《路透早报》--7月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本6月银行放款余额/5月经常帐(7月7日2350)

--日本5月加班工资(0000)

--日本6月服务业景气判断指数

--瑞士6月失业率(0545)

--德国5月经季节调整的出口/进口/贸易收支(0600)

--法国5月预算收支/工业生产(0645)

--台湾6月出口(0800)

--美国6月非农就业报告(1230)

--加拿大6月就业报告(1230)

--美国5月消费者信贷(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院新闻办新闻举行政策例行吹风会，请人力资源社会保障部副部长信长星介绍2016年上半年就业形势有关情况，并答记者问。(0200)

以下为7月7日下午5:00至7月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国民间就业报告和初请失业金数据强劲，预示6月新增就业岗位将反弹

美国6月民间就业岗位增幅强于预期，因小企业增加雇佣，而上周初请失业金人数减少，表明新增就业岗位在5月大幅下降后将出现反弹。数据凸显美国经济强劲，支撑了美国经济能够抵御上月英国决定脱欧带来的冲击的观点。

* 6月民间就业岗位增加17.2万个，高于分析师预估的增加15.9万

* 美国一周初请失业金人数为25.4万人，预估为27.0万人

--五家美国投行声援伦敦助其保住全球金融中心地位；四家英国地产基金调降估值

美国五家投行周四向英国财政大臣奥斯本保证，他们将努力帮助伦敦保住全球金融中心的领先地位，但没有承诺在英国退欧后保留就业。与奥斯本会面的一位银行家对路透表示，五家银行希望看到确保在伦敦的公司仍能准入欧盟市场的具体措施。

四家基金管理公司周四下调旗下英国地产基金估值，安本延长暂停交易时间，因应英国公投退欧后出现的一波赎回潮。此外，GFK公投后特别调查显示，英国消费者信心从公投前的负1降至负9，创2011年1月以来最大降幅。BMO调查显示，英国6月同店零售销售较上年同期下降3.6%，为逾10年来最大6月降幅。另据REC报告，英国6月固定就业人数自2012年12月以来首次下降。

--欧洲央行在会议记录中称，英国退欧或对欧元区产生“明显”的负面效应

欧洲央行(ECB)在其6月2日会议的记录中称，英国退欧可能会给欧元区造成明显的负面效应，本已面临不利因素的成长前景将受到了进一步削弱。央行的政策制定者总结道，低迷的外部环境，尤其是新兴市场，以及欧元区公司持续去杠杆化，使得经济增速受到影响，目前风险偏于下档。央行表示，需要时间观察已公布、但尚未实施的宽松措施的全面影响，尤其是公司债购买和新一轮低利率贷款计划。

--中国央行货币政策委员称，中国需面对金融不稳定性提高和金融风险的增加

中国央行货币政策委员黄益平称，过去金融改革的重心主要放在机构的设立和规模扩大上，并没有放在市场的开放、市场机制的运用，尤其是利率汇率、资本流动和资金配置的决定上；未来伴随金融改革推进，中国必须面对金融不稳定性的提高和金融风险的增加。他是在2016中国银行业发展论坛上做出上述表态的。他并指出，中国经济面临的最大挑战是新旧产业的更替，过去支持中国经济增长的旧产业已无法再继续支持经济增长。

--美国将金正恩列入人权黑名单，朝鲜警告将强硬回应

朝鲜(北韩)警告称，认为美国将朝鲜领导人金正恩列入侵犯人权黑名单的做法是对朝“宣战”，计划予以最强硬的回应。据朝鲜中央通讯社，朝鲜称对金正恩的制裁是“丑恶的罪行”。美国政府则敦促朝鲜在言论和行动上保持克制，不要让地区紧张局势升级。中国外交部在被问及美国上述决定时表示，反对使用单边制裁。

[市场摘要]:

--标普500指数和道琼工业指数周四收盘下跌，受累于能源股下挫，但Costco和科技股上涨提振纳斯达克指数上扬。

道琼工业指数下跌22.74点，或0.13%，至17,895.88点；标准普尔500指数收降1.83点，或0.09%，至2,097.90点；纳斯达克指数攀升17.646点，或0.36%，至4,876.807点。

--欧洲股市上涨，结束之前三日跌势，受助于Associated British Foods和达能(Danone)等大型消费类股攀升。

泛欧STOXX 600指数和绩优股FTSEurofirst 300指数均收高1%。英股富时100指数上涨1.09%，报6,533.79点，法股CAC 40指数上升0.8%，收报4,117.85点。德国DAX指数上扬0.49%，收报9,418.78点。

汇市:

--日圆连续第三个交易日大涨，而英镑由升转跌，因午后美股主要股指和商品价格下滑，拖累风险意愿溃退。

纽约尾盘，英镑兑美元跌0.1%，报1.2919美元，周三曾跌至31年最低的1.2798美元。美元兑日圆跌0.5%，报100.78日圆，保持在英国公投后的6月24日触及的99日圆低点之上。欧元兑日圆跌0.8%，报111.56日圆。

债市：

--美国30年期公债收益率小幅下跌，其它年期的公债收益率基本持平，市场在周五发布6月非农就业报告前感到紧张，担心其短期内可能给美联储升息预期带来的影响。

美国30年期公债价格尾盘下跌10/32，收益率报2.138%，指标10年期公债价格持平，收益率报1.385%。美国两年期公债价格尾盘基本持平，收益率报0.593%。

--意大利公债收益率小幅上涨，因反建制的五星运动成为该国支持率最高的政党，且投资者担心该国银行业坏账高企。

意大利10年期公债收益率上升4个基点至一周高位1.21%，在尾盘小幅回落至1.19%。葡萄牙10年期公债表现最差，其收益率上升约4个基点，至3.09%。西班牙10年期公债收益率上涨3个基点，至1.20%。

油市:

--油价重挫5%至两个月低点，此前美国政府公布的周度原油库存降幅符合分析师预估，令那些原本预计会有更大降幅的市场多头失望。

布兰特原油期货收挫2.40美元，或4.9%，报每桶46.40美元，百分比跌幅为2月9日来最大。美国原油期货大跌2.29美元，或4.8%，收报每桶45.14美元，稍早触及两个月低点44.87美元。

金属市场:

--金价下跌，结束期间曾触及逾两年高位的六日连涨，因美国就业数据支撑美元。现货金跌约0.2%收报1360.2美元。美国8月期金收跌5美元，或0.4%，报每盎司1,362.10美元。

--期铜跌至逾一周最低，因美元走强，油价回落，且投资者对英国公投决定退欧仍心有余悸。指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨4,685美元，为6月27日以来最低，延续前一交易日下跌1.4%的颓势。三个月期镍收跌2.2%，报每吨9,750美元，盘中触及10,175的峰值。三个月期铝收跌0.9%，报每吨1,638美元。三个月期锌回落0.4%，收报每吨2,098美元。三个月期铅跌1%，至每吨1,815美元。三个月期锡挫0.8%，报每吨17,750美元。(完)