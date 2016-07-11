《路透早报》--7月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本5月核心机械订单(周日2350)

--澳洲5月房屋融资(0130)

--意大利5月工业生产(0800)

--加拿大6月房屋开工年率(1215)

--美国6月就业趋势指数(1400)

--英国6月BRC同店零售销售(2301)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国与联合国共同举办网络问题国际研讨会(至12日)

--欧元集团会议(1300)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1400)

重要企业财报：

--美国铝业(Alcoa)

以下为7月8日下午5:00至7月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国6月就业岗位增幅创八个月之最，但恐难改联储的观望立场

美国6月就业岗位急增，因制造商和其它领域的雇主加大招聘力度，坐实美国经济成长在首季大幅放缓后重拾动能的趋势。但薪资增幅有限，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息的可能性不大。劳工部周五公布，6月非农就业岗位急增28.7万，为去年10月以来最大月增幅，远超分析师预计的17.5万的增幅。5月数据被大幅下修至增加1.1万，而非最初报告的增加3.8万。6月失业率上升0.2个百分点，至4.9%。美国雇主在过去六个月新增的就业岗位，足以让经济在年底前实现充分就业再度成为可能。但仅凭这一点，还无法促使美联储踩下升息的油门。

数据公布后的路透调查显示，受访的15家美国一级市场交易商中有八家预计美联储2016年底前升息一次。受访的美国一级市场交易商一致预计美联储不会在7月或9月会议上升息。

--日本参院选举执政联盟大胜；外界对经济政策及修宪议题仍存疑虑

日本首相安倍晋三的执政联盟周日在参议院选举中大获全胜，尽管外界对安倍的经济政策，及其有意对二战后订定的宪法进行首度修宪的计划有所疑虑。媒体预估显示，安倍的执政联盟、及与其政治路线相近党派和独立小党已赢得三分之二的“超级多数”，超过修宪限制的门槛，而修宪可能令日本与中国的关系紧张。

安倍的自民党未能取得能够增加在执政联盟内影响力的简单多数。稍早的预估已显示，自民党差一点能赢得自1989年来首次的简单多数。不过执政联盟大胜仍强化了安倍对保守党派的掌控，安倍在2012年带领保守阵营重新执政，承诺以超宽松货币政策、财政支出及改革重振经济。

--澳洲总理特恩布尔宣布赢得选举，联合政府保住执政权

澳洲总理特恩布尔周日宣布赢得全国大选，他所在的联合政府保住了执政权，反对党工党承认落败。计票持续进入第八天，在仍未有结果的五个席位中，特恩布尔的执政联盟预计能赢得两个，使其能成立多数党政府，此前执政联盟在150个众议院席位中已赢得74个。

尽管预计特恩布尔将成立多数党政府，但他提前举行大选的赌注显然带来适得其反的效果，一些人倒向了中左翼反对党工党，小党和独立党派的支持率也有所上升。特恩布尔较工党只取得微弱优势的胜利，使他有可能被迫依赖赢得五个席位的独立党派，以确保推动法案立法。工党已经承认败选，该党料将赢得69个席位。

--G20国家寻求促进贸易增长，应对保护主义--中国商务部长

中国商务部长高虎城周日表示，面对“令人担忧的”保护主义抬头，全球主要国家贸易部长同意降低贸易成本，增强政策协调并增强贸易融资。20国集团(G20)贸易部长周日在上海结束为期两日的会议，会上批准了贸易增长策略，旨在逆转全球贸易减速趋势，并批准了全球投资决策的指导原则。

“全球经济继续复苏，但进程依然不均衡，并未达到我们定下的实现强劲、可持续和均衡增长的目标。下行风险和脆弱性犹存，”与会部长在联合声明中称。“我们认为需要进一步努力，以实现全球增长、稳定和繁荣的共同目标。”联合声明反映了中国的担忧，即把造成全球物价下跌的供应过剩归咎于中国。声明指出，钢铁等行业的产能过剩是“全球性的问题，需要共同应对”，并称补贴和政府支持可能会导致扭曲。

--IMF调降欧元区今明两年增长预估，警告情况可能变得更糟

由于英国退欧带来不确定性，国际货币基金组织(IMF)周五调降欧元区今明两年经济成长预估，并警告如果金融市场混乱局面继续，形势可能更糟糕。IMF在欧元区年度政策评估报告中称，目前预计欧元区2016年成长1.6%，低于此前预估的1.7%；并将2017年成长预估由此前的1.7%调降至1.4%。

IMF称，全球经济成长进一步减缓可能拖累欧元区由内需主导的经济复苏，而且英国退欧的余波蔓延、难民激增、安全疑虑升温及银行业疲态都可能冲击欧元区经济增长。

--中国6月通胀基本符合预期，后续货币政策仍有松动必要

中国国家统计局周日公布的物价走势符合市场预期，显示随着天气转暖，食品价格回落对CPI的拉升作用减弱，而PPI同比降幅则受国际大宗商品价格回升影响进一步收窄。6月CPI同比上涨1.9%，环比下降0.1%；6月PPI同比下降2.6%，环比下降0.2%。

分析师预计，虽然中国南方目前出现了水灾，但因不是在粮食和蔬菜的主产区，预计其对CPI影响有限，基于中国经济下行压力仍大，出于稳增长需要后续货币政策仍有松动必要，而降准的概率远远大于降息。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上涨，标普500指数收位仅略低于其纪录最高收位，此前美国公布非农就业岗位增幅远超预期，证明美国经济增长在第一季表现低迷后提速。标普500指数一度涨穿纪录收盘高位，但收盘较该纪录水准低不到1点，距离2015年5月触及的2,134.72点盘中纪录高位仅差3点。

道琼工业指数上涨250.86点，或1.4%，至18,146.74点；标准普尔500指数收涨32点，或1.53%，至2,129.90点；纳斯达克指数攀升79.95点，或1.64%，至4,956.76点。本周，三大股指均升逾1%。

--欧洲股市大涨，之前大跌的意大利银行股强劲反弹，带动该国股市劲升4.1%，表现出众。欧洲股市尾盘也获得美国公布强于预期的就业数据提振。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.5%。泛欧STOXX 600指数大涨1.6%，但本周仍跌1.5%，因在英国6月23日公投决定退欧后，对政经影响的担忧持续。 英股富时100指数周五上涨0.87%，德国DAX指数大涨2.24%，法股CAC 40指数上升1.77%。

汇市:

--美元兑日圆等一些货币在震荡交投中下滑，因市场认为尽管美国公布的6月非农就业报告远胜预期，但仍无法点燃美联储今年加息的决心。在美国公布就业数据后，美元一度走强，扭转兑日圆的跌势，并兑欧元升至两周高位，兑瑞郎触及五周峰值。但之后兑日圆的升势消退，当日美元多数下滑。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.4%，报100.46日圆。欧元兑美元小跌至1.1050美元，就业数据公布后一度跌至1.1003美元的两周低点。美元兑瑞郎升0.4%，报0.9826瑞郎，就业数据公布后美元一度升至五周高位0.9867瑞郎。英镑兑美元升0.3%，报1.2951美元，对强劲的美国就业数据表现的意外强韧。不过，下周英国央行将公布货币政策决定，英镑会有严重下滑风险。

债市:

--较短期美国公债收益率走高，此前发布的美国就业数据意外强劲，略微提高美联储今年升息预期，但较长期公债收益率徘徊在接近纪录低位，因对全球增长的疑虑犹在。两年期公债收益率尾盘升约两个基点，至0.613%，此前在数据发布后触及两周高位的0.657%。三年期公债收益率尾盘升两个基点，报0.705%，盘中触及八日高位的0.759%。

30年期公债公债收益率尾盘下跌三个基点，报2.108%，距离周三触及的纪录低位2.098%仅高一个基点，盘中收益率最多跌至2.102%。指标10年期公债收益率尾盘下跌两个基点，报1.366%，数据发布后一度触及1.442%。

--德债收益率续跌，势将录得2012年欧元区债务危机以来最长的周度跌势，因英国公投决定脱离欧盟带来的冲击令避险公债需求高涨。尽管美国就业数据好于预期，但对改变投资者的观点无济于事，投资者认为在脱欧阴云开始消散之前美国今年不会升息。同时，欧元区贸易数据令人失望。在美国就业数据发布后，德国10年期公债收益率小幅上涨，但随即回落至负0.18%，全日下跌约2个基点，本周下跌约5个基点，为连续第七周下跌，是2011年5月以来的最长跌势。大部分其它欧元区国家公债收益率日内下跌。

油市:

--油价在震荡交易中走高，但布兰特原油录得近六个月来最大周度跌幅，美国就业数据强劲和投资者低吸买盘等利多因素，与季节性需求疲弱等利空因素同时影响市场。布兰特原油期货收高0.36美元，或0.8%，报每桶46.76美元，盘中交易区间为47.23-46.15美元。美国原油期货收高0.27美元，报每桶45.41美元，稍早跌至44.77美元，盘中高见45.97美元。本周布兰特和美国原油均下跌近8%，分别创1月和2月以来最大周度跌幅。

金属市场:

--金价在美国公布强于预期的6月非农就业数据后一度大跌，但之后迅速反弹，受对英国退欧公投后对金融市场前景的担忧支撑。现货金收报每盎司1,366.4美元，本周势将连升第六周，自英国退欧公投以来，现货金价大涨超过100美元。美国8月期金收跌0.3%，报每盎司1,358.40美元，美国就业数据公布后，低见1,336.30美元。

--期铜和其它工业金属上涨，此前好于预期的美国就业数据提振经济增长和金属需求前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.6%，报每吨4,711美元，在触及6月27日以来最低的4,682美元后反弹。本周期铜下跌4%。LME期镍收高1.4%，报每吨9,890美元。期铝收高1.5%，报每吨1,662美元。期锌收高2.1%，报2,142美元。(完)