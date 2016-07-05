《路透早报》--7月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--香港日经采购经理人指数(PMI)(0230)

--德国5月工业订单(0600)

--美国5月国际贸易收支(1230)

--加拿大5月贸易收支/进口/出口(1230)

--美国Markit服务业/综合PMI 6月终值(1345)

--美国6月ISM非制造业PMI/企业活动指数/就业指数/新订单指数/价格指数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。

--欧洲央行管理委员会会议，不会宣布利率声明。

--联合国秘书长潘基文将对中国进行访问(至10日)。

--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利会见大学学者并讨论经济发展项目(1200)。

--美联储理事塔鲁洛参加华尔街日报主办的讨论会(1300)。

--欧洲央行总裁德拉吉与央行执委普雷特在第八届欧洲央行统计会议上发表讲话(0700)。

--泰国央行公布6月利率会议记录(0200)。

--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。

--奥地利财政委员会主席Bernhard Felderer对记者讲话(0800)。

--西班牙央行总裁Luis Linde发表题为“稳定是复苏的前提”的演讲(0730)。

以下为7月5日下午5:00至7月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月工厂订单下滑，但积压订单增加为制造业捎来春的讯息

美国5月工厂新订单下滑，因运输和国防资本财需求疲弱，但积压订单增加和库存规模下降暗示，制造业的严冬可能已经过去。美国商务部周二称，工厂新订单在连续两个月增加后在5月下滑1.0%，跌幅与分析师预估相符，4月数据被下修至增加1.8%。5月扣除飞机的非国防资本财订单修正后为下跌0.4%，前值为下跌0.7%。美国金融市场未受此份报告影响。

--美联储官员称考虑到英国退欧和低通胀因素，可耐心等待升息时机

美国纽约联储总裁杜德利称，美联储可耐心等待升息时机，因通胀率低，美国经济前景面临英国退欧等不确定性因素。杜德利说，美国经济平均来说还“可以”，但现在断言上月英国退欧公投影响为时尚早。杜德利是美联储主席叶伦的支持者，他没有说他预计美联储在去年12月开始收紧货币政策之后将在何时升息，但指出存在一些观望等待的理由。

--英国央行出台措施应对脱欧冲击，英镑重拾跌势

英国央行采取措施确保英国银行业者维持放贷，因为公投脱欧的金融后果已开始显现，在商业地产市场尤为明显。英镑兑美元触及31年新低，此前三家大型投资机构停止了房地产基金的交易，说明其担心脱欧恐将打击地产市场。英国央行表示，将会降低银行须持有的资本储备要求，额外释放1,500亿英镑(1,960亿美元)资金用于放贷。若有必要支撑金融稳定，金融政策委员会随时准备采取进一步行动。

路透调查则显示，英国央行将可能要等到8月才会采取政策行动来抵消英国公投决定退出欧盟对经济的影响，但英镑后市料会进一步受压。预估中值显示，英国央行会在7-9月该季末之前降息一次，至0.25%，多数分析师表示，英国央行会保持利率在0.25%直至明年年底。

--文翠珊领先英国执政党党魁选举，退欧前景重挫英镑和地产业

英国保守党启动下任首相选举程序，在三位候选人的角逐中，内政部大臣文翠珊以明显优势领先，但英国公投退欧后地产投资者和英镑遭受严重打击，强夺了首相选举的关注度。首相选举程序要持续到9月，经济忧虑将是紧迫问题。

--中国工信部称，“十三五”要促进中小企业发展，加大财税融资支持

中国工业和信息化部日前表示，“十三五”时期中国中小企业整体水平要进一步提高，企业负担进一步减轻，政府将加大财税支持，并加强融资保障，支持民间资本发起设立银行等金融机构。工信部网站周二刊登关于印发促进中小企业发展规划（2016－2020年）的通知，目标在十三五时期，中小企业整体发展质量和效益稳步提高，单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显着提高，年均吸纳新增就业800万人左右。

--贝卢斯科尼称接近与中资财团就出售AC米兰俱乐部达成交易

意大利前总理贝卢斯科尼表示，他接近就向一个中国财团出售AC米兰足球俱乐部一事达成交易。“我接受了(中国财团)提议的俱乐部估值，并要求他们承诺在两年内投资4亿欧元(4.46亿美元)。”接近此事的一名消息人士补充道，与中国财团的初步协议可能在下周初或最迟在7月15日前签署。

[市场摘要]:

--美国股市周二下跌，因投资者面临英国退欧带来的持续不确定性，且油价大跌拖累能源股走低。上周美股创下年内表现最好的一周。标普500成份股中跌幅最大的五家股票中有四家为银行股，摩根大通下跌2.8%至59.55美元，给标普指数带来的拖累最大。

道琼工业指数下跌108.75点，或0.61%，至17,840.62点；标准普尔500指数下滑14.40点，或0.68%，至2,088.55点；纳斯达克指数跌39.67点，或0.82%，至4,822.90点。

--欧洲股市续挫，受矿业股和金融股大跌打压。意大利西雅那银行(Banca MPS)暴跌至纪录新低，因投资人担心该行资本状况。

泛欧STOXX 600指数大跌1.7%，延续周一跌势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑1.5%。英股富时100指数升0.35%，报6,545.37点，法股CAC 40指数下滑1.69%，收报4,163.42点。德国DAX指数大跌1.82%，收报9,532.61点。

汇市:

--避险日圆兑欧元和美元攀升，英镑跌至逾30年来最低水准，因英国退欧决定带来经济压力的迹象增加，令投资者担忧。

纽约尾盘，美元兑日圆大跌0.9%，至101.54日圆，稍早降至两周低位101.46。欧元兑日圆劲跌1.8%，至112.47日圆。英镑是周二表现最差的主要货币，兑美元跌至31年低点1.3000美元，纽约尾盘报1.3025美元，急跌近2%。英镑兑欧元触及两年半低位0.8548英镑，尾盘时英镑上涨1.3%，报0.8498英镑。

债市：

--美国长期公债收益率跌至纪录新低，因全球投资人增持美债，以期能规避包括英国公投决定退欧带来的影响等全球经济威胁。10年期美债收益率触及1.357%纪录低点，30年期美债收益率也创下2.131%的纪录新低。美国五年期和七年期公债收益率分别触及6月24日来最低的0.924%和1.176%。两年期公债收益率也跌至6月27日来最低的0.550%。

--意大利公债收益率上涨，因迹象显示意大利政府将需要使用公共资金，以避免该国银行业出现新危机，而对经济成长前景的担忧令低风险公债收益率跌至纪录低位。

意大利10年期公债收益率一度上扬3个基点，至1.19%，之后回落至1.18%，但日内仍上升1.7个基点。西班牙和葡萄牙10年期公债收益率上升2-3个基点，分别报1.19%和3.01%。德国10年期公债收益率跌至负0.18%，创下纪录新低。

油市:

--油价急挫近5%，因投资者担心英国从欧盟退出将令全球经济放缓，能源需求增长幅度不足以吸纳过剩供应。布兰特原油收跌2.14美元，或4.3%，报每桶47.96美元，美国原油下跌2.39美元，或4.9%，报每桶46.60美元。

金属市场:

--金价连涨第五日，逼近1,350美元之上的两年高位，因中国数据疲弱，以及英国退欧公投后的不确定性挥之不去，引发新一轮黄金避险需求。现货金收报1355.69美元。美国8月期金收涨约1.5%，报每盎司1,358.70美元。现货银回落2.1%，报每盎司19.91美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下滑，此前生产商对冲、美元坚挺、获利了结和库存增加引发投资人大举抛售，但期铜进一步跌幅可能有限，因基金伺机逢低买入。

三个月期铜收低1.5%，报4,817美元。三个月期镍大跌4.8%，报9,705美元，但稍早期镍重挫逾5%，触及日低9,640美元，因投资人认为由于库存高企，近来的大涨可能并不成熟。(完)