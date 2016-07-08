《路透早报》--7月8日

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--日本6月银行放款余额/5月经常帐(7月7日2350)
--日本5月加班工资(0000)
--日本6月服务业景气判断指数
--瑞士6月失业率(0545)
--德国5月经季节调整的出口/进口/贸易收支(0600)
--法国5月预算收支/工业生产(0645)
--台湾6月出口(0800)
--美国6月非农就业报告(1230)
--加拿大6月就业报告(1230)
--美国5月消费者信贷(1900)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国国务院新闻办新闻举行政策例行吹风会，请人力资源社会保障部副部长信长星介绍2016年上半年就业形势有关情况，并答记者问。(0200)
以下为7月7日下午5:00至7月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美国民间就业报告和初请失业金数据强劲，预示6月新增就业岗位将反弹
美国6月民间就业岗位增幅强于预期，因小企业增加雇佣，而上周初请失业金人数减少，表明新增就业岗位在5月大幅下降后将出现反弹。数据凸显美国经济强劲，支撑了美国经济能够抵御上月英国决定脱欧带来的冲击的观点。
* 6月民间就业岗位增加17.2万个，高于分析师预估的增加15.9万
* 美国一周初请失业金人数为25.4万人，预估为27.0万人
--五家美国投行声援伦敦助其保住全球金融中心地位；四家英国地产基金调降估值
美国五家投行周四向英国财政大臣奥斯本保证，他们将努力帮助伦敦保住全球金融中心的领先地位，但没有承诺在英国退欧后保留就业。与奥斯本会面的一位银行家对路透表示，五家银行希望看到确保在伦敦的公司仍能准入欧盟市场的具体措施。
四家基金管理公司周四下调旗下英国地产基金估值，安本延长暂停交易时间，因应英国公投退欧后出现的一波赎回潮。此外，GFK公投后特别调查显示，英国消费者信心从公投前的负1降至负9，创2011年1月以来最大降幅。BMO调查显示，英国6月同店零售销售较上年同期下降3.6%，为逾10年来最大6月降幅。另据REC报告，英国6月固定就业人数自2012年12月以来首次下降。
--欧洲央行在会议记录中称，英国退欧或对欧元区产生“明显”的负面效应
欧洲央行(ECB)在其6月2日会议的记录中称，英国退欧可能会给欧元区造成明显的负面效应，本已面临不利因素的成长前景将受到了进一步削弱。央行的政策制定者总结道，低迷的外部环境，尤其是新兴市场，以及欧元区公司持续去杠杆化，使得经济增速受到影响，目前风险偏于下档。央行表示，需要时间观察已公布、但尚未实施的宽松措施的全面影响，尤其是公司债购买和新一轮低利率贷款计划。
--中国央行货币政策委员称，中国需面对金融不稳定性提高和金融风险的增加
中国央行货币政策委员黄益平称，过去金融改革的重心主要放在机构的设立和规模扩大上，并没有放在市场的开放、市场机制的运用，尤其是利率汇率、资本流动和资金配置的决定上；未来伴随金融改革推进，中国必须面对金融不稳定性的提高和金融风险的增加。他是在2016中国银行业发展论坛上做出上述表态的。他并指出，中国经济面临的最大挑战是新旧产业的更替，过去支持中国经济增长的旧产业已无法再继续支持经济增长。
--美国将金正恩列入人权黑名单，朝鲜警告将强硬回应
朝鲜(北韩)警告称，认为美国将朝鲜领导人金正恩列入侵犯人权黑名单的做法是对朝“宣战”，计划予以最强硬的回应。据朝鲜中央通讯社，朝鲜称对金正恩的制裁是“丑恶的罪行”。美国政府则敦促朝鲜在言论和行动上保持克制，不要让地区紧张局势升级。中国外交部在被问及美国上述决定时表示，反对使用单边制裁。
[市场摘要]:
--标普500指数和道琼工业指数周四收盘下跌，受累于能源股下挫，但Costco和科技股上涨提振纳斯达克指数上扬。
道琼工业指数下跌22.74点，或0.13%，至17,895.88点；标准普尔500指数收降1.83点，或0.09%，至2,097.90点；纳斯达克指数攀升17.646点，或0.36%，至4,876.807点。
--欧洲股市上涨，结束之前三日跌势，受助于Associated British Foods和达能(Danone)等大型消费类股攀升。
泛欧STOXX 600指数和绩优股FTSEurofirst 300指数均收高1%。英股富时100指数上涨1.09%，报6,533.79点，法股CAC 40指数上升0.8%，收报4,117.85点。德国DAX指数上扬0.49%，收报9,418.78点。
汇市:
--日圆连续第三个交易日大涨，而英镑由升转跌，因午后美股主要股指和商品价格下滑，拖累风险意愿溃退。
纽约尾盘，英镑兑美元跌0.1%，报1.2919美元，周三曾跌至31年最低的1.2798美元。美元兑日圆跌0.5%，报100.78日圆，保持在英国公投后的6月24日触及的99日圆低点之上。欧元兑日圆跌0.8%，报111.56日圆。
债市：
--美国30年期公债收益率小幅下跌，其它年期的公债收益率基本持平，市场在周五发布6月非农就业报告前感到紧张，担心其短期内可能给美联储升息预期带来的影响。
美国30年期公债价格尾盘下跌10/32，收益率报2.138%，指标10年期公债价格持平，收益率报1.385%。美国两年期公债价格尾盘基本持平，收益率报0.593%。
--意大利公债收益率小幅上涨，因反建制的五星运动成为该国支持率最高的政党，且投资者担心该国银行业坏账高企。
意大利10年期公债收益率上升4个基点至一周高位1.21%，在尾盘小幅回落至1.19%。葡萄牙10年期公债表现最差，其收益率上升约4个基点，至3.09%。西班牙10年期公债收益率上涨3个基点，至1.20%。
油市:
--油价重挫5%至两个月低点，此前美国政府公布的周度原油库存降幅符合分析师预估，令那些原本预计会有更大降幅的市场多头失望。
布兰特原油期货收挫2.40美元，或4.9%，报每桶46.40美元，百分比跌幅为2月9日来最大。美国原油期货大跌2.29美元，或4.8%，收报每桶45.14美元，稍早触及两个月低点44.87美元。
金属市场:
--金价下跌，结束期间曾触及逾两年高位的六日连涨，因美国就业数据支撑美元。现货金跌约0.2%收报1360.2美元。美国8月期金收跌5美元，或0.4%，报每盎司1,362.10美元。
--期铜跌至逾一周最低，因美元走强，油价回落，且投资者对英国公投决定退欧仍心有余悸。指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨4,685美元，为6月27日以来最低，延续前一交易日下跌1.4%的颓势。三个月期镍收跌2.2%，报每吨9,750美元，盘中触及10,175的峰值。三个月期铝收跌0.9%，报每吨1,638美元。三个月期锌回落0.4%，收报每吨2,098美元。三个月期铅跌1%，至每吨1,815美元。三个月期锡挫0.8%，报每吨17,750美元。(完)
(整理 王颖；审校 李爽)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透纽约1月13日 - 只要未来一周公布的银行股财报显示获利前景改善，美国银行股将持续获得追捧，在此同时，投资人将观察美国候任总统特朗普是否兑现竞选承诺。
路透纽约1月13日 - 多家美国大型银行高管周五对2017年展望表达乐观看法，这是自去年11月美国总统大选以来他们首次对季度获利的公开评论。