《路透早报》--7月12日

2016年7月11日，美国纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲6月NAB企业现况指数(0130)

--德国6月消费者物价调和指数(HICP)终值(0600)、6月批发物价指数(0600)

--全美独立企业联盟(NFIB)6月小型企业信心指数(1000)、美国5月JOLTS职位空缺数(1400)、5月趸售(批发)库存(1400)、6月联邦预算(1800)

--韩国6月进出口物价(2100)、6月失业率(2300)

--新西兰6月食品价格指数(2245)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--第十八次中国欧盟领导人会晤(至13日)。中国国务院总理李克强将与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克共同主持。中国国家主席习近平将会见与会的欧盟机构两主席。中欧领导人还将共同出席中欧工商峰会。

--中国与联合国共同举办网络问题国际研讨会

--欧盟财长会议

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在悉尼银行及金融稳定会议中发表演说(0130)

--英国央行公布最新金融政策委员会会议纪录(0830)

--英国央行总裁卡尼在一议会委员会讨论上周提交的金融稳定报告(0930)

--美联储理事塔鲁洛在美国进步中心以及全美金融改革联盟会议上发表讲话，题为“探索影子银行：美国能否避免下一场危机？”(1315)

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1335)

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利就经济及美联储的角色发表演讲(2130)

以下为7月11日下午5:00至7月12日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--脱欧派对手意外退出，文翠珊提前赢得英国首相大位

英国内政部大臣文翠珊周三将成为英国首相，肩负起领导国家退出欧盟的使命，将成为英国继撒切尔夫人之后的第二位女性首相。此前她的竞争对手利德索姆突然退出了竞选。卡梅伦预计将于周二最后一次主持内阁会议，周三接受议会质询，而后向伊丽莎白女王递交辞呈。

文翠珊和利德索姆原本还要通过一轮保守党基层党员的投票，结果将在9月9日公布。但利德索姆周一意外退选，先前她针对文翠珊没有子女发表了不当评论，且外界质疑她的履历是否有夸大成分，令她的竞选之路备受困扰。

文翠珊的胜利代表了复杂的英国脱欧过程，将由公投中败退的反退欧阵营人士领军。她已表示英国需要时间研究协商策略，今年底之前不应启动正式分手程序。她先前表示可能不会有第二次公投，也无意走后门重新加入欧盟。

--欧盟执委会下调欧元区和英国成长预期，因应英国公投结果

盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一公布的初步预估中，欧盟执委会下调欧元区和英国成长预估，以因应英国公投决定退欧。执委会预计到2017年，英国国内生产总值(GDP)增长率将累积下降约1-2.5个百分点。执委会之前预计，今年英国经济成长1.8%，明年成长1.9%。

莫斯可维西称，受英国公投结果影响，到2017年欧元区成长将放缓0.2-0.5个百分点。今年5月，执委会预计今明两年欧元区经济分别成长1.6%和1.8%。欧洲央行预计，相较之前做出的未来三年成长预估，英国公投结果将导致欧元区经济增长率累积下降0.3-0.5个百分点。

欧洲央行管委史托纳拉斯称，必要时央行将继续量化宽松政策，并有深化和延长政策的工具。

--美国堪萨斯城联储主席称利率过低可能催生风险

美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治称美国利率太低，暗示她可能准备重新开始在美联储决策委员会推动升息。“维持过低利率可能催生风险，”乔治在一场管理论坛上称。她表示，6月会议中她未持反对立场是因为5月就业大幅放缓令人不安，以及担心英国公投的结果。不过她也表示，随后的就业数据显示6月就业“喜人”，英国脱欧如今看来较像远虑而非近忧。

--IMF称意大利面临“巨大挑战”并下调对该国增长预期

国际货币基金组织(IMF)称，意大利经济今年将增长不到1%，明年增速也只略微加快；鉴于英国决定退出欧盟，IMF下调对意大利经济的预期。

IMF在报告中称，英国上月的公投结果令金融市场震荡加剧，并加大意大利经济的下行风险。IMF称，作为欧元区第三大经济体的意大利“2016年经济增长现预计略低于1%，2017年预计增长约1%”。5月底时IMF对意大利今明两年的经济增长预期分别为1.1%和1.25%。

--美国铝业第二季获利下降，因铝及氧化铝价格下滑

美国铝业周一公布第二季净利下滑，因铝和氧化铝价格下跌，以及工厂运营减少、关闭或出售，影响了营收。美铝第二季净利为1.35亿美元或每股盈利0.09美元，上年同期分别为1.4亿美元或0.10美元。分析师预估为每股盈利0.09美元。公司不计入特殊项目的季度每股盈利为0.15美元。

美铝季度营收为53亿美元，上年同期为59亿美元，分析师原预计为52亿美元。美铝公布业绩后，股价盘后急升5%。

--任天堂市值两天暴增75亿美元，精灵宝可梦GO游戏炙手可热

日本游戏业者任天堂周一股价再度飙涨，短短两天内市值暴增75亿美元，因投资人对精灵宝可梦GO游戏(Pokemon GO)大获成功感到振奋，这是该公司首次进入手机游戏市场。

随着该游戏横扫美国，日天堂股价周一大涨25%，创下11月以来新高。自周四收盘以来，任天堂股价已经上涨36%，因该游戏甫于苹果iTunes商店中推出随即冲上免费应用程序的下载次数冠军，成为推动该公司股价的初步动能。精灵宝可梦GO可能不会马上提振任天堂的获利，因该游戏免费，而任天堂也非该游戏的唯一投资人或独家开发商。

[市场摘要]:

--美国股市标普500指数周一创下纪录收盘高位，因一系列乐观的经济数据及公债收益率处于低位，令投资者继续涌入美国股市。

道琼工业指数上涨80.19点，或0.44%，至18,226.93点；标准普尔500指数收涨7.26点，或0.34%，至2,137.16点；纳斯达克指数攀升31.88点，或0.64%，至4,988.64点。[.NCN]

--欧洲股市上涨，录得英国退欧公投后的最高收位；此前英国内政部大臣文翠珊赢得竞选，将接替卡梅伦成为下一任英国首相，英国政局不确定性降低。泛欧STOXX 600指数收高1.6%，报332.72点，为6月23日公投日以来最高。英股富时100指数收高92.22点，或1.4%，报6,682.86点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.5%。法股CAC 40指数上升1.76%，德股DAX指数劲升2.12%。

汇市:

--美元兑日圆升至10日高位，录得约两年最大单日百分比升幅， 因日本执政联盟在参议院选举中大胜，日本首相安倍晋三呼吁出台新一轮财政刺激措施。美元兑日圆一度劲升2.3%，报102.87日圆，为7月1日来最高，今日百分比升幅为2014年10月31日来最大。美元尾盘升2.25%，报102.78日圆。美元指数升0.25%，报96.542。

在英国内政部大臣文翠珊成为英国执政保守党党魁唯一候选人后，英镑兑美元由跌转升。英镑升0.35%，报1.3001美元。

债市：

--美国公债收益率上涨，此前日本准备新一轮刺激计划的消息提振股市，并削弱对避险美债的需求，且美国政府进行的三年期新债标售需求平平。

指标10年期美国公债下挫21/32，收益率报1.434%，高于周五尾盘的1.365%。30年期公债收益率在隔夜交易时段降至纪录低点2.089% ，之后反弹至2.141%。

--荷兰10年期公债收益率跌到负值，为有史以来首见，令全球公债收益率为负的队伍中又增加了一员，这源于投资者担忧经济成长。

荷兰10年期公债收益率一度跌至负0.008%的纪录低点，收盘回升至0.02%。法国10年期公债收益率日内稍早跌穿0.1%的纪录新低。德国两年期公债收益率跌至负0.703%，逼平了公投后第二天达到的纪录低位。

油市:

--原油价格下挫逾1%，触及两个月低位，因在上周供应过剩忧虑导致油价跌穿一关键技术支撑水准后，卖盘持续。布兰特原油期货收低0.51美元，或1.1%，结算价报每桶46.25美元，日低在45.90美元，为5月11日来最低水准。美国原油期货收跌0.65美元，或1.4%，报每桶44.76美元。

金属市场:

--金价下跌，因股市受上周五强于预期的美国就业数据和央行推出更多货币刺激举措预期推动反弹，美元兑一篮子货币上涨。1831 GMT，现货金下跌0.8%，报每盎司1,355.50美元，上周触及1,374.91美元的2014年3月以来最高。美国8月期金收跌0.1%，报每盎司1,356.6美元。

现货银上涨0.09%至每盎司20.28美元，现货铂金最多升0.7%至1,103.80美元的13个月高位，现货钯金升1.6%，至两个月高位的625美元。

--期镍价格涨穿每吨1万美元，因对菲律宾矿场被强制关闭的担忧持续，其它金属价格也受到中国将出台进一步刺激措施的押注推动。伦敦金属交易所(LME)期镍盘中触及每吨10,185美元，距离7月4日触及的八个月高位10,410美元不远。期镍在2月中触及13年低位后已跳涨30%，收盘上涨1.6%，报10,045美元。

期铜收高0.8%，报4,750美元。最近数周期铜的表现落后于期锌、期镍和期锡，但已开始进行盘整，短期支撑位在约4,680美元。(完)