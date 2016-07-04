《路透早报》--7月5日

2016年7月4日，德国法兰克福证交所内德国DAX股指前的交易员们。 REUTERS/Staff/Remote - RTX2JO7H

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾6月CPI数据(0030)

--澳洲5月零售销售(0130)

--澳洲5月商品和服务贸易收支/商品和服务进出口(0130)

--中国6月财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--西班牙6月服务业PMI(0715)

--意大利6月Markit/ADACI服务业PMI(0745)

--法国6月Markit服务业/综合PMI(0750)

--德国6月Markit服务业/综合PMI(0755)

--欧元区6月Markit服务业/综合PMI终值(0800)

--台湾6月底外汇存底(0820)

--英国6月Markit/CIPS服务业PMI(0830)

--欧元区5月零售销售(0900)

--美国6月供应管理协会(ISM)纽约企业活动指数(1345)

--美国5月工厂订单/耐久财订单/扣除飞机的非国防资本财订单修正值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率会议(0430)。

--英国央行发布半年度金融稳定报告(0930)。

--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利就政策和经济发表讲话(1830)。

--第八届欧洲央行统计会议(至7月6日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特与劳滕施莱格等。

--欧洲央行执委会成员莫尔许在新版50欧元纸币的发布仪式上讲话(1205)。

以下为7月4日下午5:00至7月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革

中国央行货币政策委员会2016年第二季度例会日前举行，会议表示将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。同时，还将改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，降低社会融资成本。

中国央行网站周一刊登新闻稿称，当前中国经济金融运行总体平稳，但世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期。主要经济体经济走势进一步分化，美国经济温和复苏，欧元区复苏基础尚待巩固，英国公投决定退欧引发市场波动，日本经济低迷，部分新兴经济体实体经济面临较多困难。国际金融市场风险隐患增多。

--IMF总裁称，英国退欧或导致该国到2019年时GDP损失约1.5-4.5%

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，英国退出欧盟可能导致英国到2019年时GDP损失约1.5-4.5%。当被问及退欧影响时，拉加德表示：“根据情况的不同，英国GDP将下降1.5%-4.5%，但现在我们还不清楚英国和欧盟间谈判持续多久以及取得什么样的结果。”

--英国政坛波澜再起，法拉奇意外辞任英国独立党领袖

英国右翼党派独立党(UKIP)领袖法拉奇表示，他已实现了英国公投脱欧的目标，将会功成身退。法拉奇是最为直言不讳和实干的反欧盟派人物之一。他的抽身离开，令其在如何切割英国与其他欧盟27国之间关系的争论中得以置身事外。但此举或许也可让英国独立党有机会挑选出一名立场不那么偏激的领袖，在风云变幻的政治环境中成为主流力量。

--万科大股东华润称股东可请求法院撤销重组预案的董事会决议

中国最大房地产企业--万科大股东华润集团通过官方微信称，6月17日万科董事会审议万科重组预案是否通过存在严重争议。对此近日国内多为权威法学专家认为，6·17董事会决议实际上并未有效形成，按照现行法的规定股东可请求法院撤销该决议。

华润集团官方微信刊登的法律意见表示，6·17董事会决议上，独立董事张利平提出回避表决的理由不符合法律及《万科公司章程》的相关规定。另外，就委托方提供的材料以及迄今为止公开披露的信息来看，暂无证据表明华润公司与宝能公司应被认定为一致行动人。

--美的有望获得德国机器人制造商库卡52.8%的股权

从周一的情况看，中国美的有望获得德国机器人制造商库卡52.8%的股权，此前库卡股东Voith和Friedhelm Loh将他们手中的库卡股权出售给了美的。

公司文件显示，美的每股115欧元的报价使得该公司截至上周末在库卡持股17.71%。报价有效期至7月15日。德国企业家Friedhelm Loh周一证实，他已经向美的出售10%库卡持股。

--FAO及OECD报告称，农业类大宗商品价格料在未来十年内持稳

联合国粮食及农业组织(FAO)和经济合作暨发展组织(OECD)的年度农业展望报告称，未来十年，农业生产力的提高以及作物区的略增料能够满足食品需求上涨的需要，从而实现价格持稳，而且农业市场的表现在一段时期内也更为克制。

[市场摘要]:

--美国金融市场适逢假日，股市及债市休市一天。

--欧洲股市周一结束四连涨，银行股受到重创，抵销金属价格走坚提振矿业股上涨对大盘的支撑。意大利西雅那银行在欧洲央行要求该行减少坏账之后股价触及纪录低位，大幅收跌14%，拖累欧洲STOXX 600银行指数下挫1.6%。

泛欧STOXX 600指数收跌0.7%，过去四日累计上涨7.6%。FTSEurofirst 300指数下滑0.6%。英股富时100指数跌0.84%，报6,522.26点，法股CAC 40指数下滑0.91%，收报4,234.86点。德国DAX指数跌0.69%，收报9,709.09点。

汇市:

--澳元反弹，开盘时受政治不确定性影响走势不稳；大宗商品市场上涨，因投资者预计全球各央行可能会进一步推出刺激措施以应对英国退欧的影响。

日圆、瑞郎等传统避险货币下跌，因英国退欧产生的焦虑略暂时退居次席。澳元兑美元在淡静交投中一度低见0.7410，之后反弹至0.7544，日内上涨0.7%。英镑/美元上涨至1.3290美元。欧元兑美元报1.1140美元，日内持平，但欧元兑日圆微幅涨至114.30。美元兑日圆涨0.1%至102.60日圆。

债市：

--意大利公债收益率上涨，因担心该国银行业状况，以及本周欧元区将发售约200亿欧元公债，这些因素合力令英国退欧公投后区内公债收益率的跌势暂竭。

意大利10年期公债收益率上涨2个基点，至1.17%，高于周五触及逾一年低位的约1.04%。西班牙10年期公债收益率持平在1.15%。多数其他欧元区公债收益率持平。

油市:

--全球油价下跌，此前沙特能源部长Khaled Al-Faleh称市场在走向平衡，但他的评论给市场带来的影响被亚洲需求放缓、汽油出现零星供应过剩状况及原油产量可能增加的迹象所盖过。布兰特原油收跌0.25美元，至每桶50.10美元，美国原油跌0.23美元，至每桶48.76美元。美国市场周一因独立日假日而休市，所以全日交投清淡。

金属市场:

--金价小涨，受英国公投决定脱欧后的政治不确定性支撑，中国市场隔夜大量空头回补交易推动金价向上周触及的两年高位上涨。现货金收报1350.40美元。美国8月期金升1.1%，报1,353.50美元。

现货银得益于来自中国买兴增强，一度涨逾7%，两年来首次突破每盎司21美元，技术信号强劲也推高银价。银价上涨2.9%至20.31美元，受益于相比黄金其性价比更高的看法。

--伦敦金属交易所(LME)基本金属价格回落，盘中稍早一度走强，因投资人寄望中国将采取更多措施刺激经济，以及美元走软的前景。不过期镍保持在稍早触及的八个月高位附近，因投资人担心菲律宾矿场关闭。

三个月期锡表现抢眼，守在稍早创下的16个月高位18,125美元附近，因短期供应紧张。三个月期铜收低0.4%，报4,893美元，稍早升至5月3日来最高的4,960美元。期镍收高2.3%，报10,469美元。(完)