPI(0900)

--加拿大6月RBC经季节调整的制造业PMI(1330)

--韩国6月外汇储备(2100)

--新西兰第二季NZIER企业信心指数/产能利用率(2200)

--澳洲6月AIG服务业指数(7月4-5日2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在一次活动上发表讲话(0910)。

--加拿大央行公布企业前景调查和高级信贷人员调查(1430)。

以下为7月1日下午5:00至7月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国制造业和汽车销售数据改善，但建筑支出泼下冷水

周五公布的数据显示，美国6月制造业活动以健康的步伐扩张，新订单、产出和出口增加。这再次表明美国经济增长在今年初趋软后，正在重新站稳脚跟。汽车制造商公布6月销量增加，得益于皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)需求强劲，但汽车销售年率为1,666万辆，远低于5月的1,745万辆。但5月建筑支出连续第二个月下滑，给制造业和汽车销售的乐观图景泼了一瓢冷水。

美国供应管理协会(ISM)数据显示，美国6月制造业指数升至2015年2月来最高水平，且就业分项指数自2015年11月来首次高于荣枯分水岭50。金融数据公司Markit公布，美国6月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.3，初值为51.4，5月终值为50.7。

ISM数据公布后，美国股市上扬，主要股指连续第四天全部收高，几乎扳回英国公投后的全部跌幅。美元指数下跌，美国指标公债收益率亦下跌，30年期公债收益率触及1950年代以来最低。

--英国财政大臣奥斯本放弃2020年预算转为盈余的目标

英国财政大臣奥斯本放弃了到2020年财政预算由赤字转为盈余的核心政策，因英国公投意外选择退欧之后该国经济面临潜在压力。“政府必须具备财政信用，因此我们将继续严格对待赤字，但我们必须对本年代末实现盈余采取务实态度，”奥斯本周五发表演说称。

--两位欧洲央行高官敦促英国尽快明确退欧路线图

欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特和执委科尔要求英国提供明确的退欧计划，以防止造成更多经济损害。普雷特和科尔都对拖延英国退欧谈判可能带来的后果发出警告，看起来他们是协调后发出的声明。

普雷特并称，欧元区经济在复苏，但仍面临一系列风险。他表示，欧元区继续饱受很多不确定性的困扰。有些是外部的，包括全球经济复苏仍然脆弱以及英国公投带来的影响。而在内部不确定性因素之中，普雷特特别指出，以完善银行业联盟作为开始的货币联盟前景仍不明。

--澳洲选举结果不明朗，政局可能不稳令评级面临下调风险

澳洲各政党周日开始讨价还价，旨在打破议会可能出现的僵局。周六的选举尚未产生明显的获胜者，因此可能出现较长时间的政治和经济不稳定局面。计票过程可能需要一周左右，期间联合政府将按照看守条款临时执政。

--沙特能源部长称油市趋于平衡，价格开始稳定--沙特新闻社

据沙特新闻社(SPA)报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫和石油输出国组织(OPEC)候任秘书长一致认为，国际油市正趋于平衡，油价开始稳定。报导称法力赫和OPEC候任秘书长巴尔金都在达兰会面，讨论OPEC在稳定油市方面的作用。

--中国国资委称，境外投资者受让国企产权须符合负面清单等要求

中国国务院国有资产监督管理委员会称，国资监管机构负责审核国家出资企业的产权转让事项；受让方为境外投资者的，应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。国资委网站发布的企业国有资产交易监督管理办法称，对依法须进行资产评估的产权转让事项，转让方应委托具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估，产权转让价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定。

--德国财长称，欧盟各国应采取更多政府间途径解决问题

德国财政部长朔伊布勒敦促将留在欧盟的27个成员国，如果发现欧盟执委会没有作用，应采取“政府间途径”解决问题。朔伊布勒接受德国周日世界报采访时称，现在是采取实用主义的时候：“如果欧盟执委会不行动，那么我们应自己接手，在政府间解决问题。”他表示总的来说赞成欧盟加深一体化，但现在不是时候，因为煽动行为和对欧元的怀疑情绪在上升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五温和上涨，连升第四日，受助于令人鼓舞的美国制造业数据。标准普尔500指数当周录得11月来最大单周百分比涨幅，从英国意外决定脱欧引发的10个月来的最大两日跌幅中强劲反弹，该指数几乎已经抹去了所有脱欧投票结果带来的跌幅。道琼工业指数上升19.38点，或0.11%，至17,949.37点；标准普尔500指数涨4.09点，或0.19%，至2,102.95点；纳斯达克指数上扬19.90点，或0.41%，至4,862.57点。当周道指上涨3.1%，标普500指数上扬3.2%，纳斯达克指数上升3.3%。

* 欧洲股市上涨，因预计欧洲央行将采取措施支撑市场，以缓解英国决定脱欧带来的忧虑。泛欧STOXX 600指数升0.7%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数涨0.8%。STOXX 600指数周线累计升约3%，但仍比6月23日收盘点位低4%，6月23日当天收盘后英国公投脱欧结果出炉。英股富时100指数升1.13%，报6,577.83点，法股CAC 40指数攀升0.86%，收报4,273.96点。德国DAX指数上升0.99%，收报9,776.12点。

汇市:

--美元兑避险日圆下挫，因指标美国公债收益率大跌，令美国公债的吸引力降低，且交易商预计美联储今年将保持鸽派政策立场。美元兑日圆纽约尾盘跌0.8%，报102.47日圆，接近盘初触及的日低102.44日圆。美元指数尾盘跌0.5%，报95.700。英镑兑美元尾盘跌0.3%，报1.3280美元，日低报1.3244美元。

债市:

--美国公债市场上涨，30年期公债收益率触及1950年代以来最低，因预计全球经济成长疲弱和主要央行将出台更多刺激政策，全球投资者纷纷买入公债。指标10年期公债价格上涨10/32，收益率报1.456%，下跌超过3个基点，稍早时几乎追平其纪录低位1.381%。30年期公债在周五稍早海外交易时段触及2.189%。根据美银美林的数据，这是1950年代以来最低水准。30年期公债价格收盘大涨1-17/32，收益率报2.241%，日内下跌近7个基点。

--欧元区借贷成本跌至新低，西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率纷纷下跌，因欧洲央行在英国决定脱欧后可能采取政策措施的预期升温。法国、荷兰、爱尔兰和英国10年期公债收益率创纪录新低。法国10年期公债收益率触及0.15%的纪录低位。荷兰10年期公债收益率跌至0.06%的低位，爱尔兰10年期公债收益率触及0.48%，录得近四年来最大单周跌幅。西班牙10年期公债收益率降至1.09%，周线跌幅接近50个基点；意大利10年期公债收益率跌逾10基点至1.037%--此为2015年3月以来最低水准。

油市:

--油价跳升，布兰特原油周线升4%，录得5月中以来最大单周升幅，因投资者在第三季交易开始之际增仓，美元下跌也提振大部分商品价格。布兰特原油收高0.64美分，或1.3%，报每桶50.35美元。美国原油收高0.66美分，或1.4%，报每桶48.99美元。

金属市场:

--金价升1%，将录得连续第五周上涨，受助于美元走软和英国公投决定脱欧之际货币政策将进一步放宽的预期。现货金盘中升至1,341.40美元高位，收报1,341.91美元。6月黄金价格累计上涨8.8%，为2月以来的最大月度涨幅。美国8月期金收高1.4%，报1,339美元。金价的强势也带动现货银自2014年9月以来首次突破19美元，收报19.73美元。

--伦敦金属交易所(LME)期镍触及近八个月最高，因投资人担心菲律宾可能关闭镍矿，而其他金属从美元走软和对中国追加刺激措施的希望中获得支撑。交易商表示，投机商买盘带动期铝触及近两个月最高。三个月期镍劲升5.6%，报9,970美元，为去年11月初来最高，且录得2月中来最大单日升幅。三个月期铝升0.9%，报1,664.50美元，为5月3日来最高。三个月期铜上涨1.4%，报4,911美元。(完)