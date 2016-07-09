《路透早报》--7月9日

[重大数据或新闻]

--美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的可能性不大。劳工部周五公布，6月非农就业岗位急增28.7万，为去年10月以来最大月增幅，远超分析师预计的17.5万的增幅。5月数据被大幅下修至增加1.1万，而非最初报告的增加3.8万。6月失业率上升0.2个百分点，至4.9%。

* 美国雇主在过去六个月新增的就业岗位，足以让经济在年底前实现充分就业再度成为可能。但仅凭这一点，还无法促使美联储踩下升息的油门。

* 白宫经济顾问委员会主席福尔曼称6月就业岗位猛增是经济“稳步增长”的“明确”信号。

* 在美国就业数据公布后，路透调查显示，华尔街对美联储年内升息的预期出现分歧。受访的15家美国一级市场交易商中有八家预计2016年底前升息一次。受访的美国一级市场交易商一致预计美联储不会在7月或9月会议上升息。

--国际货币基金组织(IMF)周五称，受英国退欧不确定性影响，预计2017年欧元区经济增长率从2016年的1.6%放缓至1.4%，且下档风险日益增加。

--意大利央行总裁维斯科称，意大利银行体系并未面临紧急情况，许多不良贷款是由财政状况良好的银行持有。维斯科说，当前的情况对金融稳定构成风险，不排除动用公共资金帮助银行业者。

* 意大利经济部长称，该国正在与欧盟磋商，探讨在欧盟规定允许的范围内动用一切公共手段为意大利银行业者提供帮助。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美联储公布，美国5月消费者信贷增加185.6亿美元，预估为增加160亿美元，4月增幅被下修至134亿美元，前值为增加134.2亿美元。

* 加拿大统计局公布，加拿大6月就业岗位减少0.07万个，全职就业减少4.01万个，兼职就业增加3.94万个。6月失业率降至6.8%，预估为7.0%。

--标普确认德国AAA/A-1+评级，展望为稳定。标普称，德国的多元化经济仍将有能力吸收巨大的经济和金融冲击；我们认为英国退欧对德国主权评级没有影响。标普称，相比其它欧元区国家，德国对英国退欧的曝险看似有限，但从全球范围来看，仍然相当大。

* 标准普尔确认欧洲金融稳定机构(EFSF)“AA/A-1+”评等，展望仍为负面。

--IMF总裁拉加德称已提议任命中国人民银行副行长张涛出任IMF副总裁。

--中国国家主席习近平周五在京主持召开经济形势专家座谈会时指出，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

--中国央行周五发布《2015年中国区域金融运行报告》称，2016年各地区金融业要继续贯彻落实稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，为区域经济发展和供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。同时，应完善宏观审慎政策框架，有效防范和化解金融风险。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，标普500指数收位仅略低于其纪录最高收位，此前美国公布非农就业岗位增幅远超预期，证明美国经济增长在第一季表现低迷后提速。标普500指数一度涨穿纪录收盘高位，但收盘较该纪录水准低不到1点，距离2015年5月触及的2,134.72点盘中纪录高位仅差3点。道琼工业指数上涨250.86点，或1.4%，至18,146.86点；标准普尔500指数收涨32点，或1.53%，至2,129.90点；纳斯达克指数攀升79.95点，或1.64%，至4,956.76点。本周，三大股指均升逾1%。。

* 欧洲股市大涨，之前大跌的意大利银行股强劲反弹，带动该国股市劲升4.1%，表现出众。欧洲股市尾盘也获得美国公布强于预期的就业数据提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.5%。泛欧STOXX 600指数大涨1.6%，但本周仍跌1.5%，因在英国6月23日公投决定退欧后，对政经影响的担忧持续。英股富时100指数周五上涨0.87%，德国DAX指数大涨2.24%，法股CAC 40指数上升1.77%。

汇市:

--美元兑日圆等一些货币在震荡交投中下滑，因市场认为尽管美国公布的6月非农就业报告远胜预期，但仍无法点燃美联储今年加息的决心。在美国公布就业数据后，美元一度走强，扭转兑日圆的跌势，并兑欧元升至两周高位，兑瑞郎触及五周峰值。但之后兑日圆的升势消退，当日美元多数下滑。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.4%，报100.46日圆。欧元兑美元小跌至1.1050美元，就业数据公布后一度跌至1.1003美元的两周低点。美元兑瑞郎升0.4%，报0.9826瑞郎，就业数据公布后美元一度升至五周高位0.9867瑞郎。英镑兑美元升0.3%，报1.2951美元，对强劲的美国就业数据表现的意外强韧。不过，下周英国央行将公布货币政策决定，英镑会有严重下滑风险。

债市:

--较短期美国公债收益率走高，此前发布的美国就业数据意外强劲，略微提高了美联储今年升息预期，但较长期公债收益率徘徊在接近纪录低位，因对全球增长的疑虑犹在。两年期公债收益率尾盘升约两个基点，至0.613%，此前在数据发布后触及两周高位的0.657%。三年期公债收益率尾盘升两个基点，报0.705%，盘中触及八日高位的0.759%。

30年期公债公债收益率尾盘下跌三个基点，报2.108%，距离周三触及的纪录低位2.098%仅高一个基点，盘中收益率最多跌至2.102%。指标10年期公债收益率尾盘下跌两个基点，报1.366%，数据发布后一度触及1.442%。周三该收益率触及1.321%的纪录低位。

--德债收益率续跌，势将录得2012年欧元区债务危机以来最长的周度跌势，因英国公投决定脱离欧盟带来的冲击令避险公债需求高涨。尽管美国就业数据好于预期，但对改变投资者的观点无济于事，投资者认为在脱欧阴云开始消散之前美国今年不会升息。同时，欧元区贸易数据令人失望。在美国就业数据发布后，德国10年期公债收益率小幅上涨，但随即回落至负0.18%，全日下跌约2个基点，本周下跌约5个基点，为连续第七周下跌，是2012年6月以来的跌势。大部分其它欧元区国家公债收益率全日下跌，许多接近6月23日英国公投几周以来录得的纪录低位。

油市:

--油价在震荡交易中走高，但布兰特原油录得近六个月来最大周度跌幅，因美国就业数据强劲和投资者低吸买盘等利多因素，与季节性需求疲弱等利空因素同时影响市场。布兰特原油期货收高0.36美元，或0.8%，报每桶46.76美元，盘中交易区间为47.23-46.15美元。美国原油期货收高0.27美元，报每桶45.41美元，稍早跌至44.77美元，盘中高见45.97美元。本周布兰特和美国原油均下跌近8%，分别创1月和2月以来最大周度跌幅。

金属市场:

--金价在美国公布强于预期的6月非农就业数据后一度大跌，但之后迅速反弹，受对英国退欧公投后对金融市场前景的担忧支撑。1827 GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,358.87美元，本周势将连升第六周，自英国退欧公投以来，现货金价大涨超过100美元。美国8月期金收跌0.3%，报每盎司1,358.40美元，美国就业数据公布后，低见1,336.30美元。

--期铜和其它工业金属上涨，此前好于预期的美国就业数据提振经济增长和金属需求前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.6%，报每吨4,711美元，在触及6月27日以来最低的4,682美元后反弹。本周期铜下跌4%。(完)