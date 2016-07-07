《路透早报》--7月7日

2016年7月6日，纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月官方储备资产-外汇储备、黄金储备

--香港6月底止外汇储备资产

--澳洲6月AIG建筑业指数(7月6-7日2330)

--日本6月外汇储备/前周投资海外债券/外资投资日本股票(7月6日2350)

--日本5月同时指标/领先指标(0500)

--德国5月工业生产(0600)

--法国5月经常帐(0645)

--法国5月经季节调整的贸易收支(0645)

--瑞士6月CPI(0715)

--英国6月Halifax房价指数(0730)

--英国5月工业生产/制造业产出(0830)

--美国6月Challenger企业计划裁员岗位(1130)

--美国6月ADP民间就业岗位变动(1215)

--加拿5月大建筑许可(1230)

--美国一周初请失业金人数/四周均值/续请失业金人数(1230)

--加拿大6月IVEY采购经理人指数(PMI)(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行举行地区分行经理季度会议。央行总裁黑田东彦将发表简短讲话。

--欧洲央行发布6月政策会议记录(1130)。

--欧洲央行执委劳滕施莱格在与西班牙银行业举行圆桌会议时致开幕词(1000)。

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“欧洲银行业的挑战”发表演讲(1600)。

--新西兰央行副总裁斯宾塞就宏观审慎政策和房屋市场风险发表讲话(1630)。

以下为7月6日下午5:00至7月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录暗示在英国退欧影响更明朗前美联储将暂不升息

美联储发布的6月货币政策会议记录显示，美联储政策制定者在6月会议上决定维持利率不变，直至他们厘清英国公投决定退欧所产生的影响。美联储6月14-15日会议记录显示，包括联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权委员在内，联储决策者对英国6月23日举行的退欧公投普遍感到不安。“委员们普遍同意，在评估是否需要采取下一步行动撤走宽松货币政策前，明智的做法是采取观望态度，等待更多数据出炉，来了解英国公投的影响。”

此外，美联储理事塔鲁洛周三出席一场活动中表示，在未看到令人信服的证据显示通胀持续向着美联储目标上升前，无需升息。塔鲁洛称，在全球消化英国投票决定脱离欧盟的影响之际，特别需要谨慎的态度。塔鲁洛在美联储政策会议上拥有投票权。

--美国服务业数据凸显经济基本面强劲，美元走强导致贸易逆差扩阔

美国6月服务业活动触及七个月高位，因新订单急升，及企业增加招聘，暗示经济增长在第二季重新提速。尽管周三发布的其它数据显示5月贸易逆差因油价回升帮助推高进口价格而扩大，但贸易仍有望给第二季国内生产总值(GDP)作出贡献。经济学家称，经济基本面强劲的迹象表明，美国经济能够抵御上月英国公投意外决定脱欧带来的不确定性引发的金融市场动荡。

数据摘要如下：

供应管理协会(ISM)6月非制造业指数增长3.6个百分点至56.5，为去年11月以来最高。

美国5月贸易逆差增加10.1%至411亿美元，经通胀调整后的逆差从4月的575亿美元增加至611亿美元。

美国6月Markit服务业PMI终值为51.4，略高于初值和5月终值。就业指数为去年1月以来最低。

美国MBA公布上周再融资申请激增，因30年期抵押贷款利降至逾三年最低。

--英国暂停交易的地产基金增至七家，退欧风险继续发酵

受英国公投决定脱离欧盟影响，暂停交易的英国地产基金数量增加了逾一倍，使得超过180亿英镑(230亿美元)资产冻结，成为2008年金融危机以来投资基金运作失灵规模最大的一次。

亨德森、Threadneedle和Canada Life旗下基金宣布暂停交易。此前，M&G Investments PRU.L、英国英杰华集团(Aviva)和标准人寿投资旗下的基金在周一和周二暂停交易。

--中国央行再堵套利漏洞，扩大远期售汇征收风险准备金范围

中国监管层再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。

--美国贸易代表称中国提出的负面清单仍有不足，英国或加入TPP

美国贸易代表弗罗曼表示，中国在双边投资谈判中拿出的最新提议“距离可以接受还很远，”但承诺将与中国政府继续接触。弗罗曼并称，英国一旦脱离欧盟，有可能加入由美日领导的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

[市场摘要]:

--美国股市周三收涨，因市场认为，尽管经济数据显示全球最大经济体美国第二季经济增长重新提速，但美联储也不会在短期内加息。

道琼工业指数上涨78点，或0.44%，至17,918.62点；标准普尔500指数上升11.18点，或0.54%，至2,099.73点；纳斯达克指数攀升36.26点，或0.75%，至4,859.16点。

--欧洲股市大跌，大型银行股和其他金融股领跌，因投资人持续担心英国公投决定退出欧盟带来的冲击。德意志银行和瑞信股价触及纪录低点。地产股也是重灾区，STOXX欧洲600地产股指数跌2.2%。

泛欧STOXX 600指数大跌1.7%，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下滑1.6%，均为连续第三日大跌。英股富时100指数跌1.25%，报6,463.59点，法股CAC 40指数下滑1.88%，收报4,085.30点。德国DAX指数大跌1.67%，收报9,373.26点。

汇市:

--避险日圆上涨，英镑挫至31年低点，因市场愈发担忧英国退欧将给全球经济造成更广泛的影响。日圆兑英镑升至三年半高位，兑美元和欧元也攀升至两周高位。

纽约尾盘，英镑兑日圆跌1.1%，报131.03日圆，盘中触及2012年末以来最低水平。美元兑日圆跌0.5%，至101.26日圆，盘中跌至两周低点100.22日圆。欧元兑日圆小跌至112.50日圆。美国ISM服务业数据公布后，欧元兑美元升0.3%，报1.1103美元。

债市：

--美国指标和较长期公债收益率因获利回吐而小幅收高。此前受英国近期公投决定脱离欧盟导致的全球增长放缓忧虑拖累，收益率触及纪录低位。

指标10年期美债收益率盘中触及1.321%，30年期美债收益率触及2.098%，均为纪录低位；七年期美债收益率触及1.146%，为逾三年来最低水平。两年期、三年期和五年期美债收益率分别触及6月24日以来最低的0.538%、0.623%和0.900%。

--最高评级欧元区公债收益率和欧元区长期通胀预期均触及纪录新低，因担心英国退欧可能令全球经济减速。10年期德债收益率跌至新低负0.204%。荷兰10年期公债收益率首次跌至近零水准，法国、芬兰和比利时10年期公债收益率均触及纪录低位。

衡量欧元区长期通胀预期的重要指标“五年、五年远期”损益平衡通胀率触及纪录低点1.25%，进一步远离欧洲央行接近2%的目标。

油市:

--油价上涨近2%，因美国经济数据强劲提振油价在连跌两日后反弹，但汽油供应过剩和英国脱欧造成的冲击暗示后市将面临更大的压力。布兰特原油期货收涨0.84美元，或1.8%，报每桶48.80美元，美国原油期货上涨0.83美元，或1.8%，收报每桶47.43美元。

金属市场:

--黄金在投资人避险买盘带动下升至逾两年最高水准，但之后缩减涨幅，因美国股市扭转稍早跌势，美国公债收益率触及纪录低点后反弹。现货金收报1363.51美元，此前触及2014年3月来最高的1,374.91美元。美国8月期金收涨8.4美元，或0.6%，报每盎司1,367.10美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜跌至一周低点，此前LME铜库存大幅增加，而期镍反弹，因投资人持续担心供应短缺。三个月期铜收低1.4%，报4,750美元，连跌第三日。三个月期镍大涨2.7%，报9,970美元，收复昨日大跌4.8%的部分失地。(完)